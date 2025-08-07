Υπογράφηκαν οι συμβάσεις των αρδευτικών δικτύων ΤΟΕΒ Ταυρωπού και Υπέρειας-Ορφανών

Σε επίσημες τελετές που έγιναν στην Καρδίτσα και στα Φάρσαλα υπογράφηκαν σήμερα οι συμβάσεις δύο σημαντικών έργων, της αποκατάστασης και του εκσυγχρονισμού του δικτύου άρδευσης του τοπικού οργανισμού εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Ταυρωπού και του δικτύου άρδευσης Υπέρειας Νομού Λάρισας – Ορφανών Νομού Καρδίτσας, τα οποία υλοποιούνται μέσω σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα στο πλαίσιο του προγράμματος ΥΔΩΡ 2 και με την ολοκλήρωση των οποίων θα αρδεύονται περίπου 200.000 στρέμματα.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστας Τσιάρας σε δηλώσεις του τόνισε:

«Σήμερα είναι μια μεγάλη ημέρα για την Καρδίτσας και για τη Θεσσαλία, διότι δυο μεγάλα έργα στρατηγικής σημασίας, δυο έργα ΣΔΙΤ, τα οποία συγχρηματοδοτούνται και από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και Εθνικούς πόρους, μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης. Είναι το αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας και επίπονης προσπάθειας. Είναι όμως δεδομένο, ότι περίπου 200.000 στρέμματα θα αρδεύονται με τον πλέον σύγχρονο τρόπο, δίνοντας τη δυνατότητα και την ευκαιρία σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό αγροτών να εκσυγχρονίσουν και τον τρόπο με τον οποίον αρδεύουν τις καλλιέργειές τους, να εξοικονομήσουν υδάτινους πόρους, προφανώς να έχουν μια χαμηλότερη τιμή κατά πολύ σε ό,τι αφορά την αξία του υδάτινου πόρου, του αρδευτικού νερού, αλλά βεβαίως και να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανθεκτικότητας για τον πρωτογενή τομέα στη Θεσσαλία και στην Ελλάδα γενικότερα. Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται σε ένα στρατηγικό πλαίσιο ενίσχυσης και στήριξης του πρωτογενούς τομέα με αρδευτικά έργα πνοής, με αρδευτικά έργα, τα οποία σε όλη την ελληνική Περιφέρεια θα μας δώσουν την ευκαιρία και τη δυνατότητα σωστή διαχείριση και επάρκεια του νερού για τα επόμενα χρόνια, ειδικά σε μια εποχή που η κλιματική κρίση έχει δημιουργήσει αναπόδραστες συνέπειες και την απόλυτη αναγκαιότητα να προχωρήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση με όσο γίνεται πιο γρήγορα βήματα.

Το κλειστό δίκτυο άρδευσης του ΤΟΕΒ Ταυρωπού, ένα δίκτυο άρδευσης το οποίο θα ξεπεράσει σε μήκος τα 700 χ.λ.μ. και θα αρδεύσει περίπου 120.000 στρέμματα, αλλά και με το έργο Υπέρεια-Ορφανά που καταλαμβάνει δυο νομούς της Λάρισας και της Καρδίτσας θα μας δώσει τη δυνατότητα να αρδεύουμε περίπου 80.000 στρέμματα μπαίνουμε στον χάρτη με σημαντικά αρδευτικά έργα, τα οποία θα δώσουν «ανάσα» και στην Καρδίτσα και στη Λάρισα και σε όλη τη Θεσσαλική περιφέρεια».

Ο κ. Τσιάρας εκτίμησε ότι συνολικά τα δυο έργα θα έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν σε τέσσερα χρόνια

1.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (ΤΟΕΒ) ΤΑΥΡΩΠΟΥ

Ανάδοχος , η ένωση προσώπων ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – ΑΒΑΞ Α.Ε.

Κόστος Κατασκευής: 131.703.259 € (πλέον ΦΠΑ)

Χρηματοδοτική συμβολή ΤΑΑ: 36.610.000,00 €

Πληρωμές διαθεσιμότητας έργου σε καθαρή παρούσα αξία : 104.240.600,00 € (πλέον ΦΠΑ).

Το έργο περιλαμβάνει την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών, καθώς και την κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία υπογειοποιημένου κλειστού αρδευτικού δικτύου, που θα εξυπηρετεί έκταση 115.000 στρεμμάτων.

Συνοπτικά, το αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης αφορά στην υλοποίηση των εξής:

κεντρικό προσαγωγό, πρωτεύον και δευτερεύον αρδευτικό δίκτυο (δίκτυα διανομής),

τριτεύον δίκτυο,

Η/Μ εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για την σωστή λειτουργία του δικτύου και τέλος,

επεμβάσεις για τη βελτίωση / αναβάθμιση των έργων υδροληψίας συμπεριλαμβανομένης κατάλληλης διάταξης απομάκρυνσης εσχαρισμάτων στην είσοδο του δικτύου.

Το πρώτο τμήμα του έργου, το οποίο περιλαμβάνει την υλοποίηση των τριτευόντων δικτύων που αναπτύσσονται σε 12 από τους 24 αρδευτικούς τομείς και αποτελούνται από 39 υποδίκτυα από το σύνολο των 81 υποδικτύων, που καλύπτουν το σύνολο της αρδευόμενης έκτασης των 115.000 στρεμμάτων, μετά των απαραίτητων Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού για την σωστή λειτουργία τους, θα παραδοθεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό σε 18 μήνες, ενώ το σύνολο του έργου θα ολοκληρωθεί σε 42 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης.

Για το έργο η ΑΕΠΟ είναι σε ισχύ, δεν υφίσταται ανάγκη απαλλοτριώσεων και είναι προς υπογραφή το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΥΠΑΑΤ και ΕΦΑ Καρδίτσας για την επίβλεψη των εργασιών εκσκαφής.

2. ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΡΕΙΑΣ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ-ΟΡΦΑΝΩΝ Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ανάδοχος, η ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ METLENS.A. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.

Κόστος Κατασκευής: 79.050.000,00 € (πλέον ΦΠΑ)

Χρηματοδοτική συμβολή ΤΑΑ: 26.294.507,00€

Πληρωμές διαθεσιμότητας έργου σε καθαρή παρούσα αξία : 107.200.000,00 €

Αφορά την υλοποίηση όλων των απαιτούμενων μελετών, την κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Δικτύου Άρδευσης Υπέρειας-Ορφανών, που θα αξιοποιεί τις υφιστάμενες εν λειτουργία γεωτρήσεις, αρδεύοντας συνολικά περί τα 67.800 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων των παρακείμενων στον ποταμό Ενιπέα αγροκτημάτων Πολυνερίου, Σταυρού, Κατωχωρίου, Ελληνικού, Βρυσιών & Υπέρειας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, καθώς και Ορφανών, Φύλλου και Λεύκης της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

Συνοπτικά, το αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης αφορά στην υλοποίηση έντεκα (11) αυτόνομων αρδευτικών δικτύων τα οποία θα περιλαμβάνουν τις υφιστάμενες γεωτρήσεις, τα έργα μεταφοράς (δίκτυα προσαγωγών από τις γεωτρήσεις στις δεξαμενές), τις δεξαμενές αναρρύθμισης, τα αντλιοστάσια και τα έργα διανομής του νερού (πρωτεύον και δευτερεύον δίκτυο) μέχρι και τις υδροληψίες.

Το πρώτο τμήμα του Έργου, το οποίο περιλαμβάνει την υλοποίηση των πέντε (5) αυτόνομων αρδευτικών δικτύων που θα παραδοθούν ολοκληρωμένα και λειτουργικά σε περίοδο 18 μηνών, ενώ το σύνολο του έργου θα ολοκληρωθεί σε περίοδο 42 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης του Έργου.

Για το έργο η ΑΕΠΟ είναι σε ισχύ και είναι προς υπογραφή το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΥΠΑΑΤ και ΕΦΑ Καρδίτσας και ΕΦΑ Λάρισας για την επίβλεψη των εργασιών εκσκαφής.

Υφίσταται ανάγκη μικρής έκτασης απαλλοτριώσεων και έχει γίνει κήρυξη τους. Ο Ανάδοχος έχει συμφωνήσει στην ενοικίαση των προς απαλλοτρίωση χώρων με την υπογραφή της Σύμβασης και έχουν γίνει όλες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες και επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες.

Με τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν επιτυγχάνεται:

1. Μείωση των απωλειών και η εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας,

Βελτίωση άνω του 100% του εισοδήματος των παραγωγών Αναστροφή της τάσης δημογραφικής συρρίκνωσης της Ελληνικής περιφέρειας η χρήση εναλλακτικών πηγών νερού, Αντικατάσταση χιλιάδων ενεργοβόρων και ρυπογόνων νομίμων και παρανόμων γεωτρήσεων συχνά άναρχα αδειοδοτημένες, που συνεχώς και επικίνδυνα ρίχνουν τη στάθμη των υπόγειων υδάτων. Σταμάτημα της σταδιακής εξάντλησης του υδροφόρου ορίζοντα κυρίως της Βόρειας, Κεντρικής, Νότιας και νησιωτικής Ελλάδας, που δημιουργεί έντονα φαινόμενα υφαλμύρωσης που έφτασαν τις γεωτρήσεις ακόμα και σε βάθος 350 μέτρα. Βελτίωση της ποιότητας του αρδευτικού νερού που επηρεάζει αρνητικά τις καλλιέργειες και υποβαθμίζει τη γονιμότητα του εδάφους. Μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της γεωργίας Συγκράτηση των χειμερινών απορροών που περισσεύουν και η διάθεση αυτών κατά τους θερινούς μήνες που είναι σε σημαντική έλλειψη , η αντιμετώπιση προβλημάτων υφαλμύρινσης και η αποκατάσταση προβληματικών υπόγειων υδάτινων συστημάτων, η καλύτερη διαχείριση της απόληψης του νερού η μείωση των πιέσεων από τη γεωργία τόσο στα υπόγεια όσο και στα επιφανειακά υδατικά σώματα. Αυξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του αρδευτικού νερού και βελτίωση της ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής γεωργίας. Αντιμετώπιση και συγκράτηση. των πλημμυρικών παροχών στα φράγματα, με ικανοποιητική προστασία των κατάντι περιοχών Μείωση της ανεργίας με την απασχόληση χιλιάδων εργατών τεχνιτών, μηχανικών και άλλων επιστημόνων και κίνηση της τοπικής αγοράς στις ευρύτερες περιοχές των έργων.

