Οι Συνδεδεμένες Ενισχύσεις στο επίκεντρο της συνάντησης Γ. Γεωργαντά – Γ. Βοϊτσεχόφσκι

Το ελληνικό Στρατηγικό Σχέδιο, και δη το μέλλον των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων από το 2023, μονοπώλησαν την συνάντηση του επίτροπου γεωργίας Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γ. Γεωργαντά.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε νωρίτερα την Δευτέρα 18 Ιουλίου στις Βρυξέλλες, όπως είχε αποκαλύψει η «ΥΧ», ενώ σε εξέλιξη είναι το Συμβούλιο υπουργών γεωργίας.

Στιγμιότυπο της συνάντησης ανήρτησε ο ίδιος ο επίτροπος στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Pleased to meet with 🇬🇷 Minister of Agriculture, Mr Georgios Georgantas @georgantasgr, at the margin of today’s #AGRIFISH. Main topics discussed – 🇬🇷 CAP Strategic Plan, including Coupled Income Support. pic.twitter.com/gQwpFCmxys

— Janusz Wojciechowski (@jwojc) July 18, 2022