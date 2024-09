ΥΝΑΝΠ: «Χρηματοδοτείται μελέτη για την πράσινη μετάβαση της Ναυτιλίας»

Tο 2o Επιστημονικό Συνέδριο IEEE Conference on Agrifood Electronics (CAFE2024) θα πραγματοποιηθεί στην Ξάνθη, στις 26-28 Σεπτεμβρίου 2024. Η ιδιαίτερα σημαντική αυτή δράση, η οποία διοργανώνεται από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και τελεί υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Institute of Electrical and Electronics Engineers-ΙΕΕΕ), θα συγκεντρώσει κορυφαίους επιστήμονες, ερευνητές και επαγγελματίες από όλο τον κόσμο. […]

24/09/2024 2' διάβασμα