Ανατιμήσεις-σοκ στα αγροτικά πλαστικά λόγω γεωπολιτικής κρίσης

Σημαντικές ανατιμήσεις στα πλαστικά υλικά, που χρησιμοποιούνται ευρέως στη γεωργία, αναμένονται το αμέσως επόμενο διάστημα, ως άμεση συνέπεια των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα της κρίσης που επηρεάζει τη ροή πρώτων υλών πλαστικών –κυρίως πετρελαϊκής προέλευσης– από την περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η διακοπή στη διέλευση πρώτων υλών από τα στενά του Ορμούζ έχει οδηγήσει σε περιορισμένη διαθεσιμότητα πολυμερών, τα οποία αποτελούν βασικό συστατικό για την παραγωγή πλαστικών προϊόντων. Ήδη, οι τιμές των πρώτων υλών έχουν αυξηθεί έως και 40% μέσα στις πρώτες δέκα ημέρες του πολέμου, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περαιτέρω άνοδο τις επόμενες εβδομάδες.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του συνεδρίου “Greece Talks”, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαρτίου στην Κρήτη, ο Μιχάλης Λεμπιδάκης, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Πλαστικά Κρήτης είπε:

«Η βαριά βιομηχανία της Κρήτης είναι η βιομηχανία πλαστικών. Υπάρχουν τέσσερις πολύ σημαντικές επιχειρήσεις, στις οποίες αντιστοιχεί το 25% των εξαγωγών από το νησί. Παράλληλα, το 14% της παγκόσμιας παραγωγής πολυμερών και αντίστοιχα των πρώτων υλών για την παραγωγή πολυμερών παράγεται στον Περσικό Κόλπο. Αυτό που συμβαίνει σήμερα έχει οδηγήσει στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, δεν περνάνε πια πρώτες ύλες από κει. Oπότε θα δούμε μια μειωμένη διαθεσιμότητα. Aυτή που θα ωφεληθεί είναι η Αμερική, η οποία πλέον θα πρέπει, με την υπερβάλλουσα παραγωγή που έχει, να τροφοδοτήσει την Ευρώπη και την Κίνα και τις άλλες περιοχές και σαν συνέπεια ήδη βλέπουμε αυξήσεις τιμών στις πρώτες μας ύλες της τάξης του 40% μέσα στις πρώτες 10 μέρες, που αναμένεται τις επόμενες βδομάδες να αυξηθεί ακόμα περισσότερο». Οι επιπτώσεις για τον αγροτικό τομέα είναι άμεσες. Προϊόντα όπως τα πλαστικά εδαφοκάλυψης, τα δίχτυα συγκομιδής ελιάς, οι σωλήνες άρδευσης, αλλά και τα υλικά συσκευασίας –όπως καφάσια και πλαστικά κιβώτια– αναμένεται να ακριβύνουν σημαντικά. Πρόκειται για βασικά εφόδια που χρησιμοποιούνται σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας, από την καλλιέργεια έως τη διάθεση των προϊόντων.

Παρά το γεγονός ότι αρκετές επιχειρήσεις διαθέτουν προσωρινά αποθέματα, η μετακύλιση του αυξημένου κόστους θεωρείται αναπόφευκτη. Αυτό σημαίνει ότι οι παραγωγοί θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυξημένα έξοδα σε μια ήδη πιεσμένη περίοδο, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει τόσο τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων όσο και τις τελικές τιμές των αγροτικών προϊόντων.

Ο κ. Λεμπιδάκης αναφέρει χαρακτηριστικά: «Οι περισσότερες καλές βιομηχανίες πλαστικών έχουν αποθέματα, αλλά σύντομα θα πρέπει να μετακυλήσουμε το κόστος και θα δούμε έτσι αυξήσεις στις τιμές όλων των (σ.σ. πλαστικών) εφοδίων και των προϊόντων, που είναι παράγωγα του πετρελαίου».

Τα παραπάνω επισημάνθηκαν από τον κ. Λεμπιδάκη στο πάνελ με τίτλο «Τουρισμός, ανάπτυξη και η νέα μεγάλη ευκαιρία», όπου συμμετείχαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Chief Executive Officer της Τράπεζας Eurobank Α.Ε., Φωκίων Καραβίας. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος, Αντώνης Σρόιτερ.