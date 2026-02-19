AgroVision: Η συγκομιδή της φράουλας περνά στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Με φόντο τις αυξανόμενες πιέσεις που δέχεται η σύγχρονη γεωργία, από το υψηλό εργατικό κόστος μέχρι την ανάγκη για ποιοτικότερο και πιο αποδοτικό προϊόν, η καλλιέργεια της φράουλας αναδεικνύεται σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα όπου η τεχνολογία μπορεί να κάνει τη διαφορά. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα απαιτητική και ευαίσθητη καλλιέργεια, της οποίας η επιτυχία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον σωστό χρονισμό της συγκομιδής.

Σε αυτό ακριβώς το κρίσιμο σημείο έρχεται να παρέμβει το AgroVision: μια «έξυπνη» ψηφιακή λύση γεωργίας ακριβείας που αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, ανάλυση εικόνας και πολυφασματικά δεδομένα, με στόχο να αντικαταστήσει την εμπειρική και συχνά υποκειμενική εκτίμηση της ωριμότητας των καρπών. Η Ευφροσύνη Μπιτάκου, ο Νικόλαος Πεππές και ο Θεόδωρος Αλεξάκης είναι τα άτομα πίσω από τη συγκεκριμένη τεχνολογία, οι οποίοι συμμετείχαν στον Διαγωνισμό Καινοτομίας του GrowHive, του Κέντρου Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και εξηγούν στην «ΥΧ» τον τρόπο με τον οποίο το AgroVision φιλοδοξεί να μειώσει τις απώλειες, να περιορίσει το εργατικό κόστος και να ενισχύσει την ποιότητα και την αξία της παραγόμενης φράουλας, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πιο αποδοτική και βιώσιμη συγκομιδή.

Ποιο πρόβλημα στη συγκομιδή φράουλας έρχεται να επιλύσει το AgroVision;

Η ιδέα του AgroVision δημιουργήθηκε καθώς η φράουλα αποτελεί μια ιδιαίτερα ευαίσθητη καλλιέργεια, της οποίας η συγκομιδή απαιτεί μεγάλη προσοχή, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή ποιότητα και, κατ’ επέκταση, το μέγιστο δυνατό όφελος για τον παραγωγό. Σήμερα, η διαδικασία συγκομιδής βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη χειρωνακτική παρατήρηση και την εμπειρική εκτίμηση του παραγωγού, η οποία συχνά είναι υποκειμενική και επιρρεπής σε σφάλματα. Παράλληλα, το εργατικό κόστος και ο απαιτούμενος χρόνος είναι ιδιαίτερα υψηλά, καθώς για τη συγκομιδή ενός μόνο στρέμματος φράουλας απαιτούνται περίπου 720 εργατοώρες τον χρόνο.

Επιπλέον, παρατηρείται έλλειψη εξειδικευμένων ψηφιακών εργαλείων στην ελληνική αγορά που να αφορούν αποκλειστικά τη φράουλα και να μπορούν να προσδιορίσουν με ακρίβεια τους δείκτες ωρίμανσης των καρπών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Agrovision στοχεύει στην αντικατάσταση των παραδοσιακών και συχνά αναποτελεσματικών μεθόδων εκτίμησης της ωριμότητας της φράουλας, συμβάλλοντας σε πιο αποδοτική συγκομιδή με τις λιγότερες δυνατές απώλειες.

Τι είδους τεχνολογίες και δεδομένα αξιοποιεί το AgroVision για να υποστηρίξει τη λήψη αποφάσεων και πως βοηθά στον προσδιορισμό του βέλτιστου χρόνου συγκομιδής;

Η ιδέα μας μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια «έξυπνη λύση», η οποία βασίζεται σε τεχνολογίες αιχμής για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών γεωργίας ακριβείας ειδικά προσαρμοσμένες στη συγκομιδή της φράουλας. Το AgroVision αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη μέσω εκπαιδευμένων μοντέλων που μπορούν, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, να προσδιορίσουν τον βαθμό ωριμότητας των καρπών. Παράλληλα, η πλατφόρμα αξιοποιεί πολυφασματικές εικόνες από διαφορετικές χρονικές στιγμές της καλλιεργητικής περιόδου, σε συνδυασμό με δείκτες βλάστησης, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης της καλλιέργειας και της εξέλιξης της ωρίμανσης. Μέσα από την ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων, υπολογίζονται με ακρίβεια οι δείκτες ωρίμανσης, επιτρέποντας τον καθορισμό της ιδανικής χρονικής στιγμής για τη συγκομιδή.

Επιπλέον, η πλατφόρμα ενσωματώνει τεχνικές ανάλυσης εικόνας, αξιοποιώντας φωτογραφίες του καρπού που μπορούν να ληφθούν ακόμη και με τη χρήση ενός απλού κινητού τηλεφώνου. Όλα τα δεδομένα συγκεντρώνονται και παρουσιάζονται μέσω μιας διαδραστικής διαδικτυακής εφαρμογής (Web Application), η οποία περιλαμβάνει χάρτες αγρών, δείκτες ωρίμανσης και δεδομένα απόδοσης, σε ένα φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον που διευκολύνει τη λήψη ορθών αποφάσεων από τον παραγωγό.

Πόσο εύχρηστη είναι η εφαρμογή για τον παραγωγό; Απαιτείται ειδικός εξοπλισμός ή μπορεί να λειτουργήσει με υπάρχουσες υποδομές;

Η προσέγγιση του AgroVision έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί στη χρήση τεχνολογίας. Επομένως, δεν χρειάζεται ειδικός εξοπλισμός για τη χρήση της εφαρμογής. Η συλλογή δεδομένων μπορεί να γίνει εύκολα μέσω ενός απλού κινητού τηλεφώνου για τη λήψη φωτογραφιών των καρπών. Ειδικότερα, η υπηρεσία παρέχεται ως πλατφόρμα Software as a Service (SaaS), που σημαίνει ότι λειτουργεί διαδικτυακά χωρίς να απαιτεί πολύπλοκες τοπικές εγκαταστάσεις, παρά μονό πρόσβαση σε ένα κινητό τηλέφωνο ή υπολογιστή για να είναι δυνατή η χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής.

Τι οικονομικά οφέλη μπορεί να έχει ένας παραγωγός από τη χρήση της εφαρμογής;

Τα οικονομικά οφέλη για τον παραγωγό προκύπτουν από τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας. Το κύριο όφελος αφορά τη μείωση του εργατικού κόστους, καθώς η τρέχουσα πρακτική συγκομιδής απαιτεί περίπου 720 εργατοώρες ανά στρέμμα, ενώ η αυτοματοποιημένη και στοχευμένη υποστήριξη λήψης αποφάσεων μπορεί να μειώσει σημαντικά τον απαιτούμενο χρόνο και το αντίστοιχο κόστος. Παράλληλα, η έγκαιρη συγκομιδή, με βάση το πραγματικό επίπεδο ωριμότητας, οδηγεί σε λιγότερες απώλειες λόγω λανθασμένου χρονισμού και σε πιο αποδοτική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων. Επιπλέον, η βελτιωμένη ποιότητα του καρπού μπορεί να επιφέρει υψηλότερη τιμή πώλησης και συνεπώς αυξημένα έσοδα. Με αυτόν τον τρόπο, ο παραγωγός, συνδυάζοντας μειωμένα έξοδα και αυξημένα έσοδα, μπορεί σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα να επιτύχει την απόσβεση της επένδυσής του.

Σε τι στάδιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η εφαρμογή και ποια είναι τα επόμενα βήματα για την εξέλιξή της;

Η εφαρμογή αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Μέχρι το καλοκαίρι του 2026, ευελπιστούμε να είναι έτοιμο το ελάχιστο βιώσιμο προϊόν (Minimum Viable Product-MVP), ενώ μέχρι το τέλος του έτους σχεδιάζουμε να πραγματοποιηθούν οι πρώτες πιλοτικές δοκιμές και, ενδεχομένως, να ξεκινήσει η εμπορική δραστηριότητα. Μακροπρόθεσμα, οι στόχοι περιλαμβάνουν τη διεύρυνση του πελατολογίου και την επέκταση της πλατφόρμας σε νέες καλλιέργειες.