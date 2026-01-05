Κ. Τσιάρας: Απάντηση στα αιτήματα των αγροτών ένα προς ένα

Περαιτέρω μείωση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, προανήγγειλε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, δηλώνοντας παράλληλα απογοητευμένος με την απόφαση κλιμάκωσης κινητοποιήσεων από τους αγρότες. Η άρνηση του να προσέλθει κανείς σε διάλογο χωρίς να υπάρχει μια πραγματική αιτιολόγηση, είναι κάτι το οποίο προσωπικά δεν μπορώ να εξηγήσω. Η Κυβέρνηση έχειι προτείνει το διάλογο για να βρεθούν λύσεις. Ειναι κρίμα να απευθύνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πρόσκληση και οι αγρότες να μην προσέρχονται θέτοντας δικαιλογίες και προσκόμματα.

«Η Κυβέρνηση παίζει με ανοιχτά χαρτιά και κάποιοι παίζουν προσχηματικά»

Πρώτος εγώ έχω αναγνωρίσει ότι τα αιτήματα και τα προβλήματα είναι αληθινά, αλλά όταν η Κυβέρνηση αναλύει και απαντάει, όχι σε όλα αλλά σε βασικά αιτήματα και η άλλη πλευρά δεν το θεωρεί λόγο για να καθίσει στο τραπέζι συζήτησης νομίζω ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει», τόνισε.

Η Κυβέρνηση έδειξε υπομονή και σεβασμό προτείνοντας διάλογο. Αν κάποιοι νομίζουν ότι θα δημιουργήσουν πολιτικό ζήτημα πρέπει να καταλάβουν ότι υπάρχουν όρια ανοχής ενώ ταλαιπωρούνται οι Έλληνες πολίτες με αδιανόητα μεγάλο χρόνο για να δουν γονείς και συγγενείς. Έχουν ξεπεραστεί τα όρια και όποιος παρατείνει την άγονη και αντιπαραγωγική θέση φέρει ευθύνη που τον βαρύνει. Δεν θα παραμείνουμε απαθείς θεατές», τόνισε ο Κώστας Τσιάρας.

«Μπορώ να σας διαβάσω τα αιτήματα των αγροτών ένα – ένα και να απαντήσω»

Κρίμα που η στείρα αντιπαράθεση χωρίς επιχειρήματα αδικεί τη θέση των αγροτών, επισημαίνει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. «Δεν λέω ότι έχουν απαντηθεί όλα, προφανώς υπάρχουν επιμέρους ζητήματα και είναι κατανοητό ότι κάθε μπλόκο έχει εντελώς διαφορετικής φύσεως αιτήματα εστιασμένα στις τοπικές κοινωνίες. Προέρχομαι από αγροτικό νομό, ξέρω τα προβλήματα αλλά αποδέχομαι την πραγματικότητα. Είμαι αναγκασμένος να φέρω τα έγγραφα με τα αιτήματα και την ανάλυση που απαντά στο κάθε ένα ξεχωριστά».

Για το αίτημα σχετικά με την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, ο κ. Τσιάρας έθεσε το ερώτημα: Υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα που να επιδοτεί το αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα και να έχει θεσπισμένη χαμηλότερη τιμή;

Επιπλέον όπως είπε, παρατείνεται το πρόγραμμα, ξανανοίγει η ρύθμιση για όλους και θα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Γαία και η τιμή της κιλοβατώρας θα είναι χαμηλότερη από τα 9,3 λεπτά.

Το αίτημα για αποφορολογημένο πετρέλαιο στην αντλία ικανοποιείται, τόνισε εξηγώντας:

«Υπάρχει θεσπισμένη επιστροφή του Ειδικού φόρου κατανάλωσης για πρώτη φορά στην Ελλάδα με νόμο.Ο Ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν θα καταβάλλεται από τον αγρότη και μετά θα επιστρέφεται μέσα από τη διαδικασία στην αντλία. Την ίδια τη στιγμή που θα παίρνει τα λίτρα που δικαιούται ο αγρότης την αντλία, θα αφαιρείται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, άρα θα πληρώνει λιγότερο κατευθείαν».

«Η βασικότερη αρυθμία για μένα δεν είναι η φορολόγηση από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην αντλία, που και αυτό θα το ικανοποιήσουμε και θα γίνει, αλλά το πώς θα κάνουμε ένα συνολικό επαναπροσδιορισμό των ποσοτήτων του πετρελαίου που χρειάζεται κάθε καλλιέργεια, διότι εκεί έχουμε ουσιαστικά ένα μοντέλο το οποίο δημιουργήθηκε το 2015. Ξέρουμε ότι κάποιες καλλιέργειες αδικούνται, ενώ κάποιες άλλες έχουν δικαίωμα επιστροφής ειδικού φόρου κατανάλωσης, γιατί φαίνεται ότι μπορούν να καταναλώσουν περισσότερα λίτρα απ όσα πραγματικά χρειάζονται, άρα ευνοούνται και αυτό είπαμε ότι θα πάμε να το εξορθολογήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα και σίγουρα πριν έχουμε τη νέα δήλωση ΟΣΔΕ με τους ίδιους τους αγρότες και με τους εκπροσώπους τους, με την ΕΘΕΑ, με όποιους εν πάσει περιπτώσει μπορούν να έχουν ένα λόγο για το συγκεκριμένο ζήτημα. Άρα δηλαδή εξετάζεται το ενδεχόμενο να παίρνουν απευθείας εκεί τον ειδικό φόρο, δηλαδή από την αντλία να μην έχουν την έκπτωση, να παίρνουν το ειδικό», τόνισε ο Κώστας Τσιάρας. «Το έχουμε πει τόσες πολλές φορές που κάποιοι δεν θέλουν να ακούσουν ή θέλουν να παραποιήσουν την πραγματικότητα», πρόσθεσε.

Σχετικά με την ικανοποίηση του αιτήματος για επιστροφή του 100% της ασφαλιστικής αξίας των προϊόντων από τον ΕΛΓΑ, την αποζημίωση, ο Κ. Τσιάρας ανέφερε:

Η απώλεια εισοδήματος όμως δεν μπορεί να καλυφθεί και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε διότι η εισοδηματική ενίσχυση για προϊόντα τα οποία καλύπτονται από τον πρώτο πυλώνα αντίκειται γενικότερα στην βασική αρχή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Αλήθεια όμως, δεν είπε κάποιος μπράβο στην κυβέρνηση όταν με δική της επιλογή πέρυσι έδωσε 170 εκατομμύρια ευρώ για το μέτρο 23, που στην πραγματικότητα ήταν μια εισοδηματική ενίσχυση για προϊόντα που είχαν μειωμένη παραγωγή λόγω καιρικών συνθηκών.

Η αναπλήρωση που επικαλούνται οι εκπρόσωποι των αγροτών, η εισοδηματική στήριξη, για να το πω καλύτερα, έχει ήδη γίνει για την προηγούμενη χρονιά από την πλευρά της κυβέρνησης. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι τα 170 εκατομμύρια ευρώ μέσω του Μέτρου 23 ήταν χρήματα τα οποία δόθηκαν με πολιτική επιλογή της κυβέρνησης.

«Βάλαμε το βαμβάκι στο μέτρο 23, όπως και το καλαμπόκι και διατίθενται επιπλέον χρήματα ανά στρέμμα»

Για το βαμβάκι, πράγματι οι τιμές είναι χαμηλές. Αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν 160 – 180 εκατομμύρια ευρώ τα οποία είναι «αδιάθετα» κι έχουν προκύψει ως επιπλέον χρήματα μετά τους ελέγχους της υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Έχουμε λοιπόν πει προς τους εκπροσώπους των αγροτών να προσέλθουν να συζητήσουμε μαζί τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να διαθέσουμε αυτά τα χρήματα, καθώς υπάρχουν περιορισμοί από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού δεν είναι εθνικά χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έδωσε τη δυνατότητα μετά από δικό μας αίτημα να διατεθούν αυτά τα χρήματα με τον τρόπο που θα επιλέξουμε εμείς για συγκεκριμένα προϊόντα.

Ποιο είναι το συγκεκριμένο προϊόν; Το βαμβάκι, το σιτάρι είναι το ρύζι που βλέπουμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα το τελευταίο διάστημα.Η μηδική, η οποία δεν αφορά όμως σε θέμα τιμής, αλλά αφορά στο γεγονός ότι λόγω της ευλογιάς υπήρχαν οι κόκκινες ζώνες, άρα δεν μπορούσαν οι άνθρωποι ούτε να κόψουν περισσότερο τριφύλλι, ούτε πολύ περισσότερο να το διαθέσουν για να το πουλήσουν.

Για το βαμβάκι, ξέρει τουλάχιστον και ο κ. Μαρούδας και όλοι αυτοί οι οποίοι βγαίνουν ότι έχουν μια δημόσια τοποθέτηση ότι έχουν διατεθεί 45 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον αυτή τη χρονιά για όλη τη Θεσσαλία και για τον Έβρο.

«Βάλαμε το βαμβάκι στο μέτρο 23, όπως και το καλαμπόκι και διατίθενται επιπλέον χρήματα ανά στρέμμα για το βαμβάκι.

Οργανώνουμε τη μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα από τη νέα καλλιεργητική χρονιά και θα δίνονται επιπλέον 31,7 ευρώ το στρέμμα για το βαμβάκι, που αποδέχομαι και αναγνωρίζω ότι έχουμε ιστορικά πολύ χαμηλή τιμή».

Αλλά ταυτόχρονα η κυβέρνηση έρχεται μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές να ενισχύσει και το συγκεκριμένο προϊόν και να το κρατήσουμε σε πολύ όσο γίνεται σε υψηλότερο επίπεδο.

Τα αρδευτικά έργα: Το αίτημα αγροτών απαντάται από το ότι ήδη έχει ολοκληρωθεί η πρόσκληση και με πόρους της Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων θα μπορέσουμε να διαθέσουμε 600 και πλέον εκατομμύρια ευρώ για να γίνουν μεγάλα αρδευτικά έργα στην Ελλάδα, ενώ η κυβέρνηση οργανώνει για πρώτη φορά ένα ολιστικό σχέδιο διαχείρισης νερού.

«Αν κάποιος πιστεύει ότι τα προβλήματα των αγροτών ή τα προβλήματα γενικότερα του πρωτογενούς τομέα αφορούν μόνο στον τρέχοντα χρόνο της παρούσας κυβέρνησης και δεν είναι προβλήματα που διαχρονικά επαναλαμβάνονται στερεότυπα προφανώς δεν αναγνωρίζει την ίδια την πραγματικότητα.

Εξίσου σημαντικό όμως είναι να δούμε την αναδιοργάνωση του πρωτογενούς τομέα, διότι εκεί θα μιλήσουμε για τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση.

«Υπάρχουν και ζητήματα τα οποία μπορούν να λυθούν»

«Δεν το κρύβω ότι είμαι πραγματικά απογοητευμένος. Πίστευα ότι η χθεσινή τουλάχιστον απόφαση των αγροτών θα ήταν στην κατεύθυνση του διαλόγου.Διότι υπάρχουν και ζητήματα τα οποία μπορούν να λυθούν. Δεν λέω ότι όλα έχουν απαντηθεί. Προφανώς υπάρχει ένα περιθώριο σε αυτό το διάλογο και σε αυτή τη συζήτηση να δούμε και άλλα επιμέρους ζητήματα. Όπως επίσης είναι κατανοητό και καταγεγραμμένο το γεγονός ότι κάθε μπλόκο έχει διαφορετικά αιτήματα.

Τα αιτήματα των αγροτών είναι 1, αλλά μέσα σε κάθε αίτημα υπάρχουν τρία και τέσσερα αιτήματα. Εμείς έχουμε ξεχωρίσει 27 αιτήματα κι έχουμε απαντήσει συγκεκριμένα. Η κυβέρνηση παίζει με ανοιχτά χαρτιά. Κάποιοι απλώς βρίσκονται σε μια προσχηματική εντός εισαγωγικών προσέγγιση όλης αυτής της πραγματικότητας αυτή τη στιγμή, χωρίς να λένε κάτι.

Ο κ. Τσιάρας αναφέρθηκε στη θέση που θα τηρήσει η Ελλάδα για τη συμφωνία Mercosur. «Αυτή τη στιγμή δίνουμε μάχη για δικλείδες ασφαλείας με συζήτηση στις 7 Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες. Κρίμα που οι αγρότες δεν βοήθησαν σε κοινή θέση αλλά η Κυβέρνηση ξέρει τι να κάνει για τις δικλείδες ασφαλείας ώστε να μην επηρεαστούν οι τιμές των προϊόντων.

Πηγή: ΕΡΤnews