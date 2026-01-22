Αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας για την ευλογιά στη Θεσσαλία

Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει η Περιφέρεια Θεσσαλίας για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς της ευλογιάς του προβάτου, με τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής να απευθύνει έκκληση για ευλαβική τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας από όλους τους εμπλεκόμενους. Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ανάδειξης αναδόχων για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης και τη λειτουργία απολυμαντικών σταθμών, σύμφωνα με όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Όπως επισημαίνεται, μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών, η αυστηρή εφαρμογή των υφιστάμενων μέτρων θεωρείται κρίσιμη για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους μεταφορείς ζώντων ζώων, οι οποίοι οφείλουν να τηρούν αρχεία καθαρισμού και απολύμανσης των οχημάτων τους, να διαθέτουν εγκεκριμένα απολυμαντικά, φορητό εξοπλισμό απολύμανσης και μέσα ατομικής προστασίας, καθώς και τις απαραίτητες βεβαιώσεις, ειδικά όταν προέρχονται από άλλη Περιφέρεια.

Παράλληλα, οι κτηνοτρόφοι καλούνται να μεριμνούν για την καθαριότητα και απολύμανση των οχημάτων τους κατά την έξοδο από τις εκμεταλλεύσεις, ενώ στα σφαγεία προβλέπεται υποχρεωτικός καθαρισμός και απολύμανση των οχημάτων σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, με χορήγηση σχετικής βεβαίωσης.

Τα ίδια μέτρα εφαρμόζονται και στα κέντρα συλλογής γάλακτος, στις μονάδες μεταποίησης γαλακτοκομικών προϊόντων και σε άλλες συναφείς εγκαταστάσεις. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας υπογραμμίζει, ότι η συνεργασία όλων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτροπή εξάπλωσης της νόσου και τη διασφάλιση της αγροτικής οικονομίας της περιοχής.

