Υπογράφεται αύριο η συμφωνία ΕΕ-Mercosur

Στο Gran Teatro “José Asunción Flores” της Κεντρικής Τράπεζας της Παραγουάης, στην Ασουνσιόν, υπογράφεται αύριο στις 12.15 μ.μ. τοπική ώρα, η εμπορική συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 και στις 4 χώρες της Mercosur (Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη). Την ΕΕ θα εκπροσωπήσουν η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, τη Βραζιλία ο υπουργός Εξωτερικών, Μάουρο Βιέιρα*, την Αργεντινή ο πρόεδρος, Χαβιέρ Μιλέι, την Ουρουγουάη ο πρόεδρος, Γιαμαντού Ορσί και, βέβαια, οικοδεσπότης θα είναι ο πρόεδρος της Παραγουάης, Σαντιάγο Πένια.

Σαφώς πρόκειται για μια διπλωματική νίκη της Γερμανίδας επικεφαλής, φον ντερ Λάιεν, μετά από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων και εν μέσω παγκόσμιου εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ.

Βέβαια, για να το πετύχει αυτό, έπρεπε να συγκρουστεί με την -αδύναμη πλέον- Γαλλία του Εμανουέλ Μακρόν και να υποσχεθεί ανταλλάγματα -όχι σε «καθρεφτάκια», αλλά δισεκατομμύρια ευρώ- στην Ιταλία της Τζόρτζια Μελόνι.

Θετικό ρόλο στην έκβαση των διαπραγματεύσεων έπαιξε το γεγονός ότι η προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανήκει στον Πορτογάλο πρώην πρωθυπουργό, Κόστα. Η Πορτογαλία έχει πολύ στενούς εμπορικούς δεσμούς και συμφέροντα με τη Βραζιλία, ενώ η Ισπανία ήθελε διακαώς την υπογραφή της συμφωνίας, καθώς είναι ήδη εξαγωγικός -και εισαγωγικός- κόμβος των χωρών της Λατινικής Αμερικής, στη Γηραιά Ήπειρο. Από την πλευρά τους Γερμανία και Ολλανδία ήθελαν επίσης την υπογραφή και ηγήθηκαν της προσπάθειας. Η μεν Γερμανία, καθώς έχει συμφέρον να εξάγει τα βιομηχανικά της προϊόντα (αυτοκίνητα, συσκευές κ.ά.) και η Ολλανδία έχει το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης (Ρότερνταμ) από όπου εισάγονται στην Ευρώπη όλα τα κοντέινερ με τις μπανάνες.

Η Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν η τελευταία χώρα, που θα μπορούσε να αντιταχθεί, παρά τη σύσσωμη αντίθεση του αγροτικού κόσμου στην εν λόγω συμφωνία. Ο μόνος τρόπος η Ελλάδα να φέρει αντιρρήσεις, ήταν να συμμαχήσει με τη Γαλλία και ένα μειοψηφικό μπλοκ χωρών (Πολωνία, Αυστρία, Ουγγαρία και Ιρλανδία), που όμως, αν είχε τη στήριξη της Ιταλίας μέχρι τώρα, η συμφωνία δεν θα είχε υπογραφεί.

Μετά την τελετή στην Ασουνσιόν της Παραγουάης, στις 17 Ιουνίου, θα ακολουθήσει η ψηφοφορία της επικύρωσης της συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους τα μπλοκ των ευρωβουλευτών που είναι υπέρ (Χριστιανοδημοκράτες, Φιλελεύθεροι και Σοσιαλδημοκράτες) και κατά (Αριστεροί, Πράσινοι και Ακροδεξιοί), με περισσότερες τις πιθανότητες να «περάσει» η συμφωνία. Γι’ αυτόν τον λόγο η γαλλική αγροτοσυνδικαλιστική οργάνωση FNSEA, σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές οργανώσεις Copa-Cogeca διοργανώνουν διαμαρτυρία στις 20 Ιανουαρίου στην έδρα του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

*Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λούλα ντα Σίλβα, δεν θα παραβρεθεί στην τελετή υπογραφής, αλλά θα συναντηθεί σήμερα στο Ρίο ντε Τζανέιρο με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για να συζητήσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες.