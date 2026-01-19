Αινιγματικές απαντήσεις Τσιάρα για την κτηνοτροφία και την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Σιβυλλικός ως προς τα κρίσιμα ζητήματα της κτηνοτροφίας εμφανίστηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Τσιάρας, σε πρωινή εκπομπή του Mega, όπου φιλοξενήθηκε από τους δημοσιογράφους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη. Αναφερόμενος στην ευλογιά των αιγοπροβάτων, υποστήριξε ότι πρόκειται για ιό με πολλές ιδιαιτερότητες και μεγάλη χρονική διάρκεια.

Σύμφωνα με τον κ. Τσιάρα, το Υπουργείο εφαρμόζει μέτρα βιοασφάλειας εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως ανέφερε, η νόσος φέρεται να ξεκίνησε από την περιοχή του Έβρου, λόγω των κοινών βοσκοτόπων με Τούρκους κτηνοτρόφους. «Αυτή τη στιγμή εφαρμόζουμε τον ευρωπαϊκό κανονισμό και το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε συνεργασία με τις Περιφέρειες και τους κτηνοτρόφους», σημείωσε, εξηγώντας ότι η χρήση εμβολίων θα οδηγούσε σε ενδημικό καθεστώς, με αρνητικές συνέπειες για την ποιότητα των προϊόντων, τις εξαγωγές και τις τιμές παραγωγού.

Παραγωγή γάλακτος και δηλωθέντα ζώα

Απαντώντας σε ερώτηση για το πώς είναι δυνατόν η παραγωγή γάλακτος να εμφανίζεται αυξημένη παρά τους μαζικούς θανάτους ζώων, ο υπουργός ανέφερε ότι, βάσει των διαθέσιμων δεικτών, δεν έχει καταγραφεί μείωση της παραγωγής, λέγοντας ότι τα περισσότερα ζώα που θανατώθηκαν δεν ήταν παραγωγικά….!!!!

Τέλος, σχετικά με τα 12 εκατομμύρια δηλωθέντα αιγοπρόβατα, δήλωσε ότι ο ακριβής αριθμός θα προκύψει από την καθολική εφαρμογή της ηλεκτρονικής σήμανσης των βόλων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ από την επόμενη χρονιά.