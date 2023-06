Σεισμός 4,9 Ρίχτερ βόρεια της Ξάνθης

Ισχυρή σεισμική δόνηση 4,9 βαθμών σύμφωνα με το Εργαστήριο Σεισμολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, σημειώθηκε λίγο πριν τις 15:30, με επίκεντρο σε Βουλγαρικό έδαφος, σε απόσταση 92 χιλιομέτρων από την Ξάνθη.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 11 χιλιομέτρων και επίκεντρο 17 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Πλόβντιβ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές από τις Βουλγαρικές αρχές, ενώ η δόνηση έγινε αισθητή σε Σέρρες, Ξάνθη, Κομοτηνή, ΑΝδριανούπολη, Σόφια, Τιμισοάρα Ρουμανίας.

Σύμφωνα με σχόλια κατοίκων των περιοχών κοντά στο επίκεντρο, ο σεισμός είχε διάρκεια 15-20 δευτερόλεπτα και συνοδεύτηκε από βοή.

