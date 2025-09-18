«Aftersun» (2022): H arthouse επιτυχία που έγινε… viral στους δρόμους της Αθήνας

Υπόθεση: Ένας νεαρός χωρισμένος πατέρας πηγαίνει καλοκαιρινές διακοπές με την κόρη του στην Τουρκία. Στις μέρες που ακολουθούν, βλέπουμε να ξεδιπλώνεται η σχέση τους, η ζωή τους, αλλά και τα τραύματά τους, με τον αντισυμβατικό πατέρα να «ισορροπεί» μεταξύ της άνευ όρων αγάπης για την κόρη του, αλλά και μιας απύθμενης «αβύσσου» καταθλιπτικών συμπτωμάτων που τον παρασύρει ολοένα και πιο βαθιά στα ενδότερά της. Η ανάμνηση αυτή θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη στην ψυχή της –ενήλικης πια– κοπέλας, η οποία προσπαθεί να συμφιλιώσει τη γνώριμη πλευρά του πατέρα της με την άλλη, σχεδόν αθέατη όψη του, που μοιάζει σαν τη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού…

Στο αγγλοαμερικανικής παραγωγής «Aftersun» (2022), οι μνήμες ξεγνοιασιάς από ένα μακρινό καλοκαίρι της προεφηβείας αποκτούν ενδοσκοπικό και πικρά νοσταλγικό context. Μια κόρη αναπολεί τις όμορφες στιγμές με τον πατέρα της, οι οποίες έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Για εκείνη, αυτές οι διακοπές είναι μια ιστορία ενηλικίωσης. Για εκείνον, μια αναλαμπή, πιο φωτεινή και από τις ηλιόλουστες τουρκικές ακτές, προτού επιστρέψει στην πάλη με τους δαίμονές του. Η ταινία είναι γυρισμένη με σκηνοθετική ευρηματικότητα από την πρωτοεμφανιζόμενη Σαρλότ Γουέλς, η οποία υπονοεί κρυπτικά και υπαινικτικά όλα όσα αντανακλώνται στον ψυχισμό των χαρακτήρων· ένα έργο «συναισθηματικά αυτοβιογραφικό», όπως το περιέγραψε η ίδια.

Το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Σκωτσέζας δημιουργού, η οποία υπογράφει και το σενάριο, κυκλοφόρησε στη χώρα μας στα τέλη του 2022 και διατηρήθηκε στο πρόγραμμα των σινεμά για αρκετούς μήνες, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες εκείνης της σεζόν για τις arthouse αίθουσες. Μεταξύ άλλων, ένα από τα διαφημιστικά της πόστερ αποτέλεσε εφαλτήριο για μια viral «εικαστική παρέμβαση», αναθερμαίνοντας το ενδιαφέρον του κοινού για την ταινία. Στη φωτογραφία εικονίζεται το σχετικό γκράφιτι στην αφίσα της ταινίας, που τότε κοσμούσε τον εξωτερικό τοίχο της στοάς Κοραή, στο κέντρο των Αθηνών.

Η ταινία θα παραμείνει διαθέσιμη στη δωρεάν ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας τηλεόρασης, ERTFLIX, έως την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου.