Αυτοί είναι οι 25 αγρότες που θα συναντήσει  ο πρωθυπουργός – Κλείνουν το μεσημέρι οι κόμβοι Μπάρας Σιάτιστας και Φιλώτα

Εκπροσώπους από 14 μπλόκα και οργανώσεις θα συναντήσει στις 3 το μεσημέρι σήμερα (13/01) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα στη σύσκεψη αναμένεται να συμμετάσχουν οι:

-Τσίλιας Χρήστος, γραμματέας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης

-Λιολιόπουλος Αναστάσιος, πρόεδρος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας

-Βόλκος Νίκος, μέλος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας

-Τόπης Αθανάσιος, μέλος Α.Σ. Αλεξάνδρειας

-Διαμαντόπουλος Αδαμάντιος, πρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου

-Παναγής Ιωάννης, αντιπρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου

-Παπαδόπουλος Γεώργιος, πρόεδρος Α.Σ. Δήμου Πέλλας

-Δημητριάδης Νίκος, μέλος ΑΣ Δ. Σκύδρας

-Τοπαλίδης Στέφανος, πρόεδρος ΑΣ Δ. Σκύδρας

-Μπαλούκας Δημήτρης, πρόεδρος Πανθεσσαλικής Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων

-Παπακωστούλης Θεόδωρος ΑΣ πρ. Δ. Πλατυκάμπου

-Μπατρακούλης Αντώνης, μέλος ΑΣ Δ. Πλατυκάμπου

-Παρλάντζας Νίκος, εκπρόσωπος κτηνοτρόφων των οποίων το ζωικό κεφάλαιο θανατώθηκε στο πλαίσιο μέτρων βιοασφάλειας

-Καλόγερος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος κτηνοτρόφων Μαγνησίας

-Πάντζιος Χρήστος, αγρότης, Μικροθήβες

-Παπαθανασίου Αναστασία, νέα αγρότισσα, Μικροθήβες

-Παλιούρας Γεώργιος, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας

-Δημούλιας Ιωάννης, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιάτου, επικεφαλής αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου

-Λέγγας Μάρκος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Οργάνωσης Παραγωγών Πήγασος Αγροδιατροφή, μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου

-Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Α.Σ. Δυτικής Αχαΐας

-Τσίλιας Δημήτριος, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών

-Ορφανουδάκης Μανώλης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Φαιστού και αντιπρόεδρος συντον. Ν. Ηρακλείου

-Γαϊτάνης Γιάννης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Ιεράπετρας.

-Καβουσανάκης Μανώλης, ταμίας αγροτικού συλλόγου Ιεράπετρας με εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση πέντε αγροτικών συλλόγων Κρήτης

-Φασομυτάκης Γιάννης, εκπρόσωπος αγροτικού συλλόγου νότιας Κρήτης

Αποκλεισμοί δρόμων και παρακαμπτήριων στη Δυτική Μακεδονία

Στο μεταξύ σε επ’ αόριστον αποκλεισμό του κόμβου της Μπάρας Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, προχώρησαν από τις 12:00 το μεσημέρι της Τρίτης οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας, διακόπτοντας τη διέλευση φορτηγών παντός τύπου.

Παράλληλα, από τις 13:00 και για δύο ώρες αποφάσισαν να αποκλείσουν και οι παρακαμπτήριες οδοί, βάσει σχετικής απόφασης της γενικής τους συνέλευσης.

Σύμφωνα με τους αγρότες και όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κατάσταση θα αξιολογείται διαρκώς και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, δεν αποκλείεται να προχωρήσουν σε αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρά προβλήματα.

Στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας βρίσκονται παραγωγοί από όλη τη Δυτική Μακεδονία, με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα. Κατά τις ώρες του αποκλεισμού, η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων, των τουριστικών λεωφορείων, καθώς και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, διεξάγεται, μέσω παράκαμψης, από την παλαιά Εθνική Οδό Κοζάνης – Καστοριάς.

Ανάλογη κινητοποίηση αποφάσισαν οι παραγωγοί στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης – Φλώρινας. Με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, το σημείο θα αποκλειστεί από τις 12 και για πέντε ώρες.

Στο σημείο βρίσκονται αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, καθώς και του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Αμυνταίου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ