Στις 27 και 28 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη η ημερίδα της Bayer για την καινοτομία στη Β. Ελλάδα

Μετά την Αθήνα, την Κρήτη και την Πάτρα, σειρά έχει η Θεσσαλονίκη για την ημερίδα “H καινοτομία στη Β. Ελλάδα και οι φορείς που τη στηρίζουν” στις 27 & 28 Μαΐου του 2022, στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τις δράσεις Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ιδρυμάτων, θα δούμε τον ρόλο που έχουν οι θεσμικοί φορείς αλλά και οι επιχειρήσεις στον χώρο της οικονομίας, θα γίνει ανταλλαγή απόψεων μέσα από ενδιαφέρουσες συζητήσεις και δημιουργικά workshops, ενώ ο Andreas Pollner , ο Andreas Kyriazis και η Sonia Mousavere θα μιλήσουν για τη συμβολή της Bayer στο ελληνικό οικοσύστημα.

Βασικοί διοργανωτές και υποστηρικτές, το πρόγραμμα NBG Business Seeds της National Bank of Greece, το Athens Center for Entrepreneurship and Innovation | AUEB του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Archimedes – Center for Research, το Innovation and Entrepreneurship of NKUA του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Endeavor Greece και το Metavallon VC.

Για την εγγραφή σας: https://bit.ly/389fxL9



Για τα workshops που διοργανώνονται παράλληλα: https://bit.ly/3G7ElzA