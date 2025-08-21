Αντιδρούν στο πρόγραμμα «Άργος» οι κυνηγοί

Αναστάτωση επικρατεί στους κυνηγετικούς συλλόγους της Θεσσαλίας, καθώς αρκετοί κυνηγοί δηλώνουν αποφασισμένοι να μην προχωρήσουν στην ανανέωση των αδειών θήρας τους ενόψει της έναρξης της νέας κυνηγετικής περιόδου, αντιδρώντας στο νέο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής «Άργος», που θεσπίστηκε για την παρακολούθηση της δραστηριότητάς τους.

Όπως είναι γνωστό, η φετινή ρυθμιστική απόφαση για τη θήρα είναι πλέον και επίσημα σε ισχύ, καθώς δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δεν υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με την περσινή περίοδο, τόσο ως προς τα θηράματα όσο και ως προς τα όρια κάρπωσης. Με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ, οι κυνηγετικοί σύλλογοι σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα την έκδοση αδειών θήρας, ενώ παραμένει σε εφαρμογή η υποχρεωτική δήλωση στο πρόγραμμα «Κένταυρος» για τα 14 είδη που βρίσκονται υπό παρακολούθηση από την ΕΕ.

Το όριο κάρπωσης για το τρυγόνι διατηρείται στα 4 άτομα ανά έξοδο και 36.000 άτομα συνολικά για όλη τη χώρα, επιβεβαιώνοντας πως, παρά τις πιέσεις, η φετινή ρυθμιστική παραμένει αμετάβλητη.

Ωστόσο, όπως δηλώνει στην «ΥΧ» ο πρόεδρος της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Θεσσαλίας, Βαγγέλης Μπαλατσός, το πρόγραμμα «Άργος» επιβαρύνει υπέρμετρα τους κυνηγούς τόσο οικονομικά, με το επιπλέον κόστος που επιβάλλεται, όσο και γραφειοκρατικά, καθώς απαιτείται η τήρηση διαδικασιών και η αγορά εξοπλισμού (π.χ. συσκευές εντοπισμού), το αντίτιμο του οποίου δεν είναι εφικτό να καλυφθεί από όλους. Παράλληλα, το μέτρο εφαρμόζεται χωρίς επαρκή διάλογο με τους συλλόγους και χωρίς να έχει προηγηθεί πιλοτική εφαρμογή. Δεν είμαστε αντίθετοι στην καταγραφή και στον έλεγχο, αλλά αυτό που γίνεται είναι βεβιασμένο και τιμωρητικό για τον απλό κυνηγό», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως προειδοποιούν οι κυνηγοί, η μη ανανέωση αδειών θα έχει άμεσο αντίκτυπο στον πληθυσμό των αγριόχοιρων, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί επικίνδυνα. Ήδη οι αγρότες εκφράζουν έντονη ανησυχία, καθώς η μείωση των εξορμήσεων ενδέχεται να αφήσει τα χωράφια εκτεθειμένα σε μαζικές καταστροφές καλλιεργειών, ιδιαίτερα σε καλαμπόκι, σιτηρά και αμπέλια.

«Δεν θα υπάρχει χωράφι χωρίς ζημιές»

«Αν δεν βγούμε στα βουνά, φέτος τον Οκτώβριο δεν θα υπάρχει χωράφι χωρίς ζημιές», προειδοποιεί ο κ. Μπαλατσός. Σημειώνεται ότι η Ομοσπονδία προχώρησε στην αναστολή λειτουργίας όλων των συνεργείων δίωξης αγριόχοιρων και υβριδίων στο πλαίσιο αντιμετώπισης της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων (ASF), γνωρίζοντας ότι έτσι θα φέρει σε δύσκολη θέση τους αγρότες. «Αναγκαζόμαστε – δεν έχουμε άλλα όπλα πίεσης», υποστηρίζει κλείνοντας ο κ. Μπαλατσός.