Απλήρωτοι και αγανακτισμένοι οι εκτροφείς βραχυκερατικής

Η Ένωση Εκτροφέων Ελληνικής Βραχυκερατικής Φυλής Βοοειδών εκφράζει για μία ακόμη φορά την έντονη ανησυχία της για τις καθυστερήσεις στην καταβολή της παρέμβασης Π3-70-1.5 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων αγροτικών ζώων», ενέργεια που εντάσσεται στο Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται από συνεχείς αναβολές, με την ημερομηνία πληρωμής να μετατίθεται επανειλημμένα «από Τρίτη σε Παρασκευή» για περισσότερο από έναν μήνα, προκαλώντας έντονη αγωνία στους εκτροφείς. Η καθυστέρηση αυτή συμπίπτει μάλιστα με την κορύφωση της καλοκαιρινής περιόδου, όπου λόγω της γενικής ραστώνης οι αγρότες βρίσκονται σε ακόμη μεγαλύτερη αβεβαιότητα.

Παρά το καλοκαιρινό διάλειμμα, κάποιος στον ΟΠΕΚΕΠΕ –τον δημόσιο οργανισμό που διαχειρίζεται τις πληρωμές– ανταποκρίθηκε στο γραπτό αίτημα της Ένωσης και έστειλε γραπτή απάντηση. Όπως σημειώνεται, η απάντηση ήταν εκτενής, άνω των 300 λέξεων, περιέχοντας εξιστορήσεις γεγονότων και αναλύσεις του θεσμικού πλαισίου, όμως δεν απάντησε ουσιαστικά στο ερώτημα των αγροτών: πότε και αν θα πληρωθούν.

Η επιστολή καταλήγει στην εξής φράση: «Σας ενημερώνουμε ότι οι πληρωμές της παρέμβασης Π3-70-1.5 […] θα εκκινήσουν αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι ενέργειες που απαιτούνται και αφορούν στο Υποσύστημα των Πληρωμών της Παρέμβασης και στη μετάπτωσή τους στο ΟΠΣΚΑΠ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής).»

Όπως σχολιάζει η Ένωση, η απάντηση αυτή είναι ουσιαστικά μη απάντηση, η οποία όχι μόνο δεν ενημερώνει τους εκτροφείς αλλά ενέχει και προσβλητικό χαρακτήρα, υπονοώντας έλλειψη κατανόησης ή διαφάνειας στον δημόσιο φορέα.

Η Ένωση καλεί τους αρμόδιους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση με σοβαρότητα, υπενθυμίζοντας ότι οι καθυστερήσεις στις πληρωμές θέτουν σε κίνδυνο την επιβίωση χιλιάδων εκτροφέων που στηρίζονται σε αυτές τις ενισχύσεις για τη διατήρηση των αυτόχθονων φυλών. Σε μια εποχή που η στήριξη των μικρών και μεσαίων παραγωγών είναι κρίσιμη για τη βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα, η Ένωση ζητά τουλάχιστον την ελάχιστη σταθερότητα και αξιοπιστία στις διαδικασίες καταβολής των επιδοτήσεων.

Το μήνυμα της Ένωσης ολοκληρώνεται με μια δόση χιούμορ για την καλοκαιρινή περίοδο, εύχοντας καλές διακοπές σε όσους έχουν ακόμη αυτή τη δυνατότητα, ενώ υπογραμμίζει ότι οι παραγωγοί αξίζουν μια λιγότερο βίαιη έξοδο από το επάγγελμα, αν δεν υπάρξει άμεση και σαφής δέσμευση για τις πληρωμές.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Ένωση Εκτροφέων Ελληνικής Βραχυκερατικής Φυλής Βοοειδών:

Μετά τις παλινωδίες περί πληρωμής της εν λόγω παρέμβασης, από Τρίτη σε Παρασκευή, για περισσότερο από ένα μήνα, μπήκαμε στο σκληρό πυρήνα της καλοκαιρινής ραστώνης και τα πανηγύρια του Αυγούστου, όπου κανείς πλέον δεν ασχολείται και επισήμως.

Βεβαίως, στον «αμαρτωλό» κατά τα λοιπά ΟΠΕΚΕΠΕ, κάποιος μπήκε στον κόπο καλοκαιριάτικα, να απαντήσει εγγράφως, στο γραπτό ερώτημα μας για το πότε θα γίνει η πληρωμή των «αυτοχθόνων».

Μπορεί τελικά να μην μάθαμε πότε και αν θα πληρωθούμε, αλλά τουλάχιστον πήραμε απάντηση!

Η άνω των 300 λέξεων απάντηση, όχι μόνο δεν μας έκανε σοφότερους, αλλά μας γέμισε αμφιβολίες για μια σειρά από ζητήματα, όπως η γνώση της ελληνικής γλώσσας, η κατανόηση κειμένου, αλλά και το επίπεδο αντίληψής μας γενικότερα.

Η απάντηση, αφού εξιστορεί γεγονότα και αναλύει το θεσμικό πλαίσιο, ενίοτε ανορθόδοξα, καταλήγει στην εξής παράγραφο:

«Σας ενημερώνουμε ότι οι πληρωμές της παρέμβασης Π3-70-1.5 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων αγροτικών ζώων» του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 θα εκκινήσουν αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι ενέργειες που απαιτούνται και αφορούν στο Υποσύστημα των Πληρωμών της Παρέμβασης και στη μετάπτωσή τους στο ΟΠΣΚΑΠ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής).»

Εκτιμούμε ότι αυτή, η ΜΗ απάντηση, από έναν δημόσιο επί της ουσίας οργανισμό, προς πολίτες, εκτός από απαράδεκτη είναι και εξόχως προσβλητική.

Καλούμε για μια ακόμη φορά όλους τους εμπλεκόμενους να αντιμετωπίσουν το θέμα των πληρωμών των πραγματικών αγροτών, με την δέουσα σοβαρότητα, και να σταματήσουν να θέτουν σε κίνδυνο την επιβίωση χιλιάδων αγροτών.

Ας μας δώσουν τουλάχιστον την ευκαιρία μιας λιγότερο βίαιης εξόδου από το επάγγελμα.

Καλές διακοπές σε όσους έχουν ακόμη αυτή τη δυνατότητα!