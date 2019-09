Ανοιχτοί διαγωνισμοί για νεοφυείς επιχειρήσεις

Τους πιο καινοτόμους και τολμηρούς start uppers αναζητά το πρόγραμμα επιτάχυνσης Copernicus, για την εύρεση λύσεων στην παρατήρηση της γης. Το πρόγραμμα καλεί 50 start uppers να αναπτύξουν την πρότασή τους κατά τη διάρκεια του 12μηνου προγράμματος επιτάχυνσης, το οποίο περιλαμβάνει συμβουλευτική, εκπαίδευση και κατεύθυνση από ειδικούς, ώστε να μετατρέψουν την ιδέα τους σε εμπορική λύση. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν νεοφυείς επιχειρήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Νορβηγία και την Ισλανδία με την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα από το σύστημα Copernicus.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Copernicus Accelerator (https://accelerator.copernicus.eu), αυτοί που θα επιλεγούν θα σχεδιάσουν, μαζί με έναν έμπειρο σύμβουλο της επιλογής τους, το σχέδιο επιτάχυνσης της εταιρείας. Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε σεμινάρια εικονικής εκπαίδευσης, ενώ στο τέλος του προγράμματος θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να την προωθήσουν σε πιθανούς επενδυτές. Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να κατατεθούν μέχρι τις 27 Οκτωβρίου 2019. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να αναζητήσεις κανείς στον προαναφερθέντα ιστότοπο.

Διαγωνισμός – Factory of the Year

Μέχρι, όμως, το τέλος Σεπτεμβρίου τρέχει και ο διαγωνισμός Start up Challenge, ο οποίος απευθύνεται σε νεοφυείς επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη βιομηχανία και τη μεταποίηση. Κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού πέντε ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την ιδέα τους μπροστά σε ένα μεγάλο ακροατήριο. Η start up με την καλύτερη ιδέα θα βραβευτεί κατά τη διάρκεια εορταστικού γκαλά στο συνέδριο Factory of the Year που θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο 2020. Η προθεσμία για την υποβολή συμμετοχής λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου και οι start ups που θα επιλεχθούν για το δεύτερο στάδιο θα ενημερωθούν μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Τον Δεκέμβριο θα γίνει η τελική επιλογή, μέσω μιας βίντεο-παρουσίασης και τον Μάρτιο οι πέντε καλύτερες start ups θα μιλήσουν για τη δουλειά τους στο συνέδριο στη Γερμανία.

Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα www.eu-startups.com και να αναζητήσουν το εν λόγω συνέδριο.