Άγριο μανιτάρι, ένα παρεξηγημένο προϊόν με σημαντικά οφέλη

Το άγριο μανιτάρι είναι ένα παρεξηγημένο προϊόν, από εκείνα που μπορεί να μας χαρίσει απλόχερα η φύση. Ένα προϊόν με μεγάλη διατροφική αξία, πλούσιο σε μέταλλα, ιχνοστοιχεία, βιταμίνες, φαρμακευτικές ουσίες κ.ά., που η ιστορία του ξεκινά από την αρχαιότητα. Ένα τρόφιμο με μεγάλα ποσοστά πρωτεΐνης, που αντικαθιστά το κρέας και δύναται να τρώγεται καθημερινά.

Στις βορειότερες χώρες, οι κάτοικοι είναι πιο εξοικειωμένοι με τη συλλογή και τη βρώση των άγριων μανιταριών. Στη Βόρεια Ελλάδα, η μανιταρογνωσία έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια, ενώ η Δυτική Ελλάδα έχει αρχίσει να την ακολουθεί πιο πρόσφατα, όπως και τη διαδικασία της μανιταροσυλλογής, από κοινού με την επιμόρφωση διαμέσου ειδικών σεμιναρίων για τα εδώδιμα είδη μανιταριών και, φυσικά, τις εξορμήσεις στα δάση, με το κατάλληλο εκπαιδευμένο-πιστοποιημένο προσωπικό, που αναλαμβάνει τη συλλογή, την ταυτοποίηση και τον διαχωρισμό των βρώσιμων και μη βρώσιμων άγριων μανιταριών.

Αρκετά μεγάλο είναι το ενδιαφέρον για τη γνώση των μανιταριών από όλες τις ηλικίες που θέλουν να ακολουθήσουν τη βόλτα στα όμορφα δάση της Ελλάδας και τη συλλογή εδώδιμων άγριων μανιταριών. Η ενασχόληση με τη φύση, το δάσος και τη συλλογή άγριων μανιταριών είναι μια σπουδαία δραστηριότητα με πολλά σημαντικά οφέλη, που σε βοηθά να ξεφύγεις από το άγχος και τη ρουτίνα της καθημερινότητας.

Οδηγίες για αρχάριους

Γενικότερα, στο μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού επικρατεί μανιταροφοβία, λόγω αρκετών περιστατικών δηλητηριάσεων. Στις μέρες μας, αυτό το πρόβλημα λύνεται με την κατάλληλη γνώση, επιμόρφωση και καθοδήγηση πριν από την έξοδο στο δάσος.

Υπάρχουν αρκετά εικονογραφημένα βιβλία για όποιον θέλει να γνωρίσει τα άγρια μανιτάρια πριν βγει βόλτα στο δάσος. Ειδικά σεμινάρια πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από αρμόδιους φορείς, περιφέρειες, επιμελητήρια, πανεπιστημιακά ιδρύματα, ιδιωτικές πρωτοβουλίες κ.ά., που ο καθένας μπορεί να εγγραφεί και να παρακολουθήσει.

Να σημειωθεί ότι οι πρώτες εξορμήσεις των αρχάριων θα πρέπει να πραγματοποιούνται με την παρουσία ενός έμπειρου συλλέκτη. Ως πιστοποιημένος συλλέκτης, θα ήθελα να τονίσω σε όποιον θέλει να ασχοληθεί για πρώτη φορά και να μάθει για τη συλλογή των άγριων μανιταριών να απευθύνεται σε ειδικούς που έχουν την κατάλληλη εμπειρία και επιμόρφωση. Να μη συλλέξει ποτέ κάποιο είδος για το οποίο δεν είναι απολύτως σίγουρος.

Επίσης, υπάρχουν αρκετές ιδιωτικές ομάδες στα social media (σ.σ. Facebook κ.ά.) όπως: Η συντροφιά του μανιταριού (αναζήτηση & ανάλυση), Το Μυκήλιο της Εύβοιας (μανιτάρια-μυκητολογία), Μανιταρόφιλοι Αχαΐας (Achaia Hellas Mushrooms Friends) κ.ά. Τα παραπάνω συμβάλλουν με επιτυχία στην ενημέρωση, αναζήτηση, ανάλυση και ανταλλαγή απόψεων-γνώσεων περί άγριων και καλλιεργήσιμων μανιταριών.

Μεγάλες προοπτικές και οικονομικά οφέλη

Τα άγρια μανιτάρια και γενικότερα ο τομέας αυτός έχουν μεγάλες προοπτικές και οικονομικά οφέλη. Ήδη, σε αρκετά κράτη του κόσμου παράγονται νέα φάρμακα με δραστικές ουσίες από άγρια μανιτάρια, καταπολεμώντας δύσκολες παθήσεις και ασθένειες.

Μέσα από τις εκδηλώσεις και τις μανιταροεξορμήσεις που λαμβάνουν χώρα σε διάφορες ορεινές περιοχές της Ελλάδας, πλημυρίζοντας από κόσμο τα απομακρυσμένα χωριά, δίνεται ώθηση στην περαιτέρω τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της κάθε περιοχής. Σημαντικό οικονομικό όφελος μπορεί να αποκομίσουν άνθρωποι, οι οποίοι θα ασχοληθούν με το κυνήγι της άγριας τρούφας, που γίνεται με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά. Ο λόγος για ένα άγριο υπόγειο μανιτάρι, το οποίο είναι το πιο περιζήτητο και ακριβοπληρωμένο σε όλο τον κόσμο.

Η περαιτέρω ενημέρωση από την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς (δασαρχεία, πανεπιστήμια, περιφέρειες και άλλους Οργανισμούς) κρίνεται πλέον απαραίτητη και αυτό θα μπορούσε να υλοποιηθεί μέσα από δράσεις και ενημέρωση από τις εκπαιδευτικές βαθμίδες όλης της χώρας – όπως σχολεία κ.ά.

Ελπιδοφόρα η φετινή χρονιά

Φέτος, οι καρποφορίες των άγριων μανιταριών είναι ικανοποιητικές, λόγω της παρουσίας βροχοπτώσεων, υψηλών θερμοκρασιών και άλλων παραγόντων, έπειτα από αρκετούς μήνες ανομβρίας. Η παρούσα χρονιά φαίνεται αρκετά δυναμική και ελπιδοφόρα, αφού το μυκήλιο έχει «ξυπνήσει» για τα καλά.

γράφει ο Παναγιώτης Γουρδουμπάς, γεωπόνος ΤΕ, πιστοποιημένος συλλέκτης αυτοφυών μανιταριών, Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης, Πανεπιστήμιο Πατρών