Ζεσταίνουν τους αμπελώνες για να σώσουν τη σοδειά

Το φαινόμενο του ανοιξιάτικου παγετού έχει έρθει νωρίτερα φέτος, τον Απρίλιο, και όχι στις αρχές Μαΐου που συνέβαινε πριν από 20-25 χρόνια, πράγμα που σημαίνει ότι η πτώση των θερμοκρασιών μπορεί να είναι μεγαλύτερη, είπε ο Πίνσον, και πρόσθεσε: «Έτσι, αντί για θερμοκρασίες -1 ° C έως -2 ° C, μπορεί να δούμε παγετούς στους -4 ° C, -5 ° C, -6 ° C ή ακόμα περισσότερο σε ορισμένες περιοχές».