Οι start ups που αλλάζουν τον τρόπο διαχείρισης των τροφίμων, μειώνοντας τη σπατάλη

Η τεχνολογία δεν συμβάλλει μόνο στον τρόπο παραγωγής των προϊόντων, αλλά και στη διαχείριση αυτών για τη μείωση της σπατάλης τους, αλλά και για τη βιώσιμη κατανάλωσή τους. Για τον λόγο αυτόν, λοιπόν, έχουν δημιουργηθεί νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν στόχο να βοηθήσουν στην απευθείας πώληση των τροφίμων ή στην αξιοποίηση των προϊόντων που προορίζονται για τα σκουπίδια.

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η start up FoodCloud, η οποία δραστηριοποιείται στην Ιρλανδία και εστιάζει στη μείωση της απώλειας των απορριμμάτων τροφίμων, συνδέοντας τα σούπερ μάρκετ με φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Τα σούπερ μάρκετ καταγράφουν την περίσσεια τροφή στην εφαρμογή FoodCloud. Οι τοπικές οργανώσεις αλληλεγγύης συνδέονται με τα συγκεκριμένα καταστήματα, λαμβάνοντας κάθε φορά ειδοποίηση ότι τα τρόφιμα είναι διαθέσιμα για συλλογή. Στη συνέχεια, οι οργανώσεις αλληλεγγύης αναδιανέμουν το φαγητό σε οργανώσεις και υπηρεσίες οικογενειακής υποστήριξης. Με αυτόν τον τρόπο, τα σούπερ μάρκετ δεν πωλούν το φαγητό, ενώ οι οργανώσεις αλληλεγγύης μπορούν να το δώσουν σε εκείνους που το χρειάζονται. Ακόμα ένα παράδειγμα είναι η εφαρμογή Olio, στην οποία κάθε καταναλωτής μπορεί να δώσει το προϊόν που δεν μπορεί να καταναλώσει σε κάποιον άλλον που το έχει ανάγκη. Ο καταναλωτής βγάζει μία φωτογραφία του προϊόντος, την οποία και ανεβάζει στην εφαρμογή. Έπειτα, όποιος επιθυμεί ή χρειάζεται το συγκεκριμένο τρόφιμο, μπορεί να το λάβει. Η start up δραστηριοποιείται σε όλον τον κόσμο, καθώς μέχρι στιγμής 32 χώρες έχουν επωφεληθεί από αυτήν.

Το ελληνικό παράδειγμα

Τέλος, ένα ελληνικό παράδειγμα start up που έχει ως στόχο να συμβάλει στη μείωση της σπατάλης τροφίμων είναι η Sustainable Food Movement in Greece. Η start up, όπως πρόσφατα είχε παρουσιάσει η «ΥΧ», έχει δημιουργήσει μια εφαρμογή με το όνομα Foodity, μέσω της οποίας παρακινεί ιδιοκτήτες εστιατορίων να αξιοποιήσουν την πλεονάζουσα τροφή την οποία θα πετούσαν, δημιουργώντας πιάτα, τα οποία μπορεί να αναζητήσει κάθε καταναλωτής. Μέσω της εφαρμογής, οι καταναλωτές μπορούν να βρουν σε κοντινή απόσταση από την κατοικία τους ή τη δουλειά τους τα διαθέσιμα πιάτα, τα οποία μπορούν να παραλάβουν σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και εντός 30 λεπτών από την ώρα παραγγελίας.

