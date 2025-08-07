Το κέντρο καινοτομίας της κινεζικής γαλακτοβιομηχανίας Yili ενισχύει την επιστημονική συνεργασία μεταξύ της Κίνας και της Ευρώπης

Με την έδρα του να βρίσκεται στο ευρωπαϊκό επίκεντρο για την έρευνα εξέλιξης των αγροτικών προϊόντων, αλλά και για την επιστημονική έρευνα στα προϊόντα διατροφής, το κέντρο καινοτομίας, Yili Innovation Center Europe, εξελίσσεται σε μία σημαντική γέφυρα για την επιστημονική συνεργασία μεταξύ της Κίνας και της Ευρώπης, στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Το αναφερόμενο κέντρο ιδρύθηκε το 2014 από τον όμιλο Yili Group, που έχει ηγετική θέση στην κινεζική αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων, ενώ η έδρα του βρίσκεται στη φημισμένη πανεπιστημιακή πόλη του Βαγκενίνγκεν, που είναι παγκοσμίως γνωστή για την εξέλιξη των βιολογικών επιστημών.

Σε μία αποκλειστική συνέντευξή της στο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, η Καρολιέν βαν Λόο, υπεύθυνη του κέντρου καινοτομίας, έδωσε έμφαση στην ενίσχυση των συνεργασιών με ευρωπαϊκούς ερευνητικούς φορείς και νεοφυείς επιχειρήσεις.

Η πόλη Βαγκενίνγκεν διαθέτει ένα πλούσιο ερευνητικό οικοσύστημα, αλλά και μία κουλτούρα που είναι ανοιχτή στις συνεργασίες, προσφέροντας γόνιμο έδαφος για την εξέλιξη της επιστήμης των τροφίμων, τόνισε η ίδια.

Η βαν Λόο εντάχθηκε στο ερευνητικό κέντρο πριν από εννέα χρόνια ως μία έμπειρη επιστήμονας στον τομέα της διατροφής. Η επιστημονική έρευνά της επικεντρώνεται στην επίδραση των συστατικών της διατροφής στην ανθρώπινη υγεία και ειδικότερα στους τομείς της νοητικής λειτουργίας και των αντιδράσεων του ανοσοποιητικού συστήματος.

