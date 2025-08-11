Στη Διαύγεια η πίστωση 10 εκατ. ευρώ για πληρωμές στα LEADER
Στην Διαύγεια δημοσιεύτηκε σήμερα Δευτέρα (11/08) η απόφαση που αφορά την έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη χρηματοδότηση του Μέτρου 19 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014-2020».
Ειδικότερα σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση εγκρίνεται η εκταμίευση ενός μέρους και συγκεκριμένα 10 εκατ. € από το συνολικό εγκεκριμένο ποσό, ώστε να συνεχιστούν οι πληρωμές προς τους δικαιούχους των προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Μέτρου 19 του ΠΑΑ.