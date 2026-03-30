Γ. Ανδριανός: «Στόχος να προστατεύσουμε την παραγωγή και να στηρίξουμε τους κτηνοτρόφους»

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός επισκέφθηκε την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 την Κομοτηνή στο πλαίσιο κυβερνητικού κλιμακίου με τη συμμετοχή του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη, του Υφυπουργού Υγείας Δημήτρη Βαρτζόπουλου, του Υφυπουργού Ανάπτυξης Λάζαρου Τσαβδαρίδη, του Βουλευτή Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδη Στυλιανίδη καθώς και Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και υπηρεσιακών παραγόντων.

Ο κ. Ανδριανός συμμετείχε στο 2ο Συνέδριο Αγροτικής Ανάπτυξης Ροδόπης, όπου μεταξύ άλλων τόνισε τα εξής:

«Τέτοιες δράσεις έχουν ιδιαίτερη αξία, γιατί φέρνουν στο ίδιο τραπέζι την Πολιτεία, την επιστημονική κοινότητα και τους ανθρώπους της παραγωγής. Μια απαραίτητη συμμαχία για κάθε αισιόδοξη σκέψη για το μέλλον της πρωτογενούς μας παραγωγής.

Τέτοιες πρωτοβουλίες αποκτούν μάλιστα ιδιαίτερη και ουσιαστική σημασία σε μια συγκυρία όπως η τρέχουσα, που ο πρωτογενής τομέας, πέρα από τις πάγιες και απαιτητικές προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει – τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, το κόστος παραγωγής, τη διεθνή ανταγωνιστικότητα, την ανάγκη για βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές – βρίσκεται αντιμέτωπος και την πρόσθετη έκτακτη συνθήκη της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Μιας κρίσης που επηρεάζει άμεσα το κόστος της ενέργειας, τις τιμές των λιπασμάτων, αλλά και τις εφοδιαστικές και εμπορικές αλυσίδες.

Σ’ αυτό το δύσκολο περιβάλλον, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη Δευτέρα τέσσερα πρώτα μέτρα, εκ των οποίων δύο έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους παραγωγούς – η επιχορήγηση του 15% της δαπάνης για τα λιπάσματα και η επιδότηση του αγροτικού diesel με 16 λεπτά ανά λίτρο, που μεταφράζεται σε όφελος περίπου 20 λεπτών στην τελική τιμή. Θυμίζω εδώ ότι τα μέτρα αυτά έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά παρεμβάσεων που ήδη υλοποιούνται και περιλαμβάνουν την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, τις χαμηλές τιμές για το αγροτικό ρεύμα μέσω του προγράμματος «ΓΑΙΑ» και της επέκτασής του, καθώς και τον μειωμένο ΦΠΑ σε αγροτικά εφόδια.

Η σημαντική παράμετρος είναι προφανώς η διάρκεια που θα έχει τελικά αυτή η κρίση. Όμως σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση έχει αποδείξει πως έχει τη βούληση να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο εργαλείο για την στήριξη των παραγωγών, πάντα βεβαίως με σεβασμό στα δημοσιονομικά δεδομένα και το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Δεν είναι όμως η σύγκρουση στο Ιράν η μόνη σοβαρή κρίση που αντιμετωπίζουμε αυτό το διάστημα. Η ευλογιά των αιγοπροβάτων, και τα πρόσφατα κρούσματα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο συνθέτουν μια δύσκολη κατάσταση για την κτηνοτροφία μας. Σταθερός μας στόχος είναι, βάσει πάντα των επιστημονικών δεδομένων και πρακτικών να προστατεύσουμε την παραγωγή, να στηρίξουμε αποτελεσματικά τους κτηνοτρόφους μας σ’ αυτή τη δύσκολη συνθήκη, και να διασφαλίσουμε την προοπτική προϊόντων εθνικής σημασίας, όπως η φέτα».

Στη συνέχεια, ο κ. Ανδριανός συμμετείχε στην παρουσίαση του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Ροδόπης, όπου υπογράμμισε τις σημαντικές δράσεις που έχουν ήδη αναληφθεί και δρομολογούνται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Υπουργό Κώστα Τσιάρα και όλη την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για την περιοχή – μεταξύ άλλων, τα εγγειοβελτιωτικά έργα όπως το φράγμα Ιασίου, τα έργα αγροτικής οδοποιίας, το πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα», και τις παρεμβάσεις για την κτηνοτροφία.

Ο κ. Ανδριανός, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημήτρης Μπουραντώνης και o Βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδη Στυλιανίδη επισκέφθηκαν ακόμη το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης όπου είχαν συνάντηση με τον Πρύτανη Φώτιο Μαρή και την αντιπρύτανη Μαρία Μιχαλοπούλου και συζήτησαν μεταξύ άλλων την ενίσχυση της συνεργασίας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε προγράμματα και δράσεις που αφορούν τον πρωτογενή τομέα και την ευρύτερα την αγροδιατροφή.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Ανδριανός συναντήθηκε μεταξύ άλλων με τον Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμονα και τον Μουφτή Κομοτηνής κ. Τζιχάτ Χαλήλ.