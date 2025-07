Σύγχυση και αγωνία στις Βρυξέλλες ενόψει της πρότασης για τον προϋπολογισμό και την ΚΑΠ

Έντονη σύγχυση φαίνεται ότι επικρατεί σήμερα στους διαδρόμους των ευρωπαϊκών θεσμών στις Βρυξέλλες, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν παρουσίασε –όπως ήταν αναμενόμενο– την πολυαναμενόμενη πρότασή της για τον επόμενο Πολυετή Προϋπολογισμό (2028–2034) και τη μελλοντική Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) κατά την καθιερωμένη μεσημεριανή ενημέρωση.

Αντί για επίσημες ανακοινώσεις – όπως αναφέρουν σε ανάρτηση τους στο Χ (πρώην twitter)- οι Επίτροποι κατευθύνθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι η παρουσίαση ενδέχεται να γίνει αργότερα απόψε ή ακόμη και την επόμενη ημέρα. Η καθυστέρηση εντείνει το κλίμα νευρικότητας, καθώς οι εξελίξεις αφορούν άμεσα το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας.

Η ασάφεια γύρω από τις επίσημες προτάσεις έρχεται σε μία περίοδο όπου έχουν ήδη διαρρεύσει πληροφορίες για δραστικές αλλαγές στη δομή του προϋπολογισμού, προκαλώντας έντονη δυσαρέσκεια στους αγροτικούς φορείς. Αντιδρώντας στα «απαράδεκτα» –όπως τα χαρακτηρίζουν– σχέδια της Επιτροπής, αγρότες και εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα συγκεντρώνονται από τις 14:00 έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ στις 14:30 ξεκινά συμβολική πορεία προς το κτίριο Berlaymont, έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

🤔Confusion in Brussels

The @EU_Commission was expected to present its proposal on the future EU budget and the #CAP during today’s midday briefing, as is customary.

Now, Commissioners are heading to the European Parliament while official announcements are expected tonight or… pic.twitter.com/Ne0WNBuNLz

— COPA-COGECA (@COPACOGECA) July 16, 2025