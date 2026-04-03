2ο Αγροτικό Συνέδριο στη Ροδόπη: Προβληματισμός για το υψηλό κόστος καλλιέργειας

Θετικό πρόσημο άφησε το 2ο Αγροτικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή στις 27 Μαρτίου με θέμα «Ροδόπη: Ανοίγοντας νέους δρόμους στη γεωργία – Ώρα αποφάσεων» καθώς τέθηκαν σοβαρά ζητήματα του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης, όπως, η ανάγκη αξιόμαχων έργων υποδομής, το υψηλό καλλιεργητικό κόστος και οι διαρκώς αυξανόμενες τιμές λόγω του πολέμου, το ψηφιακό μέλλον της γεωργίας και οι νέες καλλιέργειες.

Στο φετινό συνέδριο που διοργάνωσε η Ένωση Επαγγελματιών Επιχειρηματιών Αγροτών Ν. Ροδόπης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον Δήμο Κομοτηνής, τη στήριξη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και των αγροτικών φορέων, ήταν παρόντες ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογεώργης και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Ιωάννης Ανδριανός που άκουσαν τα προβλήματα και τα αιτήματα των Θρακιωτών, με κυριότερο την κατασκευή του φράγματος Κομψάτου.

Οι βασικές θεματικές ενότητες που αναπτύχθηκαν ήταν: Ροδόπη: Υποδομές υδροοικονομίας, φράγματα και αναδασμοί, η προοπτική της βαμβακοκαλλιέργειας, στρατηγικός σχεδιασμός για το μέλλον της γεωργίας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η διπλή μετάβαση στην αγροτική παραγωγή: πράσινο και ψηφιακό μέλλον και επιτυχημένα παραδείγματα καλλιεργειών, όπως το συμπύρηνο ροδάκινο, το ακτινίδιο, το λευκό σπαράγγι, η κινόα και το επιτραπέζιο σταφύλι. Το συνέδριο οργανώθηκε και φέτος από τον πρόεδρο της ΕΝΕΕΑ Ροδόπης, Κυριάκο Κρόκο και τον δημοσιογράφο, Σάκη Αντωνίου. Την περιφέρεια εκπροσώπησε ο περιφερειάρχης, Χριστόδουλος Τοψίδης και τον δήμο Κομοτηνής, ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Πολιτειάδης.

Ο υφυπουργός κ. Ανδριανός υπογράμμισε τη σημασία του συνεδρίου «σε μια συγκυρία όπως η τρέχουσα, που ο πρωτογενής τομέας, πέρα από τις πάγιες και απαιτητικές προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει – τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, το κόστος παραγωγής, τη διεθνή ανταγωνιστικότητα, την ανάγκη για βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές – βρίσκεται αντιμέτωπος και με την πρόσθετη έκτακτη συνθήκη της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Μιας κρίσης που επηρεάζει άμεσα το κόστος της ενέργειας, τις τιμές των λιπασμάτων, αλλά και τις εφοδιαστικές και εμπορικές αλυσίδες».

Παρέπεμψε στα τέσσερα πρώτα μέτρα που ανακοίνωσε πρόσφατα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, εκ των οποίων δύο έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους παραγωγούς: η επιχορήγηση του 15% της δαπάνης για τα λιπάσματα και η επιδότηση του αγροτικού diesel με 16 λεπτά ανά λίτρο, που μεταφράζεται σε όφελος περίπου 20 λεπτών στην τελική τιμή. «Τα μέτρα έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά παρεμβάσεων που ήδη υλοποιούνται και περιλαμβάνουν την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, τις χαμηλές τιμές για το αγροτικό ρεύμα μέσω του προγράμματος «ΓΑΙΑ» και της επέκτασής του, καθώς και τον μειωμένο ΦΠΑ σε αγροτικά εφόδια».

Άρδευση

Ο υφυπουργός κ. Κοντογεώργης ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι αυτή τη χρονιά χρειάζεται με συστηματικό τρόπο να γίνει συζήτηση για τη νέα ΚΑΠ, καθώς επίσης για το πώς ενθαρρύνονται οι νέοι αγρότες. «Η συστηματικότητα θα έρθει όταν συνδέουμε την ΚΑΠ με την περιφερειακή ανάπτυξη». Για το φράγμα Κομψάτου δήλωσε: «Είναι στα χέρια της περιφέρειας και με την ολοκλήρωση της μελέτης έχουμε δεσμευτεί ότι θα προχωρήσουμε σ’ αυτό το μεγάλο σημαντικό έργο».

Ο Κυριάκος Κρόκος σημείωσε για την άρδευση ότι γίνεται από 5.000-5.500 γεωτρήσεις, μικρού έως μεγάλου βάθους, κόστους από 5.000-50.000 ευρώ. «Τα έργα αποθήκευσης νερού είναι πολύ λίγα, οι λιμενοδεξαμενές σε Σιδηροχώρι και Αδριανή». Σημείωσε την ανάγκη έργων υποδομής στο φράγμα Ιασίου που έχει ολοκληρωθεί τονίζοντας ότι η Ροδόπη έχει τα λιγότερα έργα αρδευτικών υποδομών. Τόνισε το πάγιο αίτημα κατασκευής του φράγματος Κομψάτου που θα αρδεύσει τον μισό νομό, φτάνοντας έως και τα 300.000 στρέμματα, με στάγδην άρδευση. Σημείωσε την ανάγκη δημιουργίας μικρότερων έργων υδροοικονομίας. Παρουσία του πρύτανη του ΔΠΘ, Φώτη Μάρη, είπε ότι το πανεπιστήμιο μπορεί να υποδείξει χώρους υλοποίησης των έργων αυτών και αφού γίνουν μελέτες, να αναζητηθούν χρηματοδοτήσεις.

Ο περιφερειάρχης κ. Τοψίδης, ανέφερε επιγραμματικά τις μέχρι τώρα δράσεις τους για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα μέσα από έργα υποδομής που υλοποιήθηκαν, εκτελούνται και σχεδιάζονται. Το ενδιαφέρον συγκέντρωσε το φράγμα Ιάσμου (ποταμού Κομψάτου). Ανέφερε τι ολοκληρώθηκε: Μελέτη ειδικής οικολογικής αξιολόγησης: 24.800 ευρώ. Επικαιροποίηση μελετών: υδρολογικής και λειτουργίας ταμιευτήρα: 31.000 ευρώ. Επικαιροποίηση περιβαλλοντικών παραμέτρων Βιστωνίδας: 20.000 ευρώ. «Σήμερα έχουμε ήδη προχωρήσει στο στάδιο της επικαιροποίησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Έχουμε συμβασιοποίησει την εν λόγω διαδικασία, η οποία εκπονείται. Αναμένουμε στο τέλος της άνοιξης με αρχές καλοκαιριού να επανυποβάλλουμε για έγκριση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την επικαιροποιημένη ΜΠΕ».

Ερωτηματικά για το βαμβάκι

Ο πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Κομοτηνής, Νίκος Μποτρότσος, τόνισε ότι η φετινή είναι από τις δυσκολότερες χρονιές από άποψη παραγωγής και τιμής. «Το βαμβάκι και το σιτάρι έχουν τις χειρότερες τιμές της δεκαπενταετίας». Υπογράμμισε την ανάγκη υλοποίησης εγγειοβελτιωτικών έργων και καυτηρίασε τις υψηλές τιμές σε πετρέλαιο και λιπάσματα, λόγω και του πολέμου. Στην ίδια κατεύθυνση ο βαμβακοπαραγωγός, μέλος της ΔΟΒ, Γιώργος Δόγκας προέβλεψε μεγάλη μείωση των εκτάσεων βαμβακιού τη φετινή καλλιεργητική περίοδο. «Τα περισσότερα σπάρθηκαν με καλαμπόκι και άλλα ετοιμάζονται για ηλίανθο».

Ο προϊστάμενος Εθνικού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου Βάμβακος, Δημήτρης Μπεσλεμές, σχολίασε την πανελλαδική μείωση εκτάσεων την τελευταία τετραετία σημειώνοντας πως η περιφέρεια ΑΜ-Θ παρουσιάζει τη μικρότερη μείωση, η δε Ροδόπη είναι η δεύτερη περιφερειακή ενότητα μετά την Καρδίτσα. Πέρυσι, η μείωση ήταν στα 10.000 στρέμματα. Ανέφερε ότι ενώ παραδοσιακά η Θράκη είχε υψηλή ποιότητα χρώματος πέρυσι έπεσε.

Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής ΗΜΜΥ ΔΠΘ, Κάρολος Αλέξανδρος Τσάκαλος έκανε έναν απολογισμό του καινοτόμου έργου Digi Agri Food στην πρώτη του περίοδο και ο αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας, Γεώργιος Μπρούφας, παρουσίασε την επόμενη φάση του. «Υλοποιήθηκαν δράσεις που έδωσαν την ευκαιρία σε περισσότερους από 1.500 παραγωγούς να δοκιμάσουν υπηρεσίες ψηφιακής γεωργίας». Επίσης, εκπαιδεύτηκαν παραγωγοί στη χρήση νέας τεχνολογίας και ψηφιακής ωρίμανσης και στην αναζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκμετάλλευσης.

Ο Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Κουτρούμπας, αναφέρθηκε στις προσπάθειες επιστημόνων και παραγωγών να παντρέψουν την ποικιλία μιας καλλιέργειας με το περιβάλλον όπου αναπτύσσεται.

Ο πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Αν. Μακεδονίας, Ζαφείρης Μυστακίδης,0 αναφέρθηκε στο επιτραπέζιο σταφύλι και την επιτραπέζια ελιά που δεν βασίζονται σε επιδοτήσεις. Ο γενικός διευθυντής της ΕΑΣ Καβάλας, Κλέαρχος Σαραντίδης μίλησε για τις κυρίαρχες καλλιέργειες της Χρυσούπολης, το ακτινίδιο και το λευκό σπαράγγι.

Ο αντιπρόεδρος της ΕΘΕΑΣ Χρήστος Γιαννακάκης αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία τους πριν 2,5 χρόνια για τους εργάτες γης από την Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ. Τόνισε ότι ήρθε η ώρα για τα Αγροτικά Επιμελητήρια σε δυο πυλώνες: συνεργατικά σχήματα και φυσικά πρόσωπα.