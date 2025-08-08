Τα σύκα του Ταξιάρχη στην βόρειο Εύβοια

Τι άλλο από τέλειο; Αυτό μόνο μπορεί να περιγράψει το μοναδικό φρούτο του καλοκαιριού, το Σύκο, που ταξιδεύει το μυαλό στον παράδεισο της γεύσεως.

Μια Σμυρνέϊκη ποικιλία που έφτασε στην περιοχή μαζί με τους ξεριζωμένους της Μικράς Ασίας έμελλε να γίνει το σήμα κατατεθέν του Ταξιάρχη Ευβοίας σε όλο τον κόσμο.

Όταν ήρθαν οι παππούδες μας έψαξαν να βρούν τις κατάλληλες συνθήκες, εδάφους, κλίματος για να καλλιεργήσουν τα δένδρα που κουβάλησαν μαζί τους, εξηγεί ο Μαρίνος Τουσέρτ, ιδιοκτήτης μιας καλλιέργειας συκών. Χαμηλά βουνά που τα διατρέχει ο αέρας από την θάλασσα, πετρώματα εκατομμυρίων ετών προσθέτουν στην ιδιαίτερη γεύση αυτό που δεν μπορεί να προσδιοριστεί. Έχουν πολύ λεπτή φλούδα και δεν χρειάζονται καθάρισμα. Έτσι προσφέρουν όλα τα θρεπτικά συστατικά

«Το φρέσκο είναι το αρωματισμένο φρούτο που υπερέχει όλων των άλλων, αλλά ακόμη και το αποξηραμένο είναι τόσο θαυμάσιο, που καταναλώνεται χειμώνα- καλοκαίρι». Σύμφωνα με τον κ. Τούσερτ η παραγωγή αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο, με την φύτευση νέων δένδρων και παρ’ ότι η διαδικασία ξήρανσης έχει απαιτήσεις, το αποτέλεσμα ανταμείβει τον καλλιεργητή. Όλες οι χώρες του κόσμου τροφοδοτούνται με τα σύκα του Ταξιάρχη, τα οποία βρίσκονται τώρα στην εποχή της συγκομιδής τους.

