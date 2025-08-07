Στη 16η θέση των χωρών που εξάγουν στη Γερμανία η Ελλάδα

Το διμερές εμπόριο τροφίμων και ποτών Ελλάδας-Γερμανίας καταγράφει σημαντική αύξηση τα τελευταία έτη. Μετά από μία σχετικά σταθερή πορεία έως το 2019, σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) του προξενείου της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ, την τελευταία πενταετία σημειώνεται εντυπωσιακή άνοδος τόσο στις ελληνικές εξαγωγές προς τη Γερμανία όσο και στις εισαγωγές από αυτήν.

Έτσι, το 2024, η αξία του εμπορίου τροφίμων και ποτών διαμορφώθηκε σε 2,25 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 5,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με τις ελληνικές εξαγωγές προς τη Γερμανία να ανέρχονται σε 1,17 δισ. ευρώ (-0,8% σε σχέση με το 2023) και τις εισαγωγές από τη Γερμανία σε 1,07 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 14%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, ενώ μέχρι το 2015 το διμερές εμπόριο ήταν σταθερά ελλειμματικό για τη χώρα μας, από το 2016 (με εξαίρεση το 2017) η εικόνα αντιστρέφεται και το εμπορικό ισοζύγιο μετατρέπεται σε πλεονασματικό για την Ελλάδα.

Η αξία των εξαγωγών ελληνικών τροφίμων και ποτών προς τη Γερμανία κατά την τελευταία 15ετία καταγράφει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξης του 4,9%. Έτσι, η αξία των εξαγωγών έχει σχεδόν διπλασιαστεί από το 2010, από 595 εκατ. ευρώ το 2010 σε 1,17 δισ. ευρώ το 2024 (αύξηση 97%). Σε όρους ποσότητας, ωστόσο, οι ελληνικές εξαγωγές παρουσιάζουν ελαφρά μείωση, με μέσο ετήσιο ρυθμό -0,5%, με αποτέλεσμα το 2024 να διαμορφωθούν σε 394 χιλ. τόνους, μειωμένες κατά 6,7% σε σχέση με το 2010 (422 χιλ. τόνοι). Παρά την ανωτέρω αύξηση της αξίας των ελληνικών εξαγωγών, η χώρα μας βρίσκεται στη 16η θέση μεταξύ των προμηθευτών της Γερμανίας σε τρόφιμα και ποτά για το 2024, με μερίδιο μόλις 1% επί των συνολικών γερμανικών εισαγωγών τροφίμων και ποτών.

Ως προς τη σύνθεση των εξαγωγών ελληνικών τροφίμων και ποτών προς τη Γερμανία, σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) του προξενείου της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ, ανά κατηγορία προϊόντων παρατηρούμε τα εξής: