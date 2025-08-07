ΥΠΑΑΤ: Συγκροτήθηκε ειδική Ομάδα Εργασίας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς
Στη σύσταση ειδικής Ομάδας Εργασίας, με σκοπό τον συντονισμό όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την αντιμετώπιση και εκρίζωση της ζωονόσου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων προχώρησε το ΥΠΑΑΤ.
Η σύσταση της εν λόγω ομάδας αποτελεί ένα από τα 7 έκτακτα μέτρα για την καταπολέμηση της επιζωοτίας που ανακοίνωσε το προηγούμενο διάστημα το υπουργείο.
Τη συντονιστική ευθύνη της Ομάδας έχει ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, ενώ συμμετέχουν:
· ανώτατα στελέχη και επιστήμονες του ΥΠΑΑΤ,
· στελέχη του ΕΛΓΟ «Δήμητρα»,
· καθηγητές της ακαδημαϊκής κοινότητας,
· εκπρόσωποι κορυφαίων φορέων της κτηνοτροφίας και της αγροδιατροφικής αλυσίδας, όπως η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος και Κτηνοτροφίας (ΕΔΟΤΟΚΚ), η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων (Σ.Ε.Β.ΓΑ.Π.) και ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ).
Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΑΑΤ η Ομάδα Εργασίας συνεδρίασε για πρώτη φορά σήμερα, προχωρώντας στον καθορισμό των πρώτων επιχειρησιακών δράσεων και στην καταγραφή της κατάστασης στις πληγείσες περιοχές.
Αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας είναι:
-η υποβολή εισηγήσεων στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη βέλτιστη διαχείριση της επιζωοτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων,
-ο συντονισμός όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την άμεση και αποτελεσματική εκρίζωση της νόσου,
-η ενίσχυση της επιστημονικής τεκμηρίωσης και της συνεργασίας μεταξύ υπηρεσιών, επιστημονικής κοινότητας και παραγωγικών φορέων.
Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της δέσμης 7 άμεσων μέτρων που ανακοίνωσε το ΥΠΑΑΤ, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:
-η καθολική απαγόρευση μετακίνησης αιγοπροβάτων εντός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης,
– η συστηματική απολύμανση αγροτικών δρόμων,
– η αυστηρή εφαρμογή όλων των ελεγκτικών και υγειονομικών πρωτοκόλλων,
-συντονισμό με τις Περιφέρειες και τις τοπικές κτηνιατρικές υπηρεσίες.
Τέλος το ΥΠΑΑΤ σημειώνει ότι η ομάδα λειτουργεί υπό την εποπτεία του ΥπΑΑΤ Κώστα Τσιάρα και θα παραμείνει ενεργή έως την πλήρη εξάλειψη της επιζωοτικής κρίσης.