ΟΜΣΕ: Μόνο η Ομοσπονδία εκπροσωπεί θεσμικά τους μελισσοκόμους – Αποστάσεις από «αυτόκλητους» εκπροσώπους στα μπλόκα

Ξεκάθαρη θέση απέναντι σε φήμες που θέλουν τον κλάδο της μελισσοκομίας να εκπροσωπείται εκτός της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων σε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, εκφράζει η Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας (ΟΜΣΕ).

Με ανακοίνωσή της, η ΟΜΣΕ τονίζει με έντονο τρόπο ότι ο κλάδος της μελισσοκομίας εκπροσωπείται θεσμικά και συνδικαλιστικά αποκλειστικά από την ίδια και τα προβλεπόμενα όργανά της, υπογραμμίζοντας πως οποιαδήποτε άλλη απόπειρα εκπροσώπησης δεν εκφράζει τους μελισσοκόμους και εξυπηρετεί «άλλου είδους συμφέροντα».

Παράλληλα, η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι τα μέλη της συμμετέχουν μαζικά σχεδόν σε όλα τα αγροτικά μπλόκα που βρίσκονται σε εξέλιξη, στηρίζοντας έμπρακτα τις κινητοποιήσεις και τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη διαχρονική στάση της ΟΜΣΕ να παραμένει μακριά από μικροπολιτικά και μικροκομματικά παιχνίδια, προτάσσοντας την ενότητα του κλάδου ως βασική και αδιαπραγμάτευτη αρχή. Όπως σημειώνεται, αυτή η στάση αποτελεί σταθερή επιλογή της Ομοσπονδίας από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα.

Σε ό,τι αφορά ενδεχόμενη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, η ΟΜΣΕ ξεκαθαρίζει ότι, εφόσον προκύψει ανάγκη εκπροσώπησης του κλάδου, μοναδικός αρμόδιος φορέας για τον ορισμό των εκπροσώπων είναι η ίδια η Ομοσπονδία και κανένας άλλος.

Την ανακοίνωση υπογράφει ο πρόεδρος της ΟΜΣΕ, Κωνσταντίνος Λεονταράκης.

Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση της ΟΜΣΕ