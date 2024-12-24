Σουπερμάρκετ: Νέοι 704 κωδικοί προϊόντων με μείωση τιμής από 5% έως 24%
Στους 704 ανέρχονται, συνολικά, οι κωδικοί προϊόντων που έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ, από 5% έως 24%, σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης.
Ακολουθεί η ανανεωμένη λίστα:
Εμπορική Ονομασία Προμηθευτή (για επώνυμα προϊόντα) ή PL
Επωνυμία προϊόντος
Αριθμός κωδικών
Ποσοστιαία μείωση τιμής ραφιού
Ημερομηνία εφαρμογής
ALFA-ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗ
ALFA Πίτες-σφολιάτες και συναφή
8
5% έως 10%
01/11/2024
ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ
Καφές (διάφορες γεύσεις)
2
8%
05/11/2024
ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ
ΦΡΕΣΚΟ ΤΥΡΙ ΚΡΕΜΑ ARLA LIGHT 16% 200G
1
8%
05/11/2024
ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ
ΠΟΥΤΙΓΚΑ/ΚΡΕΜΑ ARLA PROTEIN (διάφορες γεύσεις)
3
10%
19/11/2024
ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ
ΡΟΦΗΜΑ ΓΑΛΑ ARLA PROTEIN (ΣΟΚ.)
3
8%
19/11/2024
BARILLA HELLAS
Κριθαράκι MISKO (διάφορες συσκευασίες)
6
7% έως 12%
21/10/2024
BARILLA HELLAS
Μακαρόνια MISKO (διάφορες συσκευασίες)
15
5% έως 7%
23/10/2024
BEIERSDORF HELLAS
LIPOSAN (διάφορες συσκευασίες)
4
7%
21/10/2024
BEIERSDORF HELLAS
Hansaplast (διάφορες συσκευασίες)
2
7%
21/10/2024
COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ
Φρουτοποτό FRULITE (διάφορες συσκευασίες)
9
8%
03/12/2024
COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ
COCA COLA ZERO ΧΩΡΙΣ ΚΑΦΕΙΝΗ (διάφορες συσκευασίες)
2
6%
03/12/2024
COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ
ΓΚΑΖΟΖΑ SPRITE ZERO (διάφορες συσκευασίες)
3
6%
03/12/2024
COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ
ΑΝΑΨYKΤΙΚΟ SCHWEPPES PINK GRAPEFRUIT
2
6%
03/12/2024
COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ
ΙΣΟΤΟΝΙΚΟ ΠΟΤΟ POWERADE
3
12%
03/12/2024
COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ
ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ TSAKIRIS ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ
2
6%
03/12/2024
COLGATE PALMOLIVE
SOFLAN ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 900ML
1
5%
21/10/2024
COLGATE PALMOLIVE
ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ SOUPLINE (διάφορες συσκευασίες)
8
12%-14%
19/11/2024
COLGATE PALMOLIVE
AJAX ΑΣΠΡΟΣ ΣΙΦΟΥΝΑΣ 1LT
2
5%
21/10/2024
COLGATE PALMOLIVE
ΥΓΡ.ΠΙΑΤΩΝ PALMOLIVE EXOT.ORC.675ML
1
8%
05/11/2024
COLGATE PALMOLIVE
ΟΔ/ΜΑ COLGATE (διάφορες συσκευασίες και είδη)
2
5% έως 8%
21/10/2024
COLGATE PALMOLIVE
ΟΔ/ΤΣΑ COLGATE (διάφορες συσκευασίες και είδη)
4
5% έως 8%
21/10/2024
COLGATE PALMOLIVE
ΣΤΟΜ/ΚΟ ΔΙΑ/ΜΑ PERIOGARD ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΥΛΩΝ 400ml
1
5%
21/10/2024
CONDITO
Κέτσαπ, μαγιονέζα
2
10% έως 14%
01/11/2024
ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E.
CAJOLINE (διάφορες συσκευασίες)
25
5%
14/10/2024
ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E.
ΟΜΟ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 65 ΠΛ
1
8%
05/11/2024
ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E.
ΧΛΩΡΙΝΗ KLINEX (διάφορες συσκευασίες)
8
7%
14/10/2024
ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E.
ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ DOVE (διάφορες συσκευασίες)
14
7% έως 9%
05/11/2024
ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E.
AIM ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ
4
6%
14/10/2024
ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E.
AXE STICK
6
7%
14/10/2024
ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E.
ULTREX ΣΑΜΠΟΥΑΝ
4
5%
14/10/2024
ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E.
HELLMANNS ΣΑΛΤΣΕΣ
10
5%
14/10/2024
ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E.
ZWAN LUNCHEON MEAT
3
8%
14/10/2024
ELBISCO AE
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΒΟΣΙΝΑΚΗ
3
5% έως 7%
05/11/2024
ELBISCO AE
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΒΟΣΙΝΑΚΗ
5
7%
29/10/2024
ELBISCO AE
ΚΕΙΚ, ΤΡΙΜΑ ΦΡΥΓΑΝΙΑΣ, ΜΑΓΙΑ
4
5% έως 8%
05/11/2024
EURIMAC
ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΑΚΒΕΛ (διάφορες συσκευασίες)
5
7%
29/10/2024
FLORA FOOD GROUP
ΑΛΤΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1L
1
5%
15/12/2024
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.
GOUDA ΦΕΤΕΣ NOYNOY 340GR
1
10% έως 18%
29/10/2024
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.
ΚΡΕΜΕΣ ΝΟΥΝΟΥ (διάφορες συσκευασίες)
9
6%
29/10/2024
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.
ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ ΝΟΥΝΟΥ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 300G
1
6%
05/11/2024
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.
ΝΟΥΝΟΥ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ
3
6%
29/10/2024
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.
MILNER ΣΕ ΦΕΤΕΣ 300GR
1
10% έως 17%
29/10/2024
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.
ΓΑΛΑ ΝΟΥΝΟΥ (διάφορες μορφές και συσκευασίες)
8
6% έως 12%
29/10/2024
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΝΟΥΝΟΥ
2
5% έως 8%
29/10/2024
JACOBS DOUWE EGBERTS
ΚΑΦΕΣ (διάφορες συσκευασίες)
3
5% έως 8%
29/10/2024
JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ
Σαμπουάν, αφρόλουτρα και συναφή
17
5% έως 10%
23/10/2024
JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ LISTERINE (διάφορες συσκευασίες)
4
5% έως 10%
22/10/2024
JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ
ΤΑΜΠΟΝ Ο.Β.
1
5% έως 8%
23/10/2024
HALEON ΕΛΛΑΣ
COREGA POWER MAX
1
5% έως 15%
14/10/2024
LEADER AE
ΡΟΦΗΜΑΤΑ HIPRO/ALPRO
4
5% έως 20%
23/10/2024
LOREAL HELLAS
ΣΑΜΠΟΥΑΝ FRUCTIS (διάφορες συσκευασίες)
6
7%
05/11/2024
MARS HELLAS
BEN’S ΡΥΖΙ (διάφορες συσκευασίες)
4
5%
01/11/2024
MARS HELLAS
WHISKAS/PERFECT FIT/PEDIGREE/DENTASTIX τροφές για γάτες και σκύλους
10
8%
05/11/2024
MONDELEZ
ΤΥΡΙ COTTAGE CHEESE/PHILADELPHEIA
3
8% έως 10%
01/11/2024
MONDELEZ
ΓΛΥΚΑ ΚΑΙ ΚΡΟΥΑΣΑΝ 7 DAYS
5
8% Έως 20%
01/11/2024
NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
ΤΡΟΦΗ ΓΑΤΑΣ GOURMEM REVELATIONS
3
8% έως 11%
03/12/2024
NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
ΥΓΡΗ ΤΡΟΦΗ ΓΑΤΑΣ PURINA
3
6% έως 11%
04/12/2024
NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
Κρέμα βρεφικής ηλικίας GERBER
2
6%
12/03/2024
NUMIL HELLAS A.E
APTAMIL 1 400GR (όλες οι ηλικίες)
3
5%
24/10/2024
NUMIL HELLAS A.E
HIPRO PUDDING (διάφορες γεύσεις)
3
7%
24/10/2024
NUMIL HELLAS A.E
ALPRO ΦΥΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΣΟΓΙΑΣ
2
5%
24/10/2024
NUTRIA Α.Ε.
ΙΩΝΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΛΑΣΙΚΟ
2
13%
25/11/2024
NUTRIA Α.Ε.
ΙΩΝΙΣ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
3
13%
25/11/2024
PEPSICO HELLAS ABEE
ΣΝΑΚ LAY’S
3
10%
06/11/2024
PEPSICO HELLAS ABEE
ΔΡΑΚΟΥΛΙΝΙΑ CHEETOS 100G
1
9%
06/11/2024
PEPSICO HELLAS ABEE
ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ LAY’S
2
10%
06/11/2024
PEPSICO HELLAS ABEE
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ/ΛΕΜΟΝΑΔΑ ΗΒΗ
3
11%
06/11/2024
PESCANOVA HELLAS
ΣΟΛΟΜΟΣ ΦΙΛΕΤΟ PESCANOVA
1
5% έως 8%
05/11/2024
PESCANOVA HELLAS
ΡΟΔΕΛΕΣ ΘΡΑΨΑΛΟΥ ΠΑΝΕ PESCANOVA CAPRITSOS 400G
1
8%
12/11/2024
PESCANOVA HELLAS
ΦΙΛΕΤΟ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ ΠΑΝΕ PESCANOVA 2 ΤΕΜΑΧΙΑ 250G
1
8%
12/11/2024
PESCANOVA HELLAS
ΓΑΡΙΔΕΣ PESCANOVA ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΝΔΟΕΙΡΗΝΙΚΟΥ 350G
1
8%
12/11/2024
PESCANOVA HELLAS
ΓΑΡΙΔΟΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ PESCANOVA 310G
1
8%
12/11/2024
PESCANOVA HELLAS
ΓΑΡΙΔΕΣ ΠΑΝΕ PESCANOVA 240G
1
8%
12/11/2024
PESCANOVA HELLAS
FISH STICKS PESCANOVA 450G
1
18%
12/11/2024
PESCANOVA HELLAS
ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ PESKITOS 320G
1
18%
12/11/2024
PESCANOVA HELLAS
FISH STICKS PESCANOVA ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 300G
1
18%
12/11/2024
PESCANOVA HELLAS
PESCANOVA ΦΙΛΕΤΟ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ ΜΕ ΤΡΑΓΑΝΟ ΠΑΝΑΡΙΣΜΑ ΚΤΨ 250G
1
13%
08/11/2024
S.C. JOHNSON HELLAS
DUCK TOTAL ACTION GEL 750ML
2
49% έως 50%
19/11/2024
S.C. JOHNSON HELLAS
PRONTO GLORY ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (διάφορες συσκευασίες)
3
17%
19/11/2024
S.C. JOHNSON HELLAS
PRONTO ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ & ΕΠΙΠΛΑ (διάφορες συσκευασίες)
3
16%
19/11/2024
S.C. JOHNSON HELLAS
GLORY ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΑΠΟΥΝΙ
2
16%
19/11/2024
SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.
ΜΑΝΤΗΛΙΑ ΝΤΕΜΑΚΙΓΙΑΖ (διάφορες συσκευασίες)
2
10% έως 12%
05/11/2024
SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.
ΔΙΣΚΟΙ ΝΤΕΜΑΚΙΓΙΑΖ SETTE
2
10%
26/11/2024
SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.
MY SOFT ΜΠΑΤΟΝΕΤΤΕΣ (διάφορες συσκευασίες)
3
11%
05/11/2024
SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.
MY SOFT ΒΑΜΒΑΚΙ (διάφορες συσκευασίες)
3
12%
05/11/2024
SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.
ΒΑΜΒΑΚΙ SEPTONA ECOLIFE 100G
1
8%
19/11/2024
SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.
FEEL GOOD ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ
2
11%
05/11/2024
SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.
FEEL GOOD ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ (διάφορες συσκευασίες)
8
11%
05/11/2024
SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.
ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ SEPTONA
4
7%
19/11/2024
SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.
ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ SEPTONA (διάφορες συσκευασίες)
4
8%
19/11/2024
SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.
YΠΟΣΕΝΤΟΝΑ SETTE
2
5%
26/11/2024
TOTTIS
ΓΛΥΚΑ SERENATA/AMARETTI/KOUKOUROUKOU
8
5% έως 7%
01/11/2024
TOTTIS
ΚΡΟΥΑΣΑΝ BINGO
2
5% έως 6%
05/11/2024
UPFIELD HELLAS
ALTIS Ελαιόλαδο (διάφορες κατηγορίες και συσκευασίες)
5
5% έως 8%
14/10/2024
ΑΛΦΑ ΓΕΥΣΗ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΑΒΕΕ
Ταραμοσαλάτες/αλοιφές/τζατζίκι και συναφή ΑΛΦΑ
14
8%
19/11/2024
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΙΝΔΟΣ
Κοτόπουλο, μέρη κοτόπουλου και παρασκευάσματα από κοτόπουλο (διάφορες συσκευασίες) ΠΙΝΔΟΣ
10
8%
19/11/2024
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΙΝΔΟΣ
ΑΣΠΡΑΔΙ ΑΥΓΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΑΥΓΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 485ML
1
8%
19/11/2024
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΙΝΔΟΣ
ΑΥΓΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ LARGE 63-73G 6ΤΕΜ
1
8%
19/11/2024
ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΕ
REGINA GREEN ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2ΦΥΛΛΟ 310ΓΡ
1
24%
23/10/2024
ΒΙΤΟΜ Α.Β.Ε.Ε.
ΧΥΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΡΟΔΙ 250ML
1
11%
12/11/2024
ΒΙΤΟΜ Α.Β.Ε.Ε.
ΧΥΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (διάφοροι) 1L
5
11%
12/11/2024
ΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1Κ/12
1
9% έως 15%
16/10/2024
ΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΩΤΗΣ SWEET&BALANCE ΣΟΚΟΛΑΤΑ
1
8%
1/11/2024
ΓΙΩΤΗΣ
ΖΑΧΑΡΗ FYTRO
2
7%
05/11/2024
ΓΙΩΤΗΣ
ΖΑΧΑΡΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ 500 ΓΡ
1
8%
01/11/2024
ΓΙΩΤΗΣ
ΠΙΤΟΥΡΟ ΒΡΟΜΗΣ FYTRO 500G
1
7%
05/11/2024
ΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΣΤΙΓΜΗΣ
3
8%
1/11/2024
ΓΙΩΤΗΣ
ΚΡΕΜΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
3
8%
1/11/2024
ΓΙΩΤΗΣ
ΚΡΕΜΑ ΚΑΡΑΜΕΛΕ
1
8%
1/11/2024
ΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΣΕΣΤΕΣ ΑΝΘΟΣ
1
7%
05/11/2024
ΔΕΛΤΑ
ΓΑΛΑ ΜΙΛΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ
7
5% έως 8%
05/11/2024
ΔΕΛΤΑ
ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
2
8%
01/11/2024
ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.
ΤΥΡΙ ΔΩΔΩΝΗ ΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ (διάφορες συσκευασίες)
6
7%
12/11/2024
ION A.E.
ΙΟΝ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 100G
1
9% έως 11%
12/11/2024
ION A.E.
ION KAKAO 125G
1
7% έως 10%
12/11/2024
ΚΥΚΝΟΣ
ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ
1
15% έως 16%
16/10/2024
ΕΛΓΕΚΑ
SUNSWEET ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ
1
7% έως 10%
14/10/2024
ΕΛΓΕΚΑ
MINI BABYBEL
1
7% έως 10%
14/10/2024
ΕΛΓΕΚΑ
LA VACHE QUI RIT
5
7% έως 10%
14/10/2024
ΕΛΓΕΚΑ
FERRERO KINDER
5
7% έως 10%
14/10/2024
ΕΛΓΕΚΑ
FERRERO ROCHER ΣΟΚΟΛΑΤΑ
4
16%
22/12/2024
ΕΛΓΕΚΑ
ΒΟΝΝΕ ΜΑΜΑΝ ΑΛΕΙΜΑΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
3
9%
22/12/2024
ΕΛΓΕΚΑ
COLONIL ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ
6
9% έως 10%
22/12/2024
ΕΛΓΕΚΑ
ALPEN MUESLI NO ADDED SUGAR
1
9%
22/12/2024
ΕΛΓΕΚΑ
VASELINE LIP STICK
2
10%
22/12/2024
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ
ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΓΝΟ
2
7%
05/11/2024
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ
ΓΑΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗ ΕΛΑΦΡΥ 1,5% ΛΙΠ ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ 1L
1
8%
05/11/2024
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ
ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ
10
8%
05/11/2024
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ
ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΜΗΛΟ 1ΛΤ
1
8%
05/11/2024
ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΕΥΡΗΚΑ/TOPINE (διάφορες συσκευασίες)
11
5% έως 8%
05/11/2024
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ ΙΚΕ
ΞΙΔΙ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑ PAN
4
8%
05/11/2024
ΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
ΚΡΕΜΑ ΒΑΛΣΑΜΙΚΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (διάφορες συσκευασίες)
3
10%
19/11/2024
ΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2
10%
19/11/2024
ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ Κ Ε AΒΕΕ ΚΑΛΑΣ
ΑΛΑΤΙ (διάφορες συσκευασίες)
3
10%
05/11/2024
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΤΣΕΛΗΣ/ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ
5
5% έως 8%
05/11/2024
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ
ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΠΑΞΑΜΑΣ ΧΑΡΟΥΠΙ 400G
1
7%
05/11/2024
ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
1
5%
15/10/2024
ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ
ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΙΣΙΤΟΥ ΣΤΙΓΜΗΣ ΚΑΙ ΚΡΕΜΕΣ
7
5%
15/10/2024
ΚΟΡΕ Α.Ε.
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΧΡΥΣΕΛΙΑ
2
7%
05/11/2024
ΚΟΡΕ Α.Ε.
ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ ΚΟΡΗ 1Λ
1
7%
05/11/2024
ΚΟΡΕ Α.Ε.
ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ
2
7% έως 9%
05/11/2024
ΚΟΡΕ Α.Ε.
ΤΟΜΑΤΑ ΓΚΡΕΚΑ ΨΙΛΟΚOMMENH ΜΕΤ 400G
1
7%
05/11/2024
ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΚΡΙ ΚΡΙ
2
7%
12/11/2024
ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ
ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΚΡΙ ΚΡΙ
5
11%
12/11/2024
ΛΙΩΣΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΠΑΛΛΗ ΙΚΕ
ΡΥΖΟΓΑΛΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ 180G
1
13%
19/11/2024
ΛΙΩΣΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΠΑΛΛΗ ΙΚΕ
ΚΡΕΜΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ ΒΑΝΙΛΙΑ 180G
1
13%
19/11/2024
ΜΕΓΑ Α.Ε.
ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ FRESΗ (διάφορες συσκευασίες)
4
8%
05/11/2024
ΜΕΓΑ Α.Ε.
ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ SANI FRESH MAXI PLUS 15T
1
8%
05/11/2024
ΜΕΓΑ Α.Ε.
ΥΓΡΟΜΑΝΤΗΛΑ WET HANKIES (διάφορες συσκευασίες)
5
8%
05/11/2024
ΜΕΓΑ Α.Ε.
ΒΑΜΒΑΚΙ ΜΕΓΑ
2
7%
05/11/2024
ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ
ΖΥΜΑΡΙΚΑ MELISSA (διάφορες συσκευασίες)
16
6% έως 12%
01/11/2024
ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ (3×200 gr) – πλήρες και light
2
5%
11/11/2024
ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΜΕΒΓΑΛ 900gr
1
5%
11/11/2024
ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
ΜΕΒΓΑΛ ΡΥΖΟΓΑΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ
1
7%
12/11/2024
ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
ΓΙΑΟΥΡ ΜΕΒΓΑΛ ΕΛΑΦΡ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ 220ΓΡ.
1
7%
12/11/2024
ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
ΞΙΝΟΓΑΛΟ ΜΕΒΓΑΛ 500ML
1
7%
12/11/2024
ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
ΖΕΛΕ RECOR ΚΕΡΑΣΙ /ΦΡΑΟΥΛΑ
3
7%
12/11/2024
ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΜΕΒΓΑΛ ΣΕ ΑΛΜΗ 800G
1
6%
12/11/2024
ΜΙΝΕΡΒΑ
ΧΩΡΙΟ ΞΙΔΙ ΚΟΚΚΙΝΟ
1
5% έως 8%
14/10/2024
ΜΙΝΕΡΒΑ
NΙΚΗ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ
3
5% έως 8%
14/10/2024
ΜΙΝΕΡΒΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΦΑΣΤ SOFT
1
5% έως 8%
14/10/2024
ΜΙΝΕΡΒΑ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΧΩΡΙΟ
4
7% Έως 10%
05/11/2024
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ
ΜΠΑΜΙΕΣ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ 750G
1
13%
03/12/2024
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ
ΣΑΛΑΤΑ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 450G
1
13%
03/12/2024
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ
ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ 750G
1
13%
03/12/2024
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ
ΧΟΡΤΑ ΡΑΔΙΚΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ 600G
1
13%
03/12/2024
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ
ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΦΕΤΕΣ 450G
1
13%
03/12/2024
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ
ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ 750G
1
13%
10/12/2024
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ
ΑΝΑΜΙΚΤΗ ΣΑΛΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ 450G
1
13%
03/12/2024
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 750G
1
13%
03/12/2024
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ
ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΧΑΝΤΡΕΣ 600G
1
13%
03/12/2024
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ
ΒΙΔΕΣ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ & ΚΑΡΟΤΟ 750G
1
13% έως 15%
03/12/2024
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ
ΠΕΝΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΙΤ. & ΒΑΣΙΛΙΚΟ 750ΓΡ.
1
13% έως 15%
03/12/2024
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ
ΠΕΝΕΣ ΜΕ ΣΠΑΝΑΚΙ 750ΓΡ.
1
13% έως 15%
03/12/2024
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ
ΦΥΛΛΟ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ / ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΚΟ/ ΣΟΥΣΑΜΙΝΙΑ/ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ / ΡΟΛΙΝΙΑ ΧΡΥΣΗ ΖΥΜΗ
5
13%
03/12/2024
ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1KG ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
2
10% Έως 12%
01/11/2024
ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΕΝΙΑ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ XENIA (διάφορες συσκευασίες)
5
5% έως 6%
05/11/2024
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.
ΧΑΛΒΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ (διάφορες συσκευασίες)
3
8%
12/11/2024
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.
TAXINI ΟΛΥΜΠΟΣ (διάφορες συσκευασίες)
4
8%
12/11/2024
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.
ΦΥΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟ ΟΛΥΜΠΟΣ SUPERSPREAD
2
9%
12/11/2024
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΥΣΗ2 ΠΟΛΥΣΠΟΡΟ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 380G
1
6%
17/12/2024
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΠΙΤΑ ΤΟΡΤΙΓΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
2
6%
17/12/2024
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (διάφορες συσκευασίες)
5
6%
17/12/2024
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΜΠΑΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (διάφορες συσκευασίες)
8
6%
17/12/2024
ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΤΟΝΟΥ GEISHA
2
12%
05/11/2024
ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΡΥΖΙ BALI
2
12%
05/11/2024
ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ
ORAL B ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ (διάφορες συσκευασίες)
3
6% έως 8%
15/10/2024
ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ
PAMPERS ACTIVE BABY
9
6% έως 10%
15/10/2024
ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ
ALWAYS ULTRA
3
12%
1/11/2024
ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ
ARIEL (Διάφορες συσκευασίες)
13
6% έως 8%
1/11/2024
ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ
FAIRY ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ
3
13% έως 15%
15/11/2024
ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ
LENOR ΕΝΙΣΧ.ΑΡΩΜ UNSTOPPABLE FRESH 140G
1
10%
26/11/2024
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. A.B.E.E.
ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ SANITAS (διάφορες συσκευασίες)
3
10%
26/11/2024
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. A.B.E.E.
ΧΑΡΤΙ SANITAS BAKE
4
10%
26/11/2024
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. A.B.E.E.
SANITAS ΑΝΤΙΚ/ΚΟ Χ.&ΑΛ/ΧΑΡΤΟ
1
10%
26/11/2024
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. A.B.E.E.
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ FINO
5
10%
26/11/2024
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. A.B.E.E.
ΚΟΛΩΝΙΑ ΜΥΡΤΩ ΛΕΜΟΝΙ 200ML
1
8%
26/11/2024
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. A.B.E.E.
ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ B.U. /ELODE
14
7% έως 8%
26/11/2024
ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Ε.
ΓΛΥΚΑ, ΚΡΟΥΣΑΝ,ΚΕΙΚ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
4
7%
05/11/2024
ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΚΩΝ & ΣΙΑ ΟΕ
ΞΙΔΙ/ΜΗΛΟΞΙΔΟ ΠΑΡΟΣ
3
8% έως 9%
12/11/2024
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΗΣ Ν ΑΒΕΕ
ΓΛΥΚΑ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ «ΤΟ ΜΑΝΝΑ»
4
8%
05/11/2024
ΦΑΙΔΩΝ Α.Ε.
ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ ΦΑΙΔΩΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΜΕ ΣΟΥΣΑΜΙ 400G
1
6%
19/11/2024
ΦΑΙΔΩΝ Α.Ε.
ΜΟΥΣΤΟΚΟΥΛΟΥΡΑ ΦΑΙΔΩΝ 400G
1
6%
19/11/2024
ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε.
ΤΑΧΙΝΙ ΚΑΙ ΦΥΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟ ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ (διάφορες συσκευασίες)
8
6% έως 10%
01/11/2024
ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε.
ΧΑΛΒΑΣ ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ
2
14%
05/11/2024
ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
GREEN COLA PET 4Χ500ML
1
11%
02/11/2024
ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ ΝΕΡΟ ΖΑΓΟΡΙ ΛΕΜΟΝΙ ΚΟΥΤΙ 6Χ330ML
1
10%
02/11/2024
ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε.
ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ LARGE 63-73G+ 6T
1
8%
19/11/2024
ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε.
ΑΣΠΡΑΔΙ ΑΥΓΟΥ ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ 500ML
1
6%
19/11/2024
ΣΥΝΟΛΟ
704