Αγρότες της Θεσπρωτίας μοίρασαν μανταρίνια στα διόδια Τύριας

Αγρότες, μελισσοκόμοι και κτηνοτρόφοι που συμμετέχουν στο μπλόκο της Θεσπρωτίας πραγματοποίησαν το απόγευμα της Τρίτης συμβολική δράση στα διόδια της Τύριας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους. Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα διένειμαν στους διερχόμενους οδηγούς το φημισμένο μανταρίνι της περιοχής, μεταφέροντας παράλληλα μήνυμα συνέχισης του αγώνα τους και επαφής με την κοινωνία. Σύμφωνα με τους ίδιους, η ποσότητα που μοιράστηκε ξεπέρασε τον μισό τόνο μανταρίνια.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχε χαρακτήρα ενημερωτικό και συμβολικό, με στόχο να αναδειχθούν τόσο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί της Θεσπρωτίας όσο και η αξία των τοπικών αγροτικών προϊόντων. Όπως επισημαίνουν, οι κινητοποιήσεις τους εστιάζουν στο αυξημένο κόστος παραγωγής, στη μειωμένη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και στις δυσκολίες επιβίωσης των αγροτικών, μελισσοκομικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Σε ό,τι αφορά τη συνέχεια των κινητοποιήσεων, οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι έως και την Παρασκευή 26/12 δεν θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό του λιμένα Ηγουμενίτσας, παραμένοντας ωστόσο στο μπλόκο. Η επανέναρξη των κινητοποιήσεων αναμένεται την Παρασκευή το απόγευμα, ανάλογα με τις εξελίξεις και τις απαντήσεις που θα δοθούν στα αιτήματά τους.

Πηγή: ertnews.gr