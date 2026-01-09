Αυτοκτόνησε 59χρονος κτηνοτρόφος – «Του έσφαξαν 1.000 πρόβατα λόγω ευλογιάς»

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Βροντού Πιερίας, όταν ένας 59χρονος κτηνοτρόφος βρέθηκε απαγχονισμένος στην αποθήκη του σπιτιού του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 59χρονος εντοπίστηκε γύρω στις 9.00 το πρωί, με την αστυνομία να ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Αν και δεν έχουν συλλεχθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία, οι αρχές συγκλίνουν πως πρόκειται για αυτοκτονία.

Το ζήτημα λαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συλλόγου N. Πιερίας, Νίκος Τσερτικίδης, καταγγέλλει πως την περασμένη εβδομάδα σφαγιάστηκαν λόγω ευλογιάς τα 1.000 πρόβατα που διατηρούσε ο άτυχος 59χρονος. «Σήμερα στην Βροντού Πιερίας απαγχονίστηκε κτηνοτρόφος γιατί τον έσφαξαν 1000 πρόβατα την περασμένη εβδομάδα» γράφει χαρακτηριστικά ο κ. Τσερτικίδης.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: voria.gr