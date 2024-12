Σουπερμάρκετ: Νέοι 704 κωδικοί προϊόντων με μείωση τιμής από 5% έως 24%

Στους 704 ανέρχονται, συνολικά, οι κωδικοί προϊόντων που έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ, από 5% έως 24%, σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης.

Ακολουθεί η ανανεωμένη λίστα: Εμπορική Ονομασία Προμηθευτή (για επώνυμα προϊόντα) ή PL Επωνυμία προϊόντος Αριθμός κωδικών Ποσοστιαία μείωση τιμής ραφιού Ημερομηνία εφαρμογής ALFA-ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗ ALFA Πίτες-σφολιάτες και συναφή 8 5% έως 10% 01/11/2024 ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ Καφές (διάφορες γεύσεις) 2 8% 05/11/2024 ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ ΦΡΕΣΚΟ ΤΥΡΙ ΚΡΕΜΑ ARLA LIGHT 16% 200G 1 8% 05/11/2024 ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ ΠΟΥΤΙΓΚΑ/ΚΡΕΜΑ ARLA PROTEIN (διάφορες γεύσεις) 3 10% 19/11/2024 ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ ΡΟΦΗΜΑ ΓΑΛΑ ARLA PROTEIN (ΣΟΚ.) 3 8% 19/11/2024 BARILLA HELLAS Κριθαράκι MISKO (διάφορες συσκευασίες) 6 7% έως 12% 21/10/2024 BARILLA HELLAS Μακαρόνια MISKO (διάφορες συσκευασίες) 15 5% έως 7% 23/10/2024 BEIERSDORF HELLAS LIPOSAN (διάφορες συσκευασίες) 4 7% 21/10/2024 BEIERSDORF HELLAS Hansaplast (διάφορες συσκευασίες) 2 7% 21/10/2024 COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ Φρουτοποτό FRULITE (διάφορες συσκευασίες) 9 8% 03/12/2024 COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ COCA COLA ZERO ΧΩΡΙΣ ΚΑΦΕΙΝΗ (διάφορες συσκευασίες) 2 6% 03/12/2024 COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ ΓΚΑΖΟΖΑ SPRITE ZERO (διάφορες συσκευασίες) 3 6% 03/12/2024 COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ ΑΝΑΨYKΤΙΚΟ SCHWEPPES PINK GRAPEFRUIT 2 6% 03/12/2024 COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ ΙΣΟΤΟΝΙΚΟ ΠΟΤΟ POWERADE 3 12% 03/12/2024 COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ TSAKIRIS ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 2 6% 03/12/2024 COLGATE PALMOLIVE SOFLAN ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 900ML 1 5% 21/10/2024 COLGATE PALMOLIVE ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ SOUPLINE (διάφορες συσκευασίες) 8 12%-14% 19/11/2024 COLGATE PALMOLIVE AJAX ΑΣΠΡΟΣ ΣΙΦΟΥΝΑΣ 1LT 2 5% 21/10/2024 COLGATE PALMOLIVE ΥΓΡ.ΠΙΑΤΩΝ PALMOLIVE EXOT.ORC.675ML 1 8% 05/11/2024 COLGATE PALMOLIVE ΟΔ/ΜΑ COLGATE (διάφορες συσκευασίες και είδη) 2 5% έως 8% 21/10/2024 COLGATE PALMOLIVE ΟΔ/ΤΣΑ COLGATE (διάφορες συσκευασίες και είδη) 4 5% έως 8% 21/10/2024 COLGATE PALMOLIVE ΣΤΟΜ/ΚΟ ΔΙΑ/ΜΑ PERIOGARD ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΥΛΩΝ 400ml 1 5% 21/10/2024 CONDITO Κέτσαπ, μαγιονέζα 2 10% έως 14% 01/11/2024 ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E. CAJOLINE (διάφορες συσκευασίες) 25 5% 14/10/2024 ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E. ΟΜΟ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 65 ΠΛ 1 8% 05/11/2024 ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E. ΧΛΩΡΙΝΗ KLINEX (διάφορες συσκευασίες) 8 7% 14/10/2024 ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E. ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ DOVE (διάφορες συσκευασίες) 14 7% έως 9% 05/11/2024 ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E. AIM ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 4 6% 14/10/2024 ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E. AXE STICK 6 7% 14/10/2024 ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E. ULTREX ΣΑΜΠΟΥΑΝ 4 5% 14/10/2024 ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E. HELLMANNS ΣΑΛΤΣΕΣ 10 5% 14/10/2024 ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E. ZWAN LUNCHEON MEAT 3 8% 14/10/2024 ELBISCO AE ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΒΟΣΙΝΑΚΗ 3 5% έως 7% 05/11/2024 ELBISCO AE ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΒΟΣΙΝΑΚΗ 5 7% 29/10/2024 ELBISCO AE ΚΕΙΚ, ΤΡΙΜΑ ΦΡΥΓΑΝΙΑΣ, ΜΑΓΙΑ 4 5% έως 8% 05/11/2024 EURIMAC ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΑΚΒΕΛ (διάφορες συσκευασίες) 5 7% 29/10/2024 FLORA FOOD GROUP ΑΛΤΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1L 1 5% 15/12/2024 FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E. GOUDA ΦΕΤΕΣ NOYNOY 340GR 1 10% έως 18% 29/10/2024 FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E. ΚΡΕΜΕΣ ΝΟΥΝΟΥ (διάφορες συσκευασίες) 9 6% 29/10/2024 FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E. ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ ΝΟΥΝΟΥ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 300G 1 6% 05/11/2024 FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E. ΝΟΥΝΟΥ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ 3 6% 29/10/2024 FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E. MILNER ΣΕ ΦΕΤΕΣ 300GR 1 10% έως 17% 29/10/2024 FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E. ΓΑΛΑ ΝΟΥΝΟΥ (διάφορες μορφές και συσκευασίες) 8 6% έως 12% 29/10/2024 FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E. ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΝΟΥΝΟΥ 2 5% έως 8% 29/10/2024 JACOBS DOUWE EGBERTS ΚΑΦΕΣ (διάφορες συσκευασίες) 3 5% έως 8% 29/10/2024 JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ Σαμπουάν, αφρόλουτρα και συναφή 17 5% έως 10% 23/10/2024 JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΟΔΟΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ LISTERINE (διάφορες συσκευασίες) 4 5% έως 10% 22/10/2024 JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΤΑΜΠΟΝ Ο.Β. 1 5% έως 8% 23/10/2024 HALEON ΕΛΛΑΣ COREGA POWER MAX 1 5% έως 15% 14/10/2024 LEADER AE ΡΟΦΗΜΑΤΑ HIPRO/ALPRO 4 5% έως 20% 23/10/2024 LOREAL HELLAS ΣΑΜΠΟΥΑΝ FRUCTIS (διάφορες συσκευασίες) 6 7% 05/11/2024 MARS HELLAS BEN’S ΡΥΖΙ (διάφορες συσκευασίες) 4 5% 01/11/2024 MARS HELLAS WHISKAS/PERFECT FIT/PEDIGREE/DENTASTIX τροφές για γάτες και σκύλους 10 8% 05/11/2024 MONDELEZ ΤΥΡΙ COTTAGE CHEESE/PHILADELPHEIA 3 8% έως 10% 01/11/2024 MONDELEZ ΓΛΥΚΑ ΚΑΙ ΚΡΟΥΑΣΑΝ 7 DAYS 5 8% Έως 20% 01/11/2024 NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΡΟΦΗ ΓΑΤΑΣ GOURMEM REVELATIONS 3 8% έως 11% 03/12/2024 NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΥΓΡΗ ΤΡΟΦΗ ΓΑΤΑΣ PURINA 3 6% έως 11% 04/12/2024 NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ Κρέμα βρεφικής ηλικίας GERBER 2 6% 12/03/2024 NUMIL HELLAS A.E APTAMIL 1 400GR (όλες οι ηλικίες) 3 5% 24/10/2024 NUMIL HELLAS A.E HIPRO PUDDING (διάφορες γεύσεις) 3 7% 24/10/2024 NUMIL HELLAS A.E ALPRO ΦΥΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΣΟΓΙΑΣ 2 5% 24/10/2024 NUTRIA Α.Ε. ΙΩΝΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΛΑΣΙΚΟ 2 13% 25/11/2024 NUTRIA Α.Ε. ΙΩΝΙΣ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 3 13% 25/11/2024 PEPSICO HELLAS ABEE ΣΝΑΚ LAY’S 3 10% 06/11/2024 PEPSICO HELLAS ABEE ΔΡΑΚΟΥΛΙΝΙΑ CHEETOS 100G 1 9% 06/11/2024 PEPSICO HELLAS ABEE ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ LAY’S 2 10% 06/11/2024 PEPSICO HELLAS ABEE ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ/ΛΕΜΟΝΑΔΑ ΗΒΗ 3 11% 06/11/2024 PESCANOVA HELLAS ΣΟΛΟΜΟΣ ΦΙΛΕΤΟ PESCANOVA 1 5% έως 8% 05/11/2024 PESCANOVA HELLAS ΡΟΔΕΛΕΣ ΘΡΑΨΑΛΟΥ ΠΑΝΕ PESCANOVA CAPRITSOS 400G 1 8% 12/11/2024 PESCANOVA HELLAS ΦΙΛΕΤΟ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ ΠΑΝΕ PESCANOVA 2 ΤΕΜΑΧΙΑ 250G 1 8% 12/11/2024 PESCANOVA HELLAS ΓΑΡΙΔΕΣ PESCANOVA ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΝΔΟΕΙΡΗΝΙΚΟΥ 350G 1 8% 12/11/2024 PESCANOVA HELLAS ΓΑΡΙΔΟΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ PESCANOVA 310G 1 8% 12/11/2024 PESCANOVA HELLAS ΓΑΡΙΔΕΣ ΠΑΝΕ PESCANOVA 240G 1 8% 12/11/2024 PESCANOVA HELLAS FISH STICKS PESCANOVA 450G 1 18% 12/11/2024 PESCANOVA HELLAS ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ PESKITOS 320G 1 18% 12/11/2024 PESCANOVA HELLAS FISH STICKS PESCANOVA ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 300G 1 18% 12/11/2024 PESCANOVA HELLAS PESCANOVA ΦΙΛΕΤΟ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ ΜΕ ΤΡΑΓΑΝΟ ΠΑΝΑΡΙΣΜΑ ΚΤΨ 250G 1 13% 08/11/2024 S.C. JOHNSON HELLAS DUCK TOTAL ACTION GEL 750ML 2 49% έως 50% 19/11/2024 S.C. JOHNSON HELLAS PRONTO GLORY ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (διάφορες συσκευασίες) 3 17% 19/11/2024 S.C. JOHNSON HELLAS PRONTO ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ & ΕΠΙΠΛΑ (διάφορες συσκευασίες) 3 16% 19/11/2024 S.C. JOHNSON HELLAS GLORY ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΑΠΟΥΝΙ 2 16% 19/11/2024 SEPTONA Α.Β.Ε.Ε. ΜΑΝΤΗΛΙΑ ΝΤΕΜΑΚΙΓΙΑΖ (διάφορες συσκευασίες) 2 10% έως 12% 05/11/2024 SEPTONA Α.Β.Ε.Ε. ΔΙΣΚΟΙ ΝΤΕΜΑΚΙΓΙΑΖ SETTE 2 10% 26/11/2024 SEPTONA Α.Β.Ε.Ε. MY SOFT ΜΠΑΤΟΝΕΤΤΕΣ (διάφορες συσκευασίες) 3 11% 05/11/2024 SEPTONA Α.Β.Ε.Ε. MY SOFT ΒΑΜΒΑΚΙ (διάφορες συσκευασίες) 3 12% 05/11/2024 SEPTONA Α.Β.Ε.Ε. ΒΑΜΒΑΚΙ SEPTONA ECOLIFE 100G 1 8% 19/11/2024 SEPTONA Α.Β.Ε.Ε. FEEL GOOD ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 2 11% 05/11/2024 SEPTONA Α.Β.Ε.Ε. FEEL GOOD ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ (διάφορες συσκευασίες) 8 11% 05/11/2024 SEPTONA Α.Β.Ε.Ε. ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ SEPTONA 4 7% 19/11/2024 SEPTONA Α.Β.Ε.Ε. ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ SEPTONA (διάφορες συσκευασίες) 4 8% 19/11/2024 SEPTONA Α.Β.Ε.Ε. YΠΟΣΕΝΤΟΝΑ SETTE 2 5% 26/11/2024 TOTTIS ΓΛΥΚΑ SERENATA/AMARETTI/KOUKOUROUKOU 8 5% έως 7% 01/11/2024 TOTTIS ΚΡΟΥΑΣΑΝ BINGO 2 5% έως 6% 05/11/2024 UPFIELD HELLAS ALTIS Ελαιόλαδο (διάφορες κατηγορίες και συσκευασίες) 5 5% έως 8% 14/10/2024 ΑΛΦΑ ΓΕΥΣΗ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΑΒΕΕ Ταραμοσαλάτες/αλοιφές/τζατζίκι και συναφή ΑΛΦΑ 14 8% 19/11/2024 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΙΝΔΟΣ Κοτόπουλο, μέρη κοτόπουλου και παρασκευάσματα από κοτόπουλο (διάφορες συσκευασίες) ΠΙΝΔΟΣ 10 8% 19/11/2024 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΙΝΔΟΣ ΑΣΠΡΑΔΙ ΑΥΓΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΑΥΓΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 485ML 1 8% 19/11/2024 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΙΝΔΟΣ ΑΥΓΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ LARGE 63-73G 6ΤΕΜ 1 8% 19/11/2024 ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΕ REGINA GREEN ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2ΦΥΛΛΟ 310ΓΡ 1 24% 23/10/2024 ΒΙΤΟΜ Α.Β.Ε.Ε. ΧΥΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΡΟΔΙ 250ML 1 11% 12/11/2024 ΒΙΤΟΜ Α.Β.Ε.Ε. ΧΥΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (διάφοροι) 1L 5 11% 12/11/2024 ΓΙΩΤΗΣ ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1Κ/12 1 9% έως 15% 16/10/2024 ΓΙΩΤΗΣ ΓΙΩΤΗΣ SWEET&BALANCE ΣΟΚΟΛΑΤΑ 1 8% 1/11/2024 ΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗ FYTRO 2 7% 05/11/2024 ΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ 500 ΓΡ 1 8% 01/11/2024 ΓΙΩΤΗΣ ΠΙΤΟΥΡΟ ΒΡΟΜΗΣ FYTRO 500G 1 7% 05/11/2024 ΓΙΩΤΗΣ ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΣΤΙΓΜΗΣ 3 8% 1/11/2024 ΓΙΩΤΗΣ ΚΡΕΜΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 3 8% 1/11/2024 ΓΙΩΤΗΣ ΚΡΕΜΑ ΚΑΡΑΜΕΛΕ 1 8% 1/11/2024 ΓΙΩΤΗΣ ΝΙΣΕΣΤΕΣ ΑΝΘΟΣ 1 7% 05/11/2024 ΔΕΛΤΑ ΓΑΛΑ ΜΙΛΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ 7 5% έως 8% 05/11/2024 ΔΕΛΤΑ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 2 8% 01/11/2024 ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. ΤΥΡΙ ΔΩΔΩΝΗ ΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ (διάφορες συσκευασίες) 6 7% 12/11/2024 ION A.E. ΙΟΝ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 100G 1 9% έως 11% 12/11/2024 ION A.E. ION KAKAO 125G 1 7% έως 10% 12/11/2024 ΚΥΚΝΟΣ ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 1 15% έως 16% 16/10/2024 ΕΛΓΕΚΑ SUNSWEET ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ 1 7% έως 10% 14/10/2024 ΕΛΓΕΚΑ MINI BABYBEL 1 7% έως 10% 14/10/2024 ΕΛΓΕΚΑ LA VACHE QUI RIT 5 7% έως 10% 14/10/2024 ΕΛΓΕΚΑ FERRERO KINDER 5 7% έως 10% 14/10/2024 ΕΛΓΕΚΑ FERRERO ROCHER ΣΟΚΟΛΑΤΑ 4 16% 22/12/2024 ΕΛΓΕΚΑ ΒΟΝΝΕ ΜΑΜΑΝ ΑΛΕΙΜΑΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 3 9% 22/12/2024 ΕΛΓΕΚΑ COLONIL ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ 6 9% έως 10% 22/12/2024 ΕΛΓΕΚΑ ALPEN MUESLI NO ADDED SUGAR 1 9% 22/12/2024 ΕΛΓΕΚΑ VASELINE LIP STICK 2 10% 22/12/2024 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΓΝΟ 2 7% 05/11/2024 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ ΓΑΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗ ΕΛΑΦΡΥ 1,5% ΛΙΠ ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ 1L 1 8% 05/11/2024 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ 10 8% 05/11/2024 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΜΗΛΟ 1ΛΤ 1 8% 05/11/2024 ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΕΥΡΗΚΑ/TOPINE (διάφορες συσκευασίες) 11 5% έως 8% 05/11/2024 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ ΙΚΕ ΞΙΔΙ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑ PAN 4 8% 05/11/2024 ΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΚΡΕΜΑ ΒΑΛΣΑΜΙΚΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (διάφορες συσκευασίες) 3 10% 19/11/2024 ΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 10% 19/11/2024 ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ Κ Ε AΒΕΕ ΚΑΛΑΣ ΑΛΑΤΙ (διάφορες συσκευασίες) 3 10% 05/11/2024 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΤΣΕΛΗΣ/ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ 5 5% έως 8% 05/11/2024 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΠΑΞΑΜΑΣ ΧΑΡΟΥΠΙ 400G 1 7% 05/11/2024 ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1 5% 15/10/2024 ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΙΣΙΤΟΥ ΣΤΙΓΜΗΣ ΚΑΙ ΚΡΕΜΕΣ 7 5% 15/10/2024 ΚΟΡΕ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΧΡΥΣΕΛΙΑ 2 7% 05/11/2024 ΚΟΡΕ Α.Ε. ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ ΚΟΡΗ 1Λ 1 7% 05/11/2024 ΚΟΡΕ Α.Ε. ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ 2 7% έως 9% 05/11/2024 ΚΟΡΕ Α.Ε. ΤΟΜΑΤΑ ΓΚΡΕΚΑ ΨΙΛΟΚOMMENH ΜΕΤ 400G 1 7% 05/11/2024 ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΚΡΙ ΚΡΙ 2 7% 12/11/2024 ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΚΡΙ ΚΡΙ 5 11% 12/11/2024 ΛΙΩΣΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΠΑΛΛΗ ΙΚΕ ΡΥΖΟΓΑΛΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ 180G 1 13% 19/11/2024 ΛΙΩΣΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΠΑΛΛΗ ΙΚΕ ΚΡΕΜΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ ΒΑΝΙΛΙΑ 180G 1 13% 19/11/2024 ΜΕΓΑ Α.Ε. ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ FRESΗ (διάφορες συσκευασίες) 4 8% 05/11/2024 ΜΕΓΑ Α.Ε. ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ SANI FRESH MAXI PLUS 15T 1 8% 05/11/2024 ΜΕΓΑ Α.Ε. ΥΓΡΟΜΑΝΤΗΛΑ WET HANKIES (διάφορες συσκευασίες) 5 8% 05/11/2024 ΜΕΓΑ Α.Ε. ΒΑΜΒΑΚΙ ΜΕΓΑ 2 7% 05/11/2024 ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΖΥΜΑΡΙΚΑ MELISSA (διάφορες συσκευασίες) 16 6% έως 12% 01/11/2024 ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ (3×200 gr) – πλήρες και light 2 5% 11/11/2024 ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΜΕΒΓΑΛ 900gr 1 5% 11/11/2024 ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. ΜΕΒΓΑΛ ΡΥΖΟΓΑΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ 1 7% 12/11/2024 ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. ΓΙΑΟΥΡ ΜΕΒΓΑΛ ΕΛΑΦΡ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ 220ΓΡ. 1 7% 12/11/2024 ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. ΞΙΝΟΓΑΛΟ ΜΕΒΓΑΛ 500ML 1 7% 12/11/2024 ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. ΖΕΛΕ RECOR ΚΕΡΑΣΙ /ΦΡΑΟΥΛΑ 3 7% 12/11/2024 ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΜΕΒΓΑΛ ΣΕ ΑΛΜΗ 800G 1 6% 12/11/2024 ΜΙΝΕΡΒΑ ΧΩΡΙΟ ΞΙΔΙ ΚΟΚΚΙΝΟ 1 5% έως 8% 14/10/2024 ΜΙΝΕΡΒΑ NΙΚΗ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ 3 5% έως 8% 14/10/2024 ΜΙΝΕΡΒΑ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΦΑΣΤ SOFT 1 5% έως 8% 14/10/2024 ΜΙΝΕΡΒΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΧΩΡΙΟ 4 7% Έως 10% 05/11/2024 ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ ΜΠΑΜΙΕΣ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ 750G 1 13% 03/12/2024 ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ ΣΑΛΑΤΑ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 450G 1 13% 03/12/2024 ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ 750G 1 13% 03/12/2024 ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ ΧΟΡΤΑ ΡΑΔΙΚΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ 600G 1 13% 03/12/2024 ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΦΕΤΕΣ 450G 1 13% 03/12/2024 ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ 750G 1 13% 10/12/2024 ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ ΑΝΑΜΙΚΤΗ ΣΑΛΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ 450G 1 13% 03/12/2024 ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 750G 1 13% 03/12/2024 ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΧΑΝΤΡΕΣ 600G 1 13% 03/12/2024 ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ ΒΙΔΕΣ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ & ΚΑΡΟΤΟ 750G 1 13% έως 15% 03/12/2024 ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ ΠΕΝΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΙΤ. & ΒΑΣΙΛΙΚΟ 750ΓΡ. 1 13% έως 15% 03/12/2024 ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ ΠΕΝΕΣ ΜΕ ΣΠΑΝΑΚΙ 750ΓΡ. 1 13% έως 15% 03/12/2024 ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ ΦΥΛΛΟ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ / ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΚΟ/ ΣΟΥΣΑΜΙΝΙΑ/ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ / ΡΟΛΙΝΙΑ ΧΡΥΣΗ ΖΥΜΗ 5 13% 03/12/2024 ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1KG ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2 10% Έως 12% 01/11/2024 ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΕΝΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ XENIA (διάφορες συσκευασίες) 5 5% έως 6% 05/11/2024 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΧΑΛΒΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ (διάφορες συσκευασίες) 3 8% 12/11/2024 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. TAXINI ΟΛΥΜΠΟΣ (διάφορες συσκευασίες) 4 8% 12/11/2024 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΦΥΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟ ΟΛΥΜΠΟΣ SUPERSPREAD 2 9% 12/11/2024 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΥΣΗ2 ΠΟΛΥΣΠΟΡΟ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 380G 1 6% 17/12/2024 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΙΤΑ ΤΟΡΤΙΓΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 2 6% 17/12/2024 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (διάφορες συσκευασίες) 5 6% 17/12/2024 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΜΠΑΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (διάφορες συσκευασίες) 8 6% 17/12/2024 ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΤΟΝΟΥ GEISHA 2 12% 05/11/2024 ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ΡΥΖΙ BALI 2 12% 05/11/2024 ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ORAL B ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ (διάφορες συσκευασίες) 3 6% έως 8% 15/10/2024 ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ PAMPERS ACTIVE BABY 9 6% έως 10% 15/10/2024 ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ALWAYS ULTRA 3 12% 1/11/2024 ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ARIEL (Διάφορες συσκευασίες) 13 6% έως 8% 1/11/2024 ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ FAIRY ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 3 13% έως 15% 15/11/2024 ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ LENOR ΕΝΙΣΧ.ΑΡΩΜ UNSTOPPABLE FRESH 140G 1 10% 26/11/2024 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. A.B.E.E. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ SANITAS (διάφορες συσκευασίες) 3 10% 26/11/2024 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. A.B.E.E. ΧΑΡΤΙ SANITAS BAKE 4 10% 26/11/2024 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. A.B.E.E. SANITAS ΑΝΤΙΚ/ΚΟ Χ.&ΑΛ/ΧΑΡΤΟ 1 10% 26/11/2024 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. A.B.E.E. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ FINO 5 10% 26/11/2024 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. A.B.E.E. ΚΟΛΩΝΙΑ ΜΥΡΤΩ ΛΕΜΟΝΙ 200ML 1 8% 26/11/2024 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. A.B.E.E. ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ B.U. /ELODE 14 7% έως 8% 26/11/2024 ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Ε. ΓΛΥΚΑ, ΚΡΟΥΣΑΝ,ΚΕΙΚ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 4 7% 05/11/2024 ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΚΩΝ & ΣΙΑ ΟΕ ΞΙΔΙ/ΜΗΛΟΞΙΔΟ ΠΑΡΟΣ 3 8% έως 9% 12/11/2024 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΗΣ Ν ΑΒΕΕ ΓΛΥΚΑ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ «ΤΟ ΜΑΝΝΑ» 4 8% 05/11/2024 ΦΑΙΔΩΝ Α.Ε. ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ ΦΑΙΔΩΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΜΕ ΣΟΥΣΑΜΙ 400G 1 6% 19/11/2024 ΦΑΙΔΩΝ Α.Ε. ΜΟΥΣΤΟΚΟΥΛΟΥΡΑ ΦΑΙΔΩΝ 400G 1 6% 19/11/2024 ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΤΑΧΙΝΙ ΚΑΙ ΦΥΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟ ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ (διάφορες συσκευασίες) 8 6% έως 10% 01/11/2024 ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΛΒΑΣ ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ 2 14% 05/11/2024 ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. GREEN COLA PET 4Χ500ML 1 11% 02/11/2024 ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ ΝΕΡΟ ΖΑΓΟΡΙ ΛΕΜΟΝΙ ΚΟΥΤΙ 6Χ330ML 1 10% 02/11/2024 ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε. ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ LARGE 63-73G+ 6T 1 8% 19/11/2024 ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε. ΑΣΠΡΑΔΙ ΑΥΓΟΥ ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ 500ML 1 6% 19/11/2024 ΣΥΝΟΛΟ 704