Φεστιβάλ 1ης συγκομιδής παγκοσμίως της νέας ποικιλίας ακτινιδίου “yanoon” στις 28/8 στην Πέλλα

Η Alexander Fruits, θα πραγματοποιήσει την Πέμπτη 28 Αυγούστου, στη 13.00μ.μ. στον Νέο Μυλότοπο Πέλλας, την πρώτη συγκομιδή της νέας ποικιλίας YANOON 3, στο πλαίσιο της οποίας διοργανώνει φεστιβάλ για την ανάδειξη της καινοτομίας και της ποιότητας που τη χαρακτηρίζουν.

Η Agrohara προχώρησε σε μια στρατηγική συνεργασία με την πρωτοποριακή νεοζηλανδική εταιρεία Kiwiko, η οποία στη συνέχεια εξελίχθηκε σε συνεργασία με τη Starfruit, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην παγκόσμια αγορά του ακτινιδίου.

Η κίτρινο-πράσινη ποικιλία Yanoon 3 ξεχωρίζει για:

Πρώιμη συγκομιδή, που προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.

Εξαιρετικά υψηλή παραγωγικότητα, που μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα των καλλιεργειών.

Ισχυρή ανθεκτικότητα σε όψιμους παγετούς, εξασφαλίζοντας σταθερότητα και ασφάλεια στην παραγωγή.

Για τον καταναλωτή, το αποτέλεσμα είναι ένα ακτινίδιο με μοναδικό γευστικό προφίλ:

Συνδυασμός πλούσιων αρωμάτων και εξαιρετικής γευστικής ισορροπίας.

Εντυπωσιακά υψηλά ποσοστά σακχάρων (18–19 Brix) που εγγυώνται ένταση στη γεύση.

Ξηρή μάζα 21%, που προσφέρει σπάνια πυκνότητα και πλούσια υφή στον καρπό.

Η Yanoon 3 δεν είναι απλά μια νέα ποικιλία. Είναι:

Επένδυση για τον παραγωγό που αναζητά αποδόσεις και σταθερότητα.

Εγγύηση για τον έμπορο που θέλει διαφοροποίηση στην αγορά.

Απόλαυση για τον καταναλωτή που αναζητά την κορυφαία εμπειρία γεύσης.

Με την Agrohara και τους διεθνείς συνεργάτες της, η Yanoon 3 ανοίγει τον δρόμο σε μια νέα εποχή για το ακτινίδιο.

Χώρος διεξαγωγής συγκομιδής: ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΔΩ