ΣΠΕΛ: Κατά της αύξησης της φορολογίας στα λιπάσματα, ζητά παρέμβαση από τους Ευρωβουλευτές

Κατά της πρότασης ομάδας Ευρωβουλευτών για αύξηση της φορολογίας με στόχο τη μείωση της χρήσης των λιπασμάτων, όπως αυτή προωθείται σύμφωνα με τις νέες στρατηγικές της ΕΕ με την «Πράσινη Συμφωνία» και τη «Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα» που θα συζητηθεί μέσα στις επόμενες μέρες στην αρμόδια επιτροπή της Ευρωβουλής, τάσσεται ο Σύνδεσμος Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων (Σ.Π.Ε.Λ.) με ανακοίνωσή του.

Για τον λόγο αυτό, ενημέρωσε τα μέλη του ευρωκοινοβουλίου της χώρας μας, που συμμετέχουν στην εν λόγω επιτροπή.

Όπως αναφέρει ο ΣΠΕΛ, στην προωθούμενη πρόταση δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τις επιμέρους ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της γεωργίας των Κρατών – Μελών ενώ υποστηρίζει ότι εάν κάτι τέτοιο προχωρήσει θα έχει σοβαρές επιπτώσεις για την ελληνική παραγωγή.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση του ΣΠΕΛ:

Θέσεις ΣΠΕΛ για το Draft report – EU Biodiversity Strategy for 2030: Bringing nature back into our lives (2020/2273(INI)) – AMENDMENTS 1 – 1215

“O Σύνδεσμος Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων (Σ.Π.Ε.Λ.) ιδρύθηκε το 1995 και εκπροσωπεί τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της βιομηχανίας των λιπασμάτων και των προϊόντων θρέψης φυτών. Τα Μέλη του ΣΠΕΛ καλύπτουν το 98% της κατανάλωσης των λιπασμάτων – προϊόντων θρέψης φυτών στον Ελλαδικό χώρο και απασχολούν περισσότερους από 1.500 εργαζομένους.

Ερχόμαστε σε επαφή μαζί σας διότι πληροφορηθήκαμε με το έγγραφο «Draft report – EU Biodiversity Strategy for 2030: Bringing nature back into our lives (2020/2273(INI)) – AMENDMENTS 1 – 1215» στα Ευρωπαϊκά όργανα συζητείται η αύξηση της φορολογίας για την οριζόντια μείωση της χρήσης των λιπασμάτων (Amendments 817 και 951), χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γεωργίας του κάθε κράτους μέλους, καθώς και οι συνέπειες που θα προκαλούσε αυτό στη μείωση της ποσότητας και της ποιότητας της παραγωγής.

Η αύξηση της φορολογίας των λιπασμάτων για την οριζόντια μείωση της χρήσης τους θα ήταν ιδιαίτερα καταστρεπτική για την ελληνική γεωργία. Λαμβάνοντας υπόψη τη ρευστότητα των Ελλήνων αγροτών που βαίνει μειούμενη τα τελευταία χρόνια μια τέτοια αύξηση θα απειλούσε τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Οι συνέπειες μιας τέτοιας επιλογής θα επέφεραν μείωση στην παραγωγικότητα των γαιών μας, οι οποίες είναι ήδη σοβαρά υποβαθμισμένες λόγω της υπολίπανσης των τελευταίων χρόνων. Επίσης, σημαντικές θα είναι και οι επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής των αγροτικών μας προϊόντων και στην απόδοση των καλλιεργειών μας. Παράλληλα, θα απειλούνταν και η βιοποικιλότητα των περιοχών, εξαιτίας της εγκατάλειψης των καλλιεργούμενων εδαφών. Επιπλέον, τέτοια μέτρα δεν έχουν γραμμική επίδραση και η ποσοστιαία επίδρασή τους στην αγορά μπορεί να γίνει ανεξέλεγκτη, χωρίς τη δυνατότητα εκ των υστέρων να γίνουν διορθωτικές κινήσεις. Λόγω της ίδιας της φύσης της θρέψης των καλλιεργειών, αν χαθεί μια λιπασματική περίοδος σε ορισμένες καλλιέργειες, η ζημιά στην αγροδιατροφική αλυσίδα δεν μπορεί να διορθωθεί, παρά μόνο με εισαγωγές τροφίμων από άλλες χώρες. Τα φορολογικά μέτρα έχουν και αυτά από τη φύση τους μια μη βραχυχρόνια προοπτική και είναι πολύπλοκο και χρονοβόρο να διορθωθούν.

Η εφαρμογή στρατηγικών αυξήσεων του κόστους των αγροτικών εφοδίων μόνο ωφέλιμη δεν είναι για τη χώρα μας. Πέρα από τα αρνητικά που θα επιφέρει στην παραγωγή θα προκαλέσει μείωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας και εν τέλει σε μείωση της εθνικής οικονομίας.

Ο κλάδος των λιπασμάτων της χώρας μας έχει στη διάθεσή του πολλά εργαλεία, προϊόντα νέας τεχνολογίας, σύγχρονες καλλιεργητικές πρακτικές και καινοτόμα εργαλεία για τη διαχείριση και την ενίσχυση της βέλτιστης αξιοποίησης των θρεπτικών στοιχείων (Nutrient Use Efficiency), που είναι και ο κύριος στόχος της νέας στρατηγικής Green Deal της ΕΕ.

Ο ΣΠΕΛ είναι διαθέσιμος να πραγματοποιήσει μαζί σας μια τηλεδιάσκεψη για να σας εκθέσει αναλυτικά την επιχειρηματολογία του και να σχεδιάσουμε μαζί κατάλληλες λύσεις, όσον αφορά τη θρέψη των καλλιεργειών, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά, αλλά και με βάση την επιστημονική γνώση και την πρακτική εμπειρία.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και προσβλέπουμε στην βοήθειά σας για την υποστήριξη των προαναφερθέντων θέσεων μας.”