Παγκόσμια αγορά αχλαδιών: Ανάμεικτη η εικόνα ως προς τους όγκους στη φετινή παραγωγή

Διφορούμενη είναι η εικόνα που παρουσιάζει η διεθνής αγορά αχλαδιών, καθώς από τη μία υπάρχουν παραγωγικά κράτη που παρουσιάζουν βελτιωμένους όγκους και ποιότητες και, από την άλλη, χώρες που καταγράφουν μικρότερες παραγωγές, αλλά και μεταβολές σε τιμές και ζήτηση.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με όσα καταγράφει ο ιστότοπος FreshPlaza κατά την πρόσφατη Επισκόπηση της Παγκόσμιας Αγοράς Αχλαδιών, η επίδραση του καιρού ήταν καθοριστική και σε αυτό το προϊόν σε σημαντικά παραγωγικά κέντρα, ενώ σε ό,τι αφορά τις τιμές, αλλού αυτές καταγράφονται υψηλές και αλλού χαμηλές, έχοντας την αντίστοιχη επίδραση και στη δυναμική της ζήτησης, σε συνδυασμό με τη διαθεσιμότητα προϊόντος.

Ιταλία

Παρά τη σχετικά σταθερή τάση της καλλιεργούμενης έκτασης (φέτος μόλις -7% σε σύγκριση με πέρυσι), η ιταλική παραγωγή καταγράφει μείωση του όγκου κυρίως λόγω των δυσκολιών που επέφερε στην παραγωγή η κλιματική κρίση, με καρπόπτωση την άνοιξη και ασθένειες και προσβολές κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η μέση απόδοση ανά εκτάριο εκτιμάται χαμηλότερη κατά 20% από εκείνη του 2024, φέρνοντας τη συνολική παραγωγή της γειτονικής χώρας στους 293.000 τόνους περίπου. Ωστόσο, παρά τη μείωση των ποσοτήτων, το ποσοστό των αχλαδιών στην πρώτη κατηγορία αυξήθηκε, περιορίζοντας τις απώλειες φρούτων.

Για την ώρα, οι τιμές χαρακτηρίζονται υψηλές, αλλά οι πωλήσεις ακόμη σε μικρούς όγκους, κάτι που αναμένεται να βελτιωθεί πριν από τις γιορτές, ενώ η εγχώρια παραγωγή χαρακτηρίζεται επαρκής για την κάλυψη της ζήτησης, σύμφωνα με Ιταλό έμπορο. Εκείνο που, επίσης, παρατηρείται φέτος ως τάση εντός των ιταλικών συνόρων είναι η αυξημένη ζήτηση για βιολογικό προϊόν.

Ολλανδία

Τις χαμηλότερες τιμές σε σχέση με πέρυσι, αλλά και τους κινδύνους που σχετίζονται με τη διατηρησιμότητα των προϊόντων, επισημαίνουν οι Ολλανδοί έμποροι, αν και σε όρους πωλήσεων τα πράγματα «βαίνουν καλώς» για την ώρα. «Η πίεση στις τιμές επηρεάζει τη διάθεση στην αγορά και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στην αλυσίδα», επισημαίνει ένας έμπορος, κατά την επισκόπηση, σημειώνοντας ότι η υψηλή περιεκτικότητα των φρούτων σε σάκχαρα τα καθιστά ιδιαίτερα εύγευστα προσώρας, ευάλωτα όμως ως προς τη συντήρησή τους για μεγάλα διαστήματα.

Βέλγιο

Καλή ποιότητα, με εξαιρέσεις μόνο σε όσα αχλάδια συγκομίστηκαν αργά έχοντας υποστεί τις επιπτώσεις του ζεστού Σεπτέμβρη, αλλά και αγορά με τις «μηχανές της στο φουλ» περιγράφονται από το Βέλγιο. Τα μεγαλύτερα αποθέματα προϊόντος επιτρέπουν και αυξημένες πωλήσεις σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ η ζήτηση προέρχεται από όλες τις πλευρές (Ιταλία, Ισπανία, Ην. Βασίλειο, Γερμανία και Κίνα), με κύρια ποικιλία την Conference. Παρά τη δυναμική των πωλήσεων, δεν αναμένονται σημαντικές αυξήσεις τιμών, υποστηρίζει έμπορος από τη χώρα, εκτιμώντας διατήρησή τους έως και την άνοιξη.

Γαλλία

Ως εξαιρετικής ποιότητας και με υψηλά επίπεδα σακχάρων περιγράφονται τα γαλλικά αχλάδια φέτος, τα οποία, όπως φαίνεται, διανύουν μια καλύτερη του αναμενομένου σεζόν, καθώς οι αναθεωρημένες εκτιμήσεις του Νοεμβρίου αναφέρουν 150.000 τόνους παραγωγή. Το υποτονικό ξεκίνημα στην κατανάλωση και τις πωλήσεις, αφού η έναρξη της περιόδου συνέπεσε με τον ανταγωνισμό των πυρηνόκαρπων ανέκαμψε σταδιακά.

Παρά τις παραδοσιακές διακυμάνσεις, οι τιμές χαρακτηρίζονται από σταθερότητα και ισορροπία, κάτι που μεταφέρεται ως ένα ικανοποιητικό οικονομικό περιβάλλον για τον τομέα. Η χώρα, άλλωστε, έχει επιτύχει σημαντική επέκταση της διαθεσιμότητας και μετά τον Ιανουάριο, με τη διαφοροποίηση των ποικιλιών.

Γερμανία

Τα ιταλικά αχλάδια, με σημαντικότερες ποικιλίες τις Abate Fetel, Santa Maria και Williams Christ, κυριαρχούν στη γερμανική αγορά, καθώς η προσφορά μειώνεται. Ωστόσο, οι έμποροι επέμεναν συχνά στις προηγούμενες υψηλές τιμές, γεγονός που επιβράδυνε αισθητά τις πωλήσεις, όπως σημειώνεται. Η Τουρκία προμήθευσε, κυρίως, Santa Maria, αλλά και Deveci. Σε ό,τι αφορά την εγχώρια προσφορά, αυτή ουσιαστικά έχασε τη σημασία της λόγω καθυστερημένης έναρξης της σεζόν.

Χωρίς να καταγράφεται κάποια σαφής τάση, οι τιμές ακολούθησαν διακυμάνσεις, με εκείνες των κυρίαρχων ιταλικών Abate Fetel να δείχνουν μακροπρόθεσμα αυξητική τάση λόγω των σημαντικών απωλειών στις ποσότητες.

Ισπανία

Αυξημένες ποσότητες κατά 10,5% από πέρυσι, αλλά μικρότερες από τον μέσο όρο, ο οποίος ιστορικά ήταν κατά 16,6% υψηλότερος, αναμένονται φέτος για τη χώρα της Ιβηρικής, η οποία χαρακτηρίζεται από σταθερότητα στην αγορά και με τιμές υψηλότερες του μέσου όρου.

Η ποικιλία Conference αντιπροσωπεύει λίγο περισσότερο από το ήμισυ του συνόλου, με 125.897 τόνους, σημειώνοντας αύξηση 25% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Άλλες ποικιλίες παρουσιάζουν μεικτά αποτελέσματα, όπως η Ercolini-Coscia με 26.650 τόνους (-21,4%), η Blanquilla με 25.280 τόνους (-10,9%) και η Williams με 25.630 τόνους, η οποία θα ξεπεράσει για πρώτη φορά την Blanquilla σε όγκο, όπως αναλύεται.

Βόρεια Αμερική

Με ανάκαμψη από άποψη όγκων σε σύγκριση με πέρυσι, στην οποία συνεισφέρει σημαντικά η βιολογική παραγωγή, εξελίσσεται φέτος η παραγωγή της Βόρειας Αμερικής. Αναμένεται καλή ποιότητα και ιδανικό μέγεθος τόσο σε ό,τι αφορά τα χύμα προϊόντα όσο και τα συσκευασμένα των προωθητικών ενεργειών. Σταθερή χαρακτηρίζεται η ζήτηση ενόψει της εορταστικής περιόδου, η οποία αναμένεται, μάλιστα, να κινηθεί αυξητικά κατά τις επόμενες εβδομάδες.

Νότια Αφρική

Με τις τιμές σε υποχώρηση, καθώς ετοιμάζεται να συγκομιστεί η νέα παραγωγή, η Νότια Αφρική αναμένει μια καλή σοδειά, μετά την ξηρή άνοιξη που ευνόησε την επικονίαση και την καρποφορία. Η συγκομιδή θα ξεκινήσει περίπου σε δύο μήνες με τα πρώιμα Williams Bon Chretien. Ινδία, Ρωσία, αλλά και Κίνα αποτελούν σημαντικούς αποδέκτες για το νοτιοαφρικανικό προϊόν, το οποίο έχει ήδη καταστήσει το όνομά του συνώνυμο των αχλαδιών στην πρώτη αγορά, ενώ άνοδο καταγράφει και το ρωσικό ενδιαφέρον.