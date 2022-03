Yπερψηφίστηκε η νομοθετική έκθεση του Π. Κόκκαλη για τους περιφερειακούς λογαριασμούς για τη γεωργία

Με συντριπτική πλειοψηφία 625 ψήφων από 697 παρόντες ευρωβουλευτές υπερψηφίστηκαν η νομοθετική έκθεση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Πέτρου Κόκκαλη, για τους Περιφερειακούς Οικονομικούς Λογαριασμούς για τη Γεωργία, από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σε συνέχεια της διαπαραταξιακής έγκρισης από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου τον Οκτώβριο του 2021, το αποτέλεσμα του τριλόγου υπερψηφίστηκε σχεδόν ομόφωνα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη χθεσινή ολομέλεια στο Στρασβούργο.

Ο κύριος στόχος της πρότασης είναι η δημιουργία ασφαλών δεδομένων που θα επιτρέπουν την ορθή παρακολούθηση της ΚAΠ, μέσα από την άντληση πληροφοριών σε μακροοικονομικό επίπεδο για τις μεταβολές των ποσοτήτων και των τιμών σε ό,τι αφορά τα γεωργικά προϊόντα και τις γεωργικές υπηρεσίες, επιτρέποντας τη συνολική αξιολόγηση του γεωργικού τομέα.

Ο ευρωβουλευτής ευχαρίστησε τους σκιώδεις εισηγητές της πρότασης για τη συνεργασία τους γράφοντας:

“Καταπληκτικά νέα, ευχαριστώ όλους τους σκιώδεις εισηγητές! Οι περιφερειακοί οικονομικοί λογαριασμοί για τη γεωργία απέκτησαν εγγυημένη δομή και αξιοπιστία. Από το 2023 οι νέοι κανόνες θα καταστήσουν πιο αποτελεσματική την εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, διασφαλίζοντας την ευρεία διάθεση νέων δεδομένων.

Excellent outcome, thanks to all shadow rapporteurs! The regional economic accounts for agriculture are now formalised and their quality is guaranteed. Starting in 2023, the new rules allow for a more effective CAP implementation and ensure broad dissemination of data. #AGRI pic.twitter.com/FaBB6k03zz

— Petros Kokkalis (@PetrosKokkalis) March 8, 2022