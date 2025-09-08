Τύρναβος: Μάστιγα έχουν γίνει οι κλοπές οινοστάφυλων

Σε μάστιγα έχουν μετατραπεί οι κλοπές οινοστάφυλων στην περιοχή του Τυρνάβου. Σύμφωνα με τον ιστότοπο paidis.com, περισσότερους από 3,5 τόνους σταφυλιών ποικιλίας μοσχάτου έκλεψαν τα ξημερώματα του Σαββάτου από αμπέλι 4 στρεμμάτων στην περιοχή Καμπίλαγα του Τυρνάβου άγνωστοι προς το παρόν και θρασύτατοι δράστες. Μάλιστα, σύμφωνα με τον παθόντα καλλιεργητή, συσκεύασαν τα κλεμμένα μοσχάτα σε τελαράκια για να τα σπρώξουν ως επιτραπέζια στην αγορά.

Ο αμπελοκαλλιεργητής, που δήλωσε την κλοπή στο Α.Τ. Τυρνάβου, κάνει λόγο για μάστιγα σε βάρος των αγροτών που έχουν να αντιμετωπίσουν μία ακόμη οικονομική ζημιά και καλεί την αστυνομία και την πολιτεία να εντείνουν τους ελέγχους ώστε να παταχθεί το φαινόμενο, που πληγώνει τους αγρότες και τείνει να πάρει διαστάσεις μονιμότητας.

Δυστυχώς πρόκειται για δεύτερο περιστατικό μετά και την κλοπή που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής. Οι ιδιοκτήτες του εν λόγω αμπελιού διαπίστωσαν ότι περίπου 3 τόνοι σταφύλια ποικιλίας μοσχάτου είχαν κάνει φτερά και μάλιστα συσκευασμένα, αφού οι κλέφτες είχαν αφήσει στο αμπέλι πλαστικές συσκευασίες.

Οι ιδιοκτήτες του αμπελιού ενημέρωσαν την αστυνομία, που έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών με δεδομένο ότι το αμπέλι βρίσκεται σχεδόν πάνω σε κεντρικό δρόμο και δίπλα σε κτίρια επιχειρήσεων.

Ανακοίνωση Αγροτικού Συλλόγου Τυρνάβου

Ο Αγροτικός Σύλλογος Τυρνάβου καταδικάζει τις παράνομες κλοπές που σημειώνονται σε αμπελοκαλλιέργειες της περιοχής. Τέτοιες ενέργειες πλήττουν τους παραγωγούς, τον κόπο και το εισόδημά τους. Ο Σύλλογος καλεί τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τους ελέγχους και να προστατεύσουν τους αγρότες, ενώ παράλληλα εκφράζει την αλληλεγγύη του σε όλους τους πληγέντες συναδέλφους.