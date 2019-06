The Local Spirit Project: Ευφάνταστα κοκτέιλ με ελληνικό χαρακτήρα

Το «The Local Spirit Project», μας προσκαλεί να ανακαλύψουμε την υψηλή ποιότητα και τα μυστικά των ελληνικών αποσταγμάτων με τα τρία premium αποστάγματα Μονοποικιλιακό Τσίπουρο Δεκαράκι, Ούζο Πλωμαρίου Άδολο και M DRY Mastiha. Τρία αποστάγματα που γίνονται αφορμή για τη δημιουργία εξαιρετικών, ευφάνταστων cocktails με ελληνικό χαρακτήρα.

Καθώς το localization, η εντοπιότητα, αποτελεί μια παγκόσμια συνεχώς αναπτυσσόμενη τάση τόσο στη γαστρονομία όσο και στο bartending, τοπικά spirits και συστατικά αξιοποιούνται όλο και περισσότερο από όλα τα μοντέρνα bars ανά τον κόσμο για τη δημιουργία πρωτότυπων cocktails. Το «The Local Spirit Project» είναι η ελληνική απάντηση σε αυτή την τάση.

Από αυτόν τον Ιούνιο, τόσο το τουριστικό κοινό που επισκέπτεται κάθε χρόνο τη χώρα μας όσο και οι Έλληνες λάτρεις των ποιοτικών γεύσεων, έχουν την δυνατότητα να απολαύσουν τα τρία αποστάγματα του «The Local Spirit Project» μέσα από signature cocktails που έχουν δημιουργήσει έμπειροι bartenders από top σημεία της Αττικής και της υπόλοιπης Ελλάδας. Ενδεικτικά αναφέρονται τα bars στην περιοχή του ιστορικού κέντρου: Α for Athens, Bartesera, The Gin Joint, IPITOU The Bar , Odori Vermuteria di Atene, Pairi Daeza, Senios καθώς και το Meerkat Cocktail Safari στο Κουκάκι.

Το «The Local Spirit Project» με τα τρία premium αποστάγματα έχει ήδη συστηθεί στον κόσμο! Στο 2ο Aegean Cocktails and Spirits Festival που διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος την Παρασκευή 7 Ιουνίου, έφερε γεύση και άρωμα Ελλάδας. Επίσης τον Μάιο, το «The Local Spirit Project», επισκέφθηκε την Τήνο και το 3ο Aegean Cocktails & Spirits Workshop που διοργανώθηκε και φέτος από το διεθνώς καταξιωμένο περιοδικό Difford’s Guide με καλεσμένους 40 σημαντικούς bartenders από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι πειραματίστηκαν με το «εκρηκτικό» Μοσχάτο Τυρνάβου του Μονοποικιλιακού Τσίπουρου Δεκαράκι Μοσχάτο, την ιδιαίτερη γεύση του γλυκάνισου Λισβορίου του Ούζου Πλωμαρίου Άδολο και την σπιρτάδα της αυθεντικής Μαστίχας Χίου της M DRY Mastiha, δημιουργώντας ξεχωριστές συνταγές cocktail «αλά ελληνικά» με άρωμα Μεσογείου!

Το «The Local Spirit Project» ακολουθεί και υποστηρίζει τη διεθνή τάση στο bartending. Σε έναν κόσμο όπου κυριαρχεί το “think global, act local”, τα ελληνικά αποστάγματα παίρνουν τη θέση που τους αξίζει στον παγκόσμιο χάρτη των bars, με έναν τρόπο σύγχρονο, επίκαιρο και αγαπητό.