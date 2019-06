Τριπλή διάκριση για τις συσκευασίες της ΗΛΙΟΣ στα Packaging Innovation Awards 2019

Μέσα από μια απαιτητική διαδικασία αξιολόγησης και με πολλές και υψηλού επιπέδου συμμετοχές, η Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ διακρίθηκε στα πλαίσια του διαγωνισμού Packaging Innovation Awards 2019. Στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε στον φιλόξενο χώρο του Gazarte την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 η ΗΛΙΟΣ κατέκτησε συνολικά 3 βραβεία για τις εμπνευσμένες και καινοτόμες συσκευασίες της, που φέρουν την υπογραφή της Επικοινωνείν creative team.

Πάνω από διακόσια στελέχη από επιχειρήσεις που παράγουν ή διακινούν προϊόντα, βιομηχανίες παραγωγής υλικών και συσκευασίας, επιχειρήσεις εκτύπωσης, δημιουργικά γραφεία και designers, «χειροκρότησαν» την καινοτομία στον σχεδιασμό, τα υλικά, την τεχνολογία και τις διαδικασίες σε ολόκληρη την αλυσίδα συσκευασίας των βραβευμένων προϊόντων.

Ειδικότερα, την υψηλότερη διάκριση κατέκτησε η συσκευασία artesian Pasta Straws ΗΛΙΟΣ, τα 100% βιοδιασπώμενα οικολογικά καλαμάκια από σιμιγδάλι και νερό, κερδίζοντας το Gold βραβείο στην κατηγορία «Packaging of Products Launched in a New International Market».

Με silver βραβείο, στην κατηγορία «Food», διακρίθηκε η καινοτόμος σειρά βιολογικών ζυμαρικών Ζείδωρος Γη ΗΛΙΟΣ από δίκοκκο σιτάρι, πηγή πρωτεϊνών, ιχνοστοιχείων και βιταμινών.

Bronze βραβείο στην κατηγορία «Food» απέσπασε η συσκευασία «Δεινοσαυράκια ΗΛΙΟΣ» από την σειρά ζυμαρικών «τα παιδικά μας», μια μοναδική σειρά για την ελληνική αγορά με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, με την οποία οι γονείς προσφέρουν ένα θρεπτικό γεύμα στα παιδιά τους ενώ εκείνα παίζουν και μαθαίνουν.

Αξίζει να τονιστεί, ότι στόχος του έγκριτου διαγωνισμού Packaging Innovation Awards 2019 είναι να αναγνωρίσει και να επιβραβεύσει τις καλές πρακτικές επιχειρήσεων, σχεδιαστών ή παρόχων σχετικών υπηρεσιών ή υλικών με βάση τον επιχειρηματικό τους τομέα/κλάδο.

Η εν λόγω βράβευση των συσκευασιών της Βιομηχανίας Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ στα πλαίσια του διαγωνισμού Packaging Innovation Awards 2019 υπογραμμίζει την καινοτομία στο σχεδιασμό και επιβεβαιώνει το όραμά της για συνεχή εξέλιξη με γνώμονα την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα και τη συνεχή πρωτοπορία, επιστεγάζοντας το γεγονός πως εδώ και πάνω από 85 χρόνια η ΗΛΙΟΣ προσφέρει στην ελληνική και διεθνή αγορά ζυμαρικά που ξεχωρίζουν για την ποιότητα, την ποικιλία και τη γεύση τους, καλύπτοντας τις σύγχρονες διατροφικές τάσεις που υπαγορεύουν νόστιμα ποιοτικά προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία.