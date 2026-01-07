Αλεξάνδρα Σδούκου: Τα μέτρα για τους αγρότες εξειδικεύονται – Ώρα να προχωρήσουμε μπροστά

Στις αγροτικές κινητοποιήσεις και στις κυβερνητικές εξαγγελίες, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου μιλώντας στο ACTION 24 και στην ΕΡΤnews τονίζοντας ότι η σημερινή ημέρα είναι κρίσιμη τόσο για την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης όσο και για την αποσαφήνιση της στάσης των αγροτών

«Σήμερα θα γίνουν δύο πράγματα» ανέφερε χαρακτηριστικά «το πρώτο είναι ότι η κυβέρνηση θα εξειδικεύσει τα μέτρα, τι μπορεί να κάνει και τι μπορεί να δώσει και το δεύτερο είναι να μας δείξουν οι αγρότες τι θέλουν τελικά, αν συμφωνούν με όλα αυτά και αν εξακολουθούν να έχουν βάσιμο λόγο για να συνεχίζονται τα μπλόκα και η ταλαιπωρία της κοινωνίας».

Ξεκαθάρισε όμως ότι «σίγουρα την επόμενη μέρα δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και τα πράγματα θα είναι διαφορετικά».

Η κυβέρνηση εξάντλησε κάθε καλή διάθεση για λύσεις

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση «έχει εξαντλήσει κάθε καλή διάθεση και κάθε μέσο για να δώσει λύση στα προβλήματα των αγροτών»

Όπως σημείωσε από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση δήλωσε παρούσα με στόχο την ουσιαστική επίλυση των προβλημάτων «οι πληρωμές προχώρησαν και έγιναν εντός χρονοδιαγράμματος παρά τις δυσκολίες που υπήρχαν με εξαίρεση όσους ακόμη υπόκεινται σε έλεγχο».

Παράλληλα τόνισε ότι οι προτάσεις των αγροτών εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν «και καταλήξαμε στο ότι μπορούμε να ικανοποιήσουμε μια μεγάλη πλειοψηφία αυτών».

Υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση κάλεσε επανειλημμένως τους αγρότες στο τραπέζι του διαλόγου ώστε να συζητηθούν όλα τα τεχνικά ζητήματα.

«Η κυβέρνηση δεν καθυστέρησε» ανέφερε «από την πρώτη μέρα κάλεσε σε διάλογο τους αγρότες» και σημείωσε ότι σε πολλές περιπτώσεις «οι αγρότες αρνήθηκαν», ενώ τόνισε ότι σήμερα η κυβέρνηση θα παρουσιάσει πολύ συγκεκριμένα τα μείζονα ζητήματα που τους απασχολούν πολλά από τα οποία έχουν ήδη αναλυθεί τις προηγούμενες ημέρες

Τα μπλόκα προκάλεσαν κοινωνική αναστάτωση- Εξειδικεύονται τα μέτρα

Αναφερόμενη στη διάρκεια των κινητοποιήσεων η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ σημείωσε ότι η παραμονή στα μπλόκα και η αναστάτωση των ημερών των εορτών αποτέλεσαν επιλογή των αγροτών κάτι που όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί.

«Παρά την προσπάθεια που έγινε τις μέρες των γιορτών να διευκολυνθεί η μετακίνηση των ταξιδιωτών από την πρώτη μέρα είπαμε ελάτε να κουβεντιάσουμε με την κυβέρνηση αυτά που θέλετε» ανέφερε επισημαίνοντας ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είχαν καν κατατεθεί αιτήματα, υπογράμμισε ακόμα ότι τα μέτρα όπως η μείωση της φορολογίας και το αφορολόγητο στην αντλία αποτελούν χειροπιαστές παρεμβάσεις υπέρ των αγροτών.

«Είναι η πρώτη φορά που θα τα δείτε όλα αυτά συγκεντρωμένα» ανέφερε καλώντας όλες τις πλευρές να εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια της σημερινής ημέρας. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι μετά την παρουσίαση της πολιτικής ηγεσίας «δεν συντρέχει πλέον κανένας λόγος συνέχισης αυτής της κατάστασης» υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να μείνει με σταυρωμένα χέρια «έχει καθήκον να προστατεύει όλους τους Έλληνες πολίτες».

Υποκρισία της αντιπολίτευσης και κρίσιμη η διακομματική επιτροπή

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ κατηγόρησε την αντιπολίτευση για υποκρισία σημειώνοντας ότι το προηγούμενο διάστημα ενθάρρυνε με κάθε τρόπο τη συνέχιση των κινητοποιήσεων και σήμερα κατηγορεί την κυβέρνηση επειδή τα μπλόκα δεν αποχώρησαν νωρίτερα.

Παράλληλα έθεσε ευθέως το ερώτημα αν τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα προσέλθουν στη διακομματική επιτροπή που πρότεινε ο πρωθυπουργός «για να γίνει η ουσιαστική συζήτηση της επόμενης μέρας του πρωτογενούς τομέα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ