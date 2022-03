Απίστευτο βίντεο με αγρότη που κλέβει τανκ με το τρακτέρ του!

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που δείχνει αγρότη να ρυμουλκεί τανκ με το τρακτέρ του ενώ στρατιώτες τρέχουν να τον σταματήσουν. Ο Ουκρανός αγρότης όπως παρουσιάζεται στο βίντεο κλέβει τανκ που ανήκει στον ρωσικό στρατό. Οι αντιδράσεις, ακόμα και από την σελίδα των φίλων του προέδρου της Ουκρανίας Ζελένσκι, είναι αρκετά ενθουσιώδεις:

If confirmed, this could be the funniest part of Russia’s war with Ukraine. Today, a Ukrainian farmer stole a Russian military track using his farm tractor.

— Volodymyr Zelenskyy Fan Page (@Volodymyr_Zelen) February 28, 2022