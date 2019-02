ΘΕΜΑ: Στον αέρα η νομοθετική διαδικασία για τη νέα ΚΑΠ

Με μεταβατικές διατάξεις, όπως όλα δείχνουν, θα εφαρμοστεί κατά την περίοδο 2020 – 2021 η νέα ΚΑΠ, για το μέλλον της οποίας τον τελευταίο λόγο θα έχει η επόμενη σύνθεση του Ευρωκοινοβουλίου. Ο κύβος ερρίφθη, καθώς η προγραμματισμένη ψηφοφορία του Μαρτίου από την Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ComAgri) αναβλήθηκε για τον Απρίλιο, με αποτέλεσμα ο χρόνος που απομένει για τις προβλεπόμενες διαδικασίες να μην επαρκεί, εξαιτίας των επικείμενων ευρωεκλογών στα τέλη Μαΐου.

Την περασμένη Τρίτη 19 Φεβρουαρίου συνεδρίασαν τα κορυφαία μέλη της ComAgri, προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα της νομοθετικής διαδικασίας για την ΚΑΠ μετά το 2020. Κατά τη συνεδρίαση αποφάσισαν να αλλάξουν το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας, καθώς έκριναν ότι η ψηφοφορία που ήταν προγραμματισμένη στις 6 και 7 Μαρτίου δεν είναι εφικτή, με τη δικαιολογία ότι οι βουλευτές χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουν τις τροπολογίες τους. Έτσι, η ψηφοφορία αναβλήθηκε για τις αρχές Απριλίου.

Παρά το γεγονός ότι η ψηφοφορία θα διεξαχθεί πριν από τις ευρωεκλογές, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Ευρωκοινοβουλίου, οι προτάσεις που υποβάλλονται από την Επιτροπή Γεωργίας δεν δύνανται να ψηφιστούν από όλους τους ευρωβουλευτές στην Ολομέλεια τουλάχιστον για έναν μήνα. Εάν λάβουμε υπόψη μας ότι η τελευταία σύνοδος της Ολομέλειας διεξάγεται τον Απρίλιο, σημαίνει ότι η νομοθετική διαδικασία τινάζεται στον αέρα και θα την τρέξει, τελικά, το επόμενο Ευρωκοινοβούλιο.

The @EP_Agriculture will not vote on the #CAPreform files until April….this has implications for timing of implementation of the reforms. The new Parliament elected in May will have the final say. @farmersjournal @farm_ireland @AgrilandIreland @RTECountryWide pic.twitter.com/vCNlmyypVQ

— Mairead McGuinness (@MaireadMcGMEP) 19 Φεβρουαρίου 2019