Συνάντηση αγροτών με Κ. Χατζηδάκη και Κ. Τσιάρα σήμερα στην Αθήνα

Τα ζητήματα του ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ αλλά και περαιτέρω διευκρινίσεις για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στη χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό θα βρεθούν και σήμερα στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης (Τετάρτη 14/01) στις 11.30 το πρωί των αγροτών με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα.

Η συνάντηση που συμφωνήθηκε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου κατά τον διάλογο που είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τους αγρότες, θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης.