Θεσσαλονίκη: 13.000 οινόφιλοι πέρασαν σε δύο ημέρες τις “ανοιχτές πόρτες” 22 οινοποιείων της Βόρειας Ελλάδας

Αύξηση της τάξης του 20% σημείωσε ο αριθμός των οινόφιλων, που επισκέφτηκαν τα 22 επισκέψιμα οινοποιεία των «Δρόμων του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος», καθώς περίπου 13.000 άνθρωποι πέρασαν τις πύλες τους σε μόλις δύο ημέρες, στις 18 και 19 Μαΐου, με την ευκαιρία της εαρινής εκδήλωσης «Ανοιχτές Πόρτες 2019». Η εκδήλωση πραγματοποιείται κάθε χρόνο από το 2005 στο οινοτουριστικό δίκτυο, με σκοπό να προσελκύσει το κοινό στον χώρο παραγωγής γνωστών και άγνωστων οίνων και αποσταγμάτων αμπελοοινικής προέλευσης.

Το κοινό, φίλοι και μη του κρασιού, στη διάρκεια της εκδήλωσης, έχει τη δυνατότητα να ξεναγηθεί στους αμπελώνες, στους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους των οινοποιείων και να παρακολουθήσει όλη τη διαδικασία της δημιουργίας του, στην οινοποίηση, στην ωρίμανση, στην παλαίωση και τέλος να το απολαύσει στην αίθουσα γευσιγνωσίας. Παράλληλα, το κοινό που επισκέπτεται ένα οινοποιείο έχει την ευκαιρία να γνωρίσει προσωπικά τους δημιουργούς των οίνων και των αποσταγμάτων, να συζητήσει μαζί τους, να ενημερωθεί και να ανταλλάξει απόψεις.

“Θεματικές γευστικές δοκιμές, κάθετες γευσιγνωσίες, εργαστήρια, δοκιμές από τις δεξαμενές και τα βαρέλια, wine cocktails, κεράσματα από τοπικές γεύσεις της κάθε περιοχής, μαθήματα μαγειρικής, food and wine pairings, εικαστικές προτάσεις, μουσικές συναυλίες, χορό, διαγωνισμοί, οινο-εκδρομή, πρόταση σε συνεργασία με εστιατόρια, «φέρε τη φιάλη σου από το οινοποιείο που θα επισκεφθείς» (bring your own bottle) και πολλά πολλά ακόμη, προσέλκυσαν το κοινό για να απολαύσει τη μοναδική χαρμόσυνη εμπειρία που προσφέρει ο οινοτουρισμός” υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση της διοργανώτριας ένωσης οινοποιών “Οίνοι Βορείου Ελλάδος”.

Τα οινοποιεία του δικτύου είναι ανοιχτά όλο το χρόνο για ξεναγήσεις, γευσιγνωσίες και πωλήσεις οίνων, αμπελοοινικών αποσταγμάτων, δώρων, αξεσουάρ κτλ. Άλλωστε δέχονται ετησίως πάνω από 100.000 επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ