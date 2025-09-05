«Η Γεύση του Κερασιού» («Taste Of Cherry» / «Ta’m E Guilass», 1997)

Υπόθεση: Ένας μεσήλικας έχει αποφασίσει να αυτοκτονήσει και ψάχνει απεγνωσμένα έναν άνθρωπο για να τον βοηθήσει, θάβοντάς τον κάτω από μια συγκεκριμένη κερασιά. Οι υποψήφιοι που συναντά είτε φεύγουν, είτε προσπαθούν να τον μεταπείσουν, μέχρι που τελικά συναντά έναν ταριχευτή, ο οποίος για δικούς του λόγους του λέει πως θα τον βοηθήσει.

Εν έτει 1997, ο ποιητής του ιρανικού σινεμά, Αμπάς Κιαροστάμι, κερδίζει δικαίως τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών και σηματοδοτεί ένα ορόσημο διεθνούς καταξίωσης για τον κινηματογράφο της πατρίδας του. Αφορμή στέκεται το «Taste of Cherry» («Η Γεύση του Κερασιού» / «Ta’m e Guilass», 1997), μία από τις καλύτερες ταινίες της δεκαετίας του ’90 και εκ των κορυφαίων του Ιρανού σκηνοθέτη.

Η κάμερα ακολουθεί τον κύριο Μπαντί, έναν άνδρα που περιπλανιέται με το αυτοκίνητό του στους λόφους γύρω από την Τεχεράνη, αναζητώντας κάποιον πρόθυμο να τον βοηθήσει να βάλει… τέλος στη ζωή του. Στην πορεία που διαγράφει συναντά διάφορους αγνώστους και πραγματοποιεί άτυπες «κούρσες» μαζί τους.

Καθένας από αυτούς τους προσωρινούς συνοδοιπόρους είναι διαφορετικός, κουβαλώντας και μεταλαμπαδεύοντας στον αποφασισμένο –για το απονενοημένο διάβημα– ήρωά μας μια διαφορετική οπτική πάνω στο νόημα της ύπαρξης, την αξία της ζωής και το δικαίωμα στην προσωπική επιλογή. Κατά μήκος του δρομολογίου, καθώς ο εκάστοτε συνεπιβάτης δίνει τη «σκυτάλη» στον επόμενο, η ταινία επεξεργάζεται με λεπτό, αριστοτεχνικά δομημένο και άκρως υποβλητικό τρόπο την εγγενή αξία της ζωής και των απλών στιγμών/απολαύσεών της, που χρησιμεύουν ως το πιο στιβαρό επιχείρημα κατά της αυτοκτονίας.

Ενώ, λοιπόν, το έργο έχει ξεκινήσει ακολουθώντας έναν άντρα που θέλει να πεθάνει, στον δρόμο διασταυρώνεται με πολύχρωμους χαρακτήρες, οι οποίοι, μέσα από τις διαφορετικές οπτικές τους γωνίες, τελικά αναδεικνύουν την αξία της ανθρώπινης ύπαρξης. Έτσι, ο ίδιος ο πρωταγωνιστής, που στην αφετηρία του έργου είχε συστηθεί ως ένα κατατονικό ανθρώπινο «κέλυφος», πρακτικά άδειο από συναισθήματα, τελικά καταλήγει γεμάτος ανασφάλειες και φόβους – μπολιασμένος, δηλαδή, συναισθήματα που τον «ζωντανεύουν» μαγικά και ανατρεπτικά στα μάτια μας, δίνουν νέες αποχρώσεις στον μέχρι πρότινος μονότονο, γκρίζο «καμβά» της ψυχής του και προοιωνίζονται την τελική του απόφαση. Σε αυτό το φιλοσοφικό ταξίδι, ο αρχικός σκοπός της αυτοκτονίας μετατρέπεται σε έναυσμα προς τον θεατή να συνταξιδέψει γύρω από όλα όσα τονώνουν τη θέληση του ανθρώπου να ζήσει, παρασύροντάς τον να εκμαιεύσει τη δική του αγαπημένη «γεύση κερασιού». Με λιγότερα λόγια, το «Taste of Cherry» αντιπροσωπεύει τον εμφατικότερο θρίαμβο της ζωής ενάντια στον θάνατο και συνάμα αποτελεί –μαζί με μερικά ακόμη έργα του Κιαροστάμι από τη συγκεκριμένη δεκαετία– το καλλιτεχνικό επιστέγασμα μιας σπουδαίας φιλμογραφίας.

Η ταινία επανακυκλοφορεί στα θερινά σινεμά από τις 28 Αυγούστου,

σε διανομή της Summer Classics.