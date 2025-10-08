Δήμος Αποκόρωνα: Αναβάθμιση αρδευτικού με 50% εξοικονόμηση στο ρεύμα

Ο Αποκόρωνας στα Χανιά επενδύει στην ενέργεια του μέλλοντος με την αναβάθμιση του αρδευτικού δικτύου και με εξοικονόμηση 50% στο ρεύμα, σύμφωνα με τον δήμαρχο Χαράλαμπο Κουκιανάκη.

Όπως αναφέρει ο κ. Κουκιανάκης, ο δήμος Αποκορώνου υπέβαλε πρόταση συνολικού προϋπολογισμού 6.125.531,30 ευρώ για την «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Αρδευτικού Δικτύου Δήμου Αποκορώνου», στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Ένα έργο που δεν είναι απλώς τεχνικό, όπως επισημαίνει, αλλά είναι και βαθιά πολιτικό, γιατί αλλάζει την καθημερινότητα των ανθρώπων που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο του Αποκόρωνα.

Η συγκεκριμένη πράξη αυτή στοχεύει στη ριζική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, μέσα από την αντικατάσταση 18 αντλιοστασίων με νέα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης και χαμηλού λειτουργικού κόστους. Με σύγχρονες τεχνολογίες, αυτοματισμούς και συστήματα παρακολούθησης, το αρδευτικό δίκτυο του δήμου Αποκορώνου θα λειτουργεί με ακρίβεια, εξοικονόμηση και περιβαλλοντική ευαισθησία. Το αναμενόμενο όφελος είναι εντυπωσιακό: περίπου 50% εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, που σημαίνει μικρότερο κόστος για τους αγρότες μας, χαμηλότερη πίεση στα δημοτικά οικονομικά και, κυρίως, μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Όπως τονίστηκε από τον κ. Κουκιανάκη, «δίνουμε λύσεις που αντέχουν στον χρόνο, που απαντούν στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης, που θωρακίζουν την αγροτική παραγωγή και μειώνουν την εξάρτησή μας από το ενεργειακό κόστος. Η ενεργειακή αναβάθμιση του αρδευτικού μας δικτύου είναι έργο με όραμα και στρατηγική. Η αυτοδιοίκηση μπορεί να είναι και τεχνολογικά πρωτοπόρα και κοινωνικά υπεύθυνη. Η πράσινη μετάβαση δεν είναι προνόμιο των μεγάλων αστικών κέντρων, αλλά μπορεί και πρέπει, να ξεκινά από την καρδιά της υπαίθρου, από τόπους όπως ο Αποκόρωνας, που έχουν μάθει να σέβονται τη φύση και να ζουν απ’ αυτήν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ