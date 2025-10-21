Ανοιχτούς αεροδιάδρομους για τους πελεκάνους χωρίς αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Ανοιχτούς αεροδιάδρομους πελεκάνων, χωρίς την ύπαρξη Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), προτείνει με υπόμνημά της σε αρμόδιους φορείς η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, ζητώντας τον αποκλεισμό των ΑΣΠΗΕ, κυρίως σε περιοχές μεταξύ των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας και των λιμνών Δοϊράνης και Κερκίνης.

Σε εκδήλωση που πραγματοποίησε, χθες το βράδυ, η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών στο Παλιό Δημαρχείο Πρεσπών, με θέμα τις επιπτώσεις της κακής χωροθέτησης αιολικών σταθμών στα μεγάλα πουλιά της χώρας, ζητήθηκε η θέσπιση αποκλεισμού περιοχών ΑΣΠΗΕ, λόγω συχνής διέλευσης πελεκάνων.

Όπως εξήγησε η Όλγα Αλεξάνδρου από την Εταιρία, αρχικά, το 2021, κατέθεσαν στο ΥΠΕΝ και σε αρμόδιους φορείς, υπόμνημα με το αίτημα να καταρτίζονται ειδικές ορνιθολογικές μελέτες, ακόμη και σε εκτός NATURA περιοχές που σχεδιάζεται χωροθέτηση ΑΣΠΗΕ. «Πλέον, έχουμε προχωρήσει σε επικαιροποίηση των αεροδιαδρόμων των πελεκάνων και ζητάμε, με νέο υπόμνημα, ζώνες αποκλεισμού στον βασικό αεροδιάδρομο, που ξεκινάει από τις λίμνες Πρεσπών και καταλήγει στην Κερκίνη», είπε η κ. Αλεξάνδρου.

Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι οι προτάσεις τους βασίστηκαν στα χιλιάδες στίγματα από 70 πομπούς πελεκάνων που τοποθέτησαν από το 2012 έως το 2025, επιλέγοντας στίγματα που προέρχονταν από πουλιά που πετούσαν έως 350 μέτρα ύψος και μπορούν να επηρεαστούν από τις ανεμογεννήτριες. «Χρησιμοποιώντας δεδομένα τηλεμετρίας, συντάξαμε ένα υπόμνημα για κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πελεκάνοι σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, ζητώντας για τις περιοχές αυτές, τη θέσπιση αποκλεισμού ΑΣΠΗΕ λόγω διέλευσης των πελεκάνων», ανέφερε.

Σύμφωνα με την κ. Αλεξάνδρου, είναι προβληματική η χωροθέτηση ΑΣΠΗΕ κοντά σε υγροτόπους, όπου οι πελεκάνοι πετούν σε χαμηλό ύψος, με αυξημένο κίνδυνο πρόσκρουσης, ειδικά όταν υπάρχει χαμηλή νέφωση.

Για τη Βιβή Ρουμελιώτου, υπεύθυνη τμήματος πολιτικής της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών, η Εταιρία είναι υπέρ της ανάπτυξης ΑΠΕ αλλά με επιστημονικά τεκμηριωμένη χωροθέτηση και όχι μέσα σε κρίσιμους βιότοπους. «Στόχος μας είναι να εστιάσουμε στο πώς μπορούμε να αποτρέψουμε την απώλεια ειδών και υγροτόπων από εσφαλμένες επιλογές χωροθέτησης», είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Πρεσπών Γιώργος Στεργίου τόνισε ότι ο δήμος είναι υπέρ της Πράσινης ανάπτυξης, αλλά με σεβασμό στο περιβάλλον και το τοπίο.

Για τον Λευτέρη Καψάλη από την Εταιρία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, είναι φοβερές οι συνέπειες στο δάσος της Δαδιάς από την πυρκαγιά το 2023, χαρακτηρίζοντας ζωντανή την απειλή να γίνουν έργα επιβλαβή για τη βιοποικιλότητα, όπως είναι οι αιολικοί σταθμοί, καθώς το ενδιαφέρον των επενδυτών παραμένει μεγάλο και αυξάνεται.

Σύμφωνα με τον Αποστόλη Καλτσή από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, η αδειοδότηση των ΑΣΠΗΕ σε προστατευόμενες περιοχές/κρίσιμα ενδιαιτήματα για τα πουλιά, είναι ασύμβατη με τη διατήρηση της ορνιθοπανίδας.ψ «Τα όρνια και οι γύπες είναι τα πιο ευάλωτα πουλιά σε προσκρούσεις σε ανεμογεννήτριες αφού βλέπουν στα πλάγια και κάτω ψάχνοντας την τροφή τους και δυσκολεύονται να δουν ένα εμπόδιο που υπάρχει μπροστά τους».

