Οι 10 startups που φιλοξένησε το ΨΗΠΤΕ στην 11η Zootechnia

Σε συνέχεια των πρωτοβουλιών για τη στήριξη των ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων, το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης φιλοξένησε 10 startups στην 11η Διεθνή Έκθεση για την Κτηνοτροφία και την Πτηνοτροφία, Zootechnia 2019, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 31 Ιανουαρίου έως τις 3 Φεβρουαρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Μετά την επιτυχημένη παρουσία 128 ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του περασμένου Σεπτεμβρίου, με το DigitalGreece στο περίπτερο 12, τη συμμετοχή 16 startups στη 34η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού, Philoxenia 2018, και 10 startups στη μεγαλύτερη Έκθεση Τεχνολογίας του κόσμου, CES 2019, που πραγματοποιήθηκε στο Λας Βέγκας, το Υπουργείο ΨΗΠΤΕ υποστήριξε την παρουσία 10 ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων σε μια ακόμη κλαδική Έκθεση, τη Zootechnia 2019, την 11η Διεθνή Έκθεση Κτηνοτροφίας και Πτηνοτροφίας.

Στο πλαίσιο της Zootechnia 2019, οι startuppers πραγματοποίησαν πολυάριθμες συναντήσεις, αντάλλαξαν απόψεις και εμπειρίες με διακεκριμένους επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς και εκπροσώπους φορέων υποστήριξης του οικοσυστήματος, με στόχο τον εντοπισμό πηγών χρηματοδότησης.

Με την ευκαιρία της νέας δράσης υποστήριξης των νεοφυών επιχειρήσεων, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, δήλωσε: «Η Πολιτεία στέλνει μήνυμα ότι η start up κοινότητα, ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι του αναπτυξιακού μέλλοντος της Ελλάδας, πρέπει να στηριχθεί. Η επιτυχία του Digital Greece στη ΔΕΘ με τις 128 startups του Περιπτέρου 12, οι συμμετοχές στη Philoxenia 2018, τη CES 2019 και τη Zootechnia 2019, αποδεικνύουν το συγκροτημένο σύνολο δράσεων που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε για την ελληνική startup κοινότητα. Στόχος μας είναι, όχι μόνο να κρατήσουμε τα νέα μυαλά στην πατρίδα μας, η ανάσχεση του brain drain δηλαδή, αλλά –σταδιακά- και η μετατροπή του σε brain gain».

Ο Γιώργος Χριστοφορίδης, αρμόδιος εκ μέρους της Helexpo για την οργάνωση του πάρκου «Digital Greece powered by ΥπΨΗΠΤΕ», ανέφερε: «Η υποστήριξη της ελληνικής startup κοινότητας έλαβε σάρκα και οστά τον περασμένο Σεπτέμβριο στην 83η Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης. Εκτοτε, το “Περίπτερο 12” λαμβάνει μέρος σε όλες τις μεγάλες κλαδικές εκθέσεις της Helexpo. Η αρχή έγινε με τη Διεθνή Εκθεση Τουρισμού, Philoxenia (9-11/11/18), στην οποία φιλοξενήθηκαν 16 startups του τουριστικού τομέα και συνεχίστηκε με τη Διεθνή Έκθεση Κτηνοτροφίας και Πτηνοτροφίας, Zootechnia (31/1-1/2). Ακολουθούν οι INFACOMA-AQUATHERM (κατασκευές), DETROS-OENOS (τρόφιμα-ποτά) και FRESKON (φρούτα-λαχανικά). Οι δράσεις υποστήριξης των startuppers δεν σταματούν εδώ. Θα πάρουν ακόμη μεγαλύτερη διάσταση στο μέλλον».

Αναλυτικά, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Υπουργείου ΨΗΠΤΕ, φιλοξενήθηκαν στην 11η Διεθνή Έκθεση Κτηνοτροφίας και Πτηνοτροφίας, Zootechnia, οι ακόλουθες startups: Shift Automated, Urban Poultry Farming, BIOMAS, Mojestik, Pugedon FIL-ECO, Moschos Farm, Doggo, Proud Farm Group of Farmers, Future Agro Challenge, New Agriculture for a New Generation.