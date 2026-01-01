Από 28 έως 34 λεπτά οι μέσες τιμές παραγωγού ρυζιού ανά ποικιλία

Σε καθεστώς έντονης πίεσης βρίσκονται οι τιμές παραγωγού στο ρύζι, με τους παραγωγούς να κάνουν λόγο για μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά. Στον Νομό Θεσσαλονίκης και ειδικότερα στην περιοχή της Χαλάστρας, που αποτελεί κορυφαίο κέντρο ορυζοπαραγωγής στη χώρα μας, οι τιμές για τις ποικιλίες Diva, Ronaldo και Indica είναι χαμηλές, ενώ εκφράζεται έντονος προβληματισμός ακόμη και για τη βιωσιμότητα της καλλιέργειας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης-ΕΑΣΘ ΑΕ, Χρήστο Τσιχήτα, η αγορά δεν κινείται καλά, δεν υπάρχει εμπορική δραστηριότητα και οι χαμηλές τιμές αποδίδονται σε συνδυασμό παραγόντων, όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής, αλλά με βασικότερο παράγοντα την πίεση που ασκούν οι εισαγωγές.

Τιμές παραγωγού ανά ποικιλία

Όπως σημειώνει ο κ. Τσιχήτας, η τιμή παραγωγού για την ποικιλία Diva είναι στα 28 λεπτά/κιλό, στα 32 λεπτά είναι η μέση τιμή για τη Ronaldo και στα 34 λεπτά/κιλό για το μακρύσπερμο ρύζι ποικιλίας Indica. Μάλιστα, ορισμένες ποικιλίες εμφανίζουν μειωμένο εμπορικό ενδιαφέρον, γεγονός που επηρεάζει άμεσα το εισόδημα των παραγωγών.

Όψιμη η συγκομιδή στις Σέρρες

Την ίδια στιγμή, διαφορετική είναι η εικόνα στον Νομό Σερρών, όπου η συγκομιδή του ρυζιού έχει καθυστερήσει σημαντικά λόγω των καιρικών συνθηκών. Η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, όπως τονίζει στην «ΥΧ» ο ιδιοκτήτης βιομηχανίας ρυζιού και αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ορυζόμυλων Ελλάδος, Βασίλης Καλαϊτζίδης, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σαφής και ολοκληρωμένη εικόνα τόσο για τις τιμές και τις αποδόσεις όσο και για τις τελικές ποσότητες που θα διατεθούν στην αγορά.

Τι συμβαίνει με την Καρολίνα

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα ποσοστό της τάξης του 15% έως 20% της φετινής παραγωγής στις Σέρρες εκτιμάται ότι έμεινε ασυγκόμιστο, γεγονός που δημιουργεί αβεβαιότητα για τη συνολική παραγωγή όσο και για τις ισορροπίες της αγοράς το επόμενο διάστημα. Πάντως, όπως είπε ο κ. Καλαϊτζίδης, για τις τιμές στην ποικιλία Καρολίνα, επειδή πολλοί πωλούν άλλες ποικιλίες με την ονομασία Καρολίνα, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επηρεάζονται και οι τιμές της. Για τον λόγο αυτόν και για την προστασία του προϊόντος έχουν καταθέσει από τον περασμένο Μάρτιο φάκελο, για να ενταχθεί το ρύζι Καρολίνα των Σερρών στα προϊόντα ΠΓΕ.

Οι παραγωγοί παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, επισημαίνοντας ότι το αυξημένο κόστος παραγωγής, σε συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές, καθιστά αναγκαία τη λήψη μέτρων στήριξης, αλλά και μια πιο ουσιαστική οργάνωση της αγοράς, προκειμένου να διασφαλιστεί το μέλλον της καλλιέργειας ρυζιού στις βασικές παραγωγικές περιοχές της χώρας.