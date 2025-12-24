ΕΛΛΑΔΑ

Συμβολική διαμαρτυρία αγροτών στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης – Έριξαν φύλλα ελιάς στην πλατεία

24/12/2025
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και μηχανοκίνητη πορεία πραγματοποίησαν το βράδυ της Τρίτης 23/12 στο Ηράκλειο τα μέλη της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε γύρω στις 8 το απόγευμα στη γέφυρα Καζαντζίδη στη Ν.Αλικαρνασσό, με σκοπό η μηχανοκίνητη πορεία να φτάσει αρχικά μέχρι τα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στη συνέχεια στην Περιφέρεια Κρήτης.

Συγκεντρώθηκαν περίπου 20 αγροτικά αυτοκίνητα, ενώ η Αστυνομία κατόπιν συνεννόησης με τους διοργανωτές επέτρεψε σε ένα αυτοκίνητο να φτάσει μέχρι το Κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης, όπου οι αγρότες έριξαν συμβολικά φύλλα ελιάς, υπολείμματα από την έλαιοσυγκομιδή η οποία φέτος στην Κρήτη δεν αποδίδει τα αναμενόμενα λόγω της λειψυδρίας και θυροκόλλησαν ψήφισμα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΟΑΣ Ηρακλείου Μανώλη Καρκαβάτσο, η συμβολική ενέργεια έγινε σε συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων ακριβώς για να καταδειχθεί το πανελλήνιο μέτωπο του αγροτικού κόσμου και τα κοινά προβλήματα.
Πηγή: ertnews.gr
