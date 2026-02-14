Ηνωμένο Βασίλειο: Επενδύει περισσότερα από 1 εκατ. λίρες για καινοτομία, ανθεκτικότητα και νέες καλλιέργειες

Με χρηματοδότηση ύψους 1,34 εκατομμυρίων λιρών, η βρετανική κυβέρνηση επιταχύνει τη μετάβαση της γεωργίας σε ένα μοντέλο χαμηλών εκπομπών, ανθεκτικό στην κλιματική αλλαγή και λιγότερο εξαρτημένο από εισαγόμενες εισροές. Μέσω του Farming Innovation Programme του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων (DEFRA), σε συνεργασία με το Innovate UK, στηρίζονται 15 έργα που καλύπτουν όλο το φάσμα της αγροδιατροφικής καινοτομίας: από ζωοτροφές που μειώνουν το μεθάνιο έως γενετικά βελτιωμένες καλλιέργειες, βιοκάρβουνο, αξιοποίηση αποβλήτων και ενεργειακή αυτονομία. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική του Ηνωμένου Βασιλείου για ταυτόχρονη επίτευξη περιβαλλοντικών και παραγωγικών στόχων, με σαφή προσανατολισμό στην επισιτιστική ασφάλεια και την ενίσχυση των εγχώριων αλυσίδων αξίας.

Ζωοτροφές από όσπρια

Κεντρική θέση στο χαρτοφυλάκιο των έργων κατέχει το InFaba Project της McArthur Agriculture, το οποίο αναπτύσσει ζωοτροφές από κουκιά (faba beans) βρετανικής παραγωγής, με στόχο τη μείωση των εκπομπών μεθανίου από τη γαλακτοπαραγωγή και την αντικατάσταση της εισαγόμενης σόγιας. Οι νέες συνθέσεις, βασισμένες σε αναγεννητικές πρακτικές και καλλιέργειες οσπρίων, δοκιμάζονται ώστε να διατηρούν τις αποδόσεις σε γάλα, μειώνοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του έργου, η ευρεία υιοθέτηση τέτοιων ζωοτροφών θα μπορούσε να οδηγήσει σε ετήσια μείωση άνω των δύο εκατομμυρίων τόνων ισοδύναμου CO2, μέσω της ταυτόχρονης μείωσης του μεθανίου και της υποκατάστασης της σόγιας. Παράλληλα, η ένταξη των οσπρίων στις αμειψισπορές συμβάλλει στη βελτίωση της δομής και της γονιμότητας του εδάφους, μειώνοντας την ανάγκη για αζωτούχα λιπάσματα.

Στον τομέα των θερμοκηπίων, το έργο AUTOTOM της Cambridge Glasshouse Company συνδυάζει γενετική βελτίωση με αυτοματοποίηση, στοχεύοντας σε μικρότερα φυτά ντομάτας κατάλληλα για μηχανική συγκομιδή, με λιγότερη εργασία και υψηλότερες αποδόσεις. Παράλληλα, το Sunshine Tomato της John Innes Enterprises επιδιώκει την ενίσχυση της προβιταμίνης D3 στις ντομάτες, συνδέοντας την αγροτική καινοτομία με τη δημόσια υγεία.

Καινοτομία με διπλό όφελος

Το ευρύτερο σύνολο των έργων περιλαμβάνει, επίσης, τεχνολογίες επεξεργασίας νερού για πτηνοτροφικές και χοιροτροφικές μονάδες, συστήματα μετατροπής αγροτικών αποβλήτων σε βιομεθάνιο και νέα λιπάσματα από οργανικά υπολείμματα. Κοινός παρονομαστής είναι ο συνδυασμός μείωσης εκπομπών και λειτουργικής εξοικονόμησης κόστους.